Tin sáng 28/6: Điều trị ca bệnh hiếm đầu tiên tại Việt Nam, cả thế giới chỉ có 10 ca; nam tiếp viên hàng không trộm túi hiệu 600 triệu đồng của người tình

Điều trị ca bệnh hiếm đầu tiên tại Việt Nam, cả thế giới chỉ có 10 ca

Đội ngũ lãnh đạo, cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chúc mừng bệnh nhân T ra viện.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa thông tin về ca bệnh hiếm đặc biệt đã được các bác sĩ điều trị thành công sau 7 tháng với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là nam bệnh nhân N.Q.T (19 tuổi, trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Từ tháng 11/2023, bệnh nhân T xuất hiện các vết loét trợt ở niêm mạc miệng và các mảng đỏ tím, bỏng nước rải rác toàn thân. Vào viện khám, bác sĩ phát hiện khối u lớn sau phúc mạc. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đến Bệnh viện Da liễu Trung ương và vào Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13/12/2023.

Từ kết quả sinh thiết da, bác sĩ chẩn đoán anh bị hoại tử thượng bì nhiễm độc. Tháng 1/2024, bệnh nhân được chẩn đoán Pempigus á u - sỏi niệu quản 2 bên, thể trạng suy kiệt.

ThS.BS. Trần Thị Quyên (Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, Pemphigus á u là bệnh lý hiếm gặp, chưa có trong y văn Việt Nam. Trên thế giới, tỷ lệ người mắc bệnh là một trên một triệu người.

Dù được chỉ định phẫu thuật, nhưng do thể trạng yếu, bệnh nhân được cho ra viện để bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, 3 ngày sau, bệnh đã tái phát.

Từ tháng 4/2024, bệnh nhân xuất hiện các đợt bùng phát mới với biểu hiện sốt, trợt da tiến triển lan toả, loét niêm mạc miệng. Bệnh nhân phải thay huyết tương, điều trị dinh dưỡng, kháng sinh. Đến ngày 29/5, nhận thấy thể trạng bệnh nhân đủ điều kiện, bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau gần 1 tháng, ngày 27/6, các bác sĩ đánh giá lại toàn trạng và cho bệnh nhân T ra viện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) nhận định, đây là bệnh lí rất hiếm gặp của chuyên ngành Da liễu và trên thế giới có rất ít dữ liệu cho phép ước tính tỉ lệ mắc. Dựa trên các báo cáo được công bố, ước tính tỉ lệ mắc Pemphigus á u dưới 1/1.000.000 dân mỗi năm. Tại Việt Nam, các dữ liệu về bệnh Pemphigus á u còn khá hạn chế và chưa có bất cứ báo cáo ca bệnh nào được công bố.

Vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, việc tìm ra căn bệnh Pemphigus á u đã gặp nhiều khó khăn, nhưng việc điều trị bệnh lại càng là một thách thức vô cùng lớn, cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, nhiều chuyên gia đầu ngành.

Được biết chi phí điều trị cho bệnh nhân lên đến gần 800 triệu đồng và được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% do bệnh nhân thuộc hộ nghèo.

Hai thanh niên cứu bé gái khỏi dòng nước chảy xiết khi đi qua đập tràn

Cháu Oanh được cứu khỏi dòng nước chảy xiết.

Khoảng 16h30 chiều ngày 27/6, cháu Ngô Vi Oanh (SN 2014) trú tại thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh (Văn Yên, Yên Bái) không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khi đi xe đạp qua đập tràn suối Ngòi Bục, khu vực Lâm Trường (thôn An Phú, xã An Thịnh).

Phát hiện cháu Oanh đang gặp nguy hiểm, anh Kiên và anh Cường, cùng trú tại thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) liền nhảy xuống dòng nước xiết, cứu cháu bé và đưa chiếc xe đạp lên bờ.

Cha mẹ của cháu Oanh là anh Ngô Quốc Cường và chị Ngô Bích Phượng không khỏi bàng hoàng khi nghe tin con gặp nạn. Anh Cường và chị Phượng vô cùng biết ơn tấm lòng trượng nghĩa của anh Kiên và anh Cường. Hai anh đã không ngại nguy hiểm cứu cháu Oanh thoát khỏi dòng nước "tử thần".

Ông Triệu Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã An Thịnh xác nhận sự việc nêu trên và cho biết, đập tràn qua suối Ngòi Bục là nơi người dân thường xuyên di chuyển qua lại. Nhiều thời điểm nước chảy xiết, khi người dân đi qua khó tránh khỏi nguy hiểm rình rập.

Nam tiếp viên hàng không trộm túi Hermes hơn 600 triệu đồng của người tình

Đối tượng Đỗ Xuân Trường thực nghiệm lại hành vi trộm cắp. Ảnh: CACC

Theo VietnamNet, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Trường (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xác định, Đỗ Xuân Trường là nam tiếp viên hàng không, có quan hệ yêu đương với người phụ nữ hơn 3 tuổi và đã có chồng, con.

Vào ngày 29/4, sau khi tan làm, Trường xách vali cá nhân đến căn hộ chung cư của người tình trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai và ở lại qua đêm.

Đến khoảng 9h ngày 30/4, sau khi ngủ dậy, Trường thấy trong phòng ngủ của người tình có trưng bày nhiều túi xách nữ là hàng hiệu có giá trị cao, nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Lợi dụng lúc người tình không để ý, Trường lấy trộm 1 túi xách màu trắng nhãn hiệu Hermes rồi cất giấu vào trong vali cá nhân của mình. "Chôm" đồ thành công, Trường ung dung ra ngồi ngoài phòng khách đợi người tình.

Đến khoảng 8h30 ngày 1/5, Trường cùng người tình rời khỏi căn hộ, mang chiếc vali theo. Sau đó, Trường đem cất giấu chiếc túi trộm cắp được ở nhà riêng trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh).

Đến khoảng 14h ngày 6/5, người tình của Trường phát hiện bị mất túi xách nên đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, bị hại cho biết mua chiếc túi xách hàng hiệu này bên Singapore với giá 627 triệu đồng.

Sau khi xác minh, cơ quan công an đã vận động Đỗ Xuân Trường ra đầu thú.

Làm việc với cơ quan công an, Trường khai nhận đã bán chiếc túi xách với giá 260 triệu đồng cho một người ở quận Cầu Giấy.

Có 10 thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Theo ANTD, thông tin nhanh về buổi thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Bộ GD&ĐT cho biết, có hơn 4.000 thí sinh không dự thi môn Toán, 3 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán là 1.050.224; tổng số thí sinh dự thi: 1.046.156, đạt tỷ lệ 99,61%. Như vậy, có 4.068 thí sinh đã bỏ bài thi môn Toán.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, tại buổi thi môn Toán có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 2 em bị đình chỉ, 1 em bị khiển trách.

Như vậy, kết thúc ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên, có tổng cộng 10 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 9 em bị đình chỉ (ở buổi thi môn Văn sáng 27/6, có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ; trong đó, 3 thí sinh mang tài liệu và 4 thí sinh sử dụng điện thoại di động).

Ngày thi đầu tiên không có cán bộ tham gia kỳ thi vi phạm quy chế thi. Bộ GD&ĐT đánh giá, buổi thi Toán diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Sáng ngày 28/6, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch Sử, Địa lí, Giáo dục công dân) từ 7h35, mỗi môn 50 phút.

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ bé 11 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành

Cơ quan công an vào cuộc xác minh việc trẻ 11 tuổi nghi bị mẹ và người tình gây thương tích. (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo VTC News, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra, xử lý vụ trẻ 11 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình của mẹ gây thương tích.

Trước đó, Công an phường Minh Phương tiếp nhận thông tin của người dân cung cấp về việc cháu C.S.N.M (SN 2013, ở phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ) nghi bị mẹ ruột là chị N và người tình tên H dùng dây điện đánh gây thương tích.

Công an phường Minh Phương phối hợp với người dân đưa M đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị, đồng thời mời chị N và anh H lên cơ quan công an để làm việc.

Vụ việc sau đó đã được chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã khẩn trương triệu tập những người liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an TP Việt Trì xác minh, điều tra giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm để răn đe, phòng ngừa tội phạm, không để dư luận xấu.