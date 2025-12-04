Tin sáng 4/12: Sẽ xử lý hành vi chia sẻ, đăng tải hình ảnh, video liên quan vụ án giết người ở Lạng Sơn; không khí lạnh bao phủ miền Bắc gây mưa rét diện rộng

Không khí lạnh đang bao phủ miền Bắc gây mưa rét diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm khoảng 3-6 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Chiều tối và đêm 3/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng tới đêm

NLĐ đưa tin, sáng 3/12, có nhiều điểm ở Hà Nội tiếp tục cho chỉ số ô nhiễm không khí cảnh báo từ đỏ đến tím (mức không lành mạnh đến rất không tốt).

Nhiều điểm đo ở Hà Nội cho chỉ số từ mức không lành mạnh đến rất không tốt. Ảnh: IQAir.com

Theo ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, nhiều điểm có chỉ số ô nhiễm cao như ở phường Phú Thượng chỉ số AQI đáng báo động lên tới 211, Thạch Thất AQI 197, Tây Hồ AQI 186…

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300, trong đó từ 100 trở lên là mức tác động tới nhóm người có sức khỏe yếu, nhạy cảm; đến mức không lành mạnh, rất không tốt, nguy hiểm tới sức khỏe.

Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài từ sáng tới trưa. Trưa ngày 3-12, Hà Nội nằm trong nhóm 6 thành phố, quốc gia/khu vực ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức 197, gần mức rất không tốt cho sức khỏe.

Gần một tuần nay, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội ở mức rất đáng báo động, nhiều thời điểm thành phố vào top 5 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, xếp trong nhóm các thành phố như: Kolkata, Delhi (Ấn Độ), Tashkent (Uzbekistan), Baghdad (Iraq).

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc của Cục Môi trường, một số điểm đo AQI thời điểm 10 giờ sáng 3-12 có chỉ số kém như: Đại học Bách khoa cổng Parabol đường Giải Phóng chỉ số 149, mức kém; 556 Nguyễn Văn Cừ 139, mức kém...

Với tình hình ô nhiễm không khí như hiện nay những người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe.

UBND TP Hà Nội mới có công văn chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.

Đáng chú ý, một trong những giải pháp là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thể thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "Xấu" trở lên.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN_AQI ≥ 301), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.

Người dân miền Tây Nghệ An liên tiếp giao nộp động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 3/12, Công an xã Nhôn Mai (Nghệ An) cho biết, vừa qua, một người dân trong xã đã tự nguyện giao nộp một cá thể rùa đầu to, loài thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển dưới mọi hình thức.

Công an xã đã lập biên bản tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để chăm sóc và bàn giao động vật theo đúng quy định pháp luật. Lực lượng chức năng đánh giá cao tinh thần tự giác của người dân, xem đây là tín hiệu tích cực trong việc chung tay bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Trước đó, UBND xã và Công an xã Châu Bình (Nghệ An) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, anh Vũ Văn Phúc (SN 1980, trú bản 3/4, xã Châu Bình) phát hiện con khỉ đi lạc vào nhà trong trạng thái hoảng sợ, có dấu hiệu bị thương nhẹ. Nhận biết đây là loài nguy cấp, anh Phúc đã lập tức báo chính quyền và lực lượng kiểm lâm để xử lý theo quy định. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe ban đầu và đưa cá thể khỉ vào lồng bảo vệ.

Theo Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, hai vụ việc trên cho thấy hiệu quả rõ rệt từ công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã.

Sẽ xử lý hành vi chia sẻ, đăng tải hình ảnh, video liên quan vụ án giết người ở Lạng Sơn

NLĐ đưa tin, chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị thông tin về kết quả điều tra, khám phá vụ án đang gây chú ý dư luận những ngày qua, để kịp thời định hướng, ổn định tình hình trật tự xã hội.

Bị can Đoàn Văn Sáng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các Quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các Quyết định và Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, Hưng Yên), người thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng.

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/1/2025, Sáng gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4 – tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng thực hiện hành vi giết Đạt.

Sau khi gây án Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin vụ án.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...

Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Khoảnh khắc mặt đường sụp xuống ‘nuốt chửng’ 2 ô tô ở trung tâm Đà Nẵng

Trao đổi với VietNamNet tối 3/12, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ khiến 2 ô tô đang đỗ bị rơi xuống hố.

Khoảnh khắc mặt đường sụp xuống nuốt chửng 2 ô tô ở trung tâm Đà Nẵng

Theo hình ảnh từ camera an ninh của một hộ dân, thời điểm xảy ra sự cố trời đang mưa. Chỉ trong vài giây, mặt đường bất ngờ sụp xuống tạo thành hố lớn. Hai ô tô con đỗ sát mép đường bị kéo tụt xuống, một công nhân đứng gần đó cũng bị rơi theo.

Trong clip, người đi xe máy hoảng hốt lùi lại, trong khi công nhân tại hiện trường nhanh chóng chạy đến giơ tay ra hiệu, cảnh báo các phương tiện khác tránh điểm sụt lún.

Trước đó, hơn 14h cùng ngày, đoạn mặt đường Nguyễn Công Trứ (gần ngã tư Ngô Quyền) bất ngờ sụt xuống, tạo thành một hố sâu.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sụt lún rộng gần nửa mặt đường, sâu khoảng 2m, nằm sát hàng rào tôn của dự án Capital Square đang thi công. Hai ô tô con đỗ sát lề đường bị rơi hoàn toàn xuống hố, trong khi một ô tô khác sụp hai bánh sau, nằm chênh vênh trên miệng hố.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đưa nam công nhân ra khỏi khu vực sụt lún, đồng thời phong tỏa toàn bộ đoạn đường để đảm bảo an toàn và triển khai cứu hộ các phương tiện gặp nạn.