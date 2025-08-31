Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...
Thời tiết ngày 2/9 Hà Nội sáng sớm có mưa, ngày nắng
Khu vực Bắc Bộ, ngày 31/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phổ biến từ 23-31 độ. Ngày 1/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Nhiệt độ phổ biến từ 23-32 độ. Ngày 2/9, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 24-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Khu vực Trung Bộ, ngày 31/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc 24-31 độ C; phía Nam 25-34 độ. Ngày 1/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ phía Bắc 24-33 độ. Ngày 2/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ phổ biến từ 24-33 độ.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 2/9, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-31 độ; khu vực Nam Bộ 24-33 độ.
Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi Tổng duyệt sự kiện A80
Theo Báo SK&ĐS, chiều 30/8, Bộ Y tế đã có báo cáo về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo đó, công tác y tế, cấp cứu và khám chữa bệnh đã được các lực lượng triển khai khẩn trương, đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).
Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội;
Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sĩ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân; Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.
Công tác y tế tại buổi Tổng duyệt A80 cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng này.
Bộ GD&ĐT mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đại học đến ngày 2/9
Bộ GD&ĐT đã có thông báo gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, để thí sinh vào xác nhận nhập học. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tiếp tục mở đến 17 giờ ngày 2/9 để thí sinh vào xác nhận nhập học.
Theo quy định trước đó, tất cả thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả diện xét tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 30/8 nếu có nguyện vọng theo học. Trường hợp không xác nhận và không có lý do chính đáng, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.
Trên thực tế, những ngày vừa qua, trong quá trình thực hiện xét tuyển, ở một số cơ sở đào tạo xảy ra sai sót trong khâu xử lý dữ liệu. Một số trường hợp thí sinh bị tính điểm không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển; có trường hợp không hiển thị trạng thái "đỗ - trượt" trên hệ thống tuyển sinh chung... Do đó, việc gia hạn mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thêm thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống.
Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng
Theo Vietnamnet, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày đầu tiên (30/8) của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong ngày, toàn quốc ghi nhận 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người thiệt mạng và 31 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 2/9/2024), số vụ tai nạn đã giảm 23 vụ, số người tử vong giảm 11 người và số người bị thương giảm 17 người.
Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.259 trường hợp vi phạm; xử phạt với tổng số tiền 18 tỷ 603 triệu đồng; tạm giữ 38 ô tô, 1.255 mô tô và 82 phương tiện khác; tước 234 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.042 trường hợp. Trong số này, có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.445 trường hợp vi phạm tốc độ, 73 trường hợp vi phạm quá tải…
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường sắt, với số tiền xử phạt là 4 triệu đồng. Trong lĩnh vực đường thủy, đã xử lý 194 trường hợp vi phạm.
Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi để xe dưới gầm cầu
Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 30/8, trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc. Về phía Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy, nơi vừa xảy ra đám cháy.
Trước đó, vào khoảng 12h15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi để ô tô, xe máy ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), đoạn gần chân cầu. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, tiếp cận dập lửa. Đến hơn 14h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội dập tắt. Tuy nhiên, nhiều xe máy đã trơ khung.
Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.
Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.
GĐXH - Theo Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người chào mừng Tết Độc lập 2/9. Theo đó, trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà.
Mưa lớn khiến một số địa bàn các tỉnh miền Trung ngập sâu. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị ban hành lệnh cấm biển. Nhiều xã ở Hà Tĩnh đã và đang di dời hàng chục hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở.
GĐXH - Chiều tối nay (30/8), bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7.
GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.
Trái với cảnh đông đúc, chen chúc như mọi năm, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều bến xe lớn tại Hà Nội vắng vẻ lạ thường.
GĐXH - Sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).
GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người lao động được trả lương làm thêm giờ.
