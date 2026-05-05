Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 4/5: Phim nào đạt doanh thu hơn 174 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5? Thay đổi quan trọng của chính sách lương hưu từ 1/7/2026 GĐXH - Phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng

Cho mượn, sử dụng thẻ BHYT sai quy định cũng bị xử phạt cao nhất có thể lên đến 5 triệu.





Thông tin từ Báo SK&ĐS, Nghị định 90 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/5, quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHYT, cho mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt cao nhất lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp bổ sung...

Theo Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau.

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động không lập danh sách, lập danh sách không đầy đủ số người tham gia BHYT trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Luật BHYT; không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ số người tham gia BHYT nhưng thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

Từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động; Từ 2.000.000 đồng - 4.000.000 đồng, khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động; Từ 4.000.000 đồng - 7.000.000 đồng, khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động; Từ 7.000.000 đồng - 15.000.000 đồng, khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động; Từ 15.000.000 đồng - 25.000.000 đồng, khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động; Từ 25.000.000 đồng - 35.000.000 đồng, khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng BHYT kể từ sau thời điểm đóng chậm nhất theo khoản 8 Điều 15 Luật BHYT , trừ trường hợp quy định tại khoản c Điều 48b Luật BHYT; chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng BHYT nhưng thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

Từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng; Từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng; Từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; Từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng; Từ 5.000.000 đồng - 7.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng; Từ 7.000.000 đồng - 15.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng; Từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng; Từ 20.000.000 đồng - 25.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng; Từ 25.000.000 đồng - 35.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

Cùng đó, là các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia BHYT bị thiệt hại (nếu có). Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Buộc nộp số lợi bất hợp pháp có được vào tài khoản thu của quỹ BHYT; Buộc đóng đủ số tiền chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ, tương ứng với thời gian chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ theo quy định;

Cùng đó, buộc nộp khoản tiền lãi của số tiền chậm đóng theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ, tương ứng với thời gian chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ theo quy định.

Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Mưa đá trắng sân tại xã Yên Trạch, Thái Nguyên.

Những ngày qua, mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, gió giật mạnh, sấm sét liên tiếp xảy ra tại miền Bắc, gây thiệt hại lớn về tài sản, nhà cửa, thậm chí đã ghi nhận thương vong.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, năm 2026 chịu tác động của ENSO với đầy đủ ba pha, đây là nhân tố chính chi phối thời tiết, khí hậu trong năm.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Thông tin trên VTC News, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, 2026 là năm có thời tiết, thiên tai mang tính cực đoan và khó lường cao hơn.

Trong bối cảnh ENSO có xu hướng chuyển sang pha nóng, thậm chí tiến tới El Nino vào cuối năm, nền nhiệt được dự báo gia tăng, kéo theo sự xuất hiện nhiều hơn của các hiện tượng như dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Đáng lưu ý, các giai đoạn chuyển mùa (từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10) là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Về diễn biến mùa mưa, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ nửa cuối tháng 5, làm gia tăng mưa rào và dông tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do đó, mùa mưa tại hai khu vực này được dự báo đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, bắt đầu vào khoảng cuối tháng 4 - đầu tháng 5 ở Tây Nguyên và nửa đầu tháng 5 tại Nam Bộ.

Trong khi đó, mùa mưa ở Trung Bộ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm, khoảng từ tháng 9, với khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to.

Cũng theo ông Hưởng, tổng lượng mưa năm 2026 trên phạm vi cả nước nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là sự phân bố mưa có xu hướng cực đoan hơn: số đợt mưa lớn diện rộng có thể không tăng, thậm chí thấp hơn trung bình, nhưng các trận mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn trong thời gian ngắn lại có xu hướng gia tăng.

Lãnh đạo công ty nói gì về vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài?

Mật mía chảy tràn ra ngoài khuôn viên nhà máy Công ty cổ phần mía đường Sông Lam - Ảnh: Bạn đọc cung cấp





Sáng 4/5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 3/5.

Vào thời điểm đó, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, sét. Nghe một tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì phát hiện bể chứa mật mía bị thủng, chảy tràn ra khu vực khuôn viên công ty. "Do sự việc diễn ra nhanh, lỗ thủng quá lớn nên không xử lý kịp" - ông Hùng thông tin.

Cũng theo ông Hùng, sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra khu vực khuôn viên công ty. Ngay trong đêm, đơn vị đã tổ chức khắc phục, thu gom số mật mía tràn ra để sớm ổn định hoạt động sản xuất. Thiệt hại ước tính 7-8 tỉ đồng.

Trước đó, tối 3/5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết bể chứa một nhà máy đường trên địa bàn gặp sự cố, bị vỡ khiến khoảng gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 3/5, trên địa bàn xã Nhân Hòa có mưa lớn kèm theo sấm sét, dông, lốc. Trong lúc mưa lớn, sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của Công ty CP mía đường Sông Lam, làm bể bị thủng. Hậu quả khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy.

Được biết, vào năm 2025, nhà máy bị thiệt hại lớn do mưa lũ, sự cố lần này do thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Chính quyền nói gì về thông tin chủ quán cơm 35.000 đồng "lên công an đóng phạt"?

Bài đăng bóc phốt về dĩa cơm 35.000 đồng với đậu hũ nhồi thịt, rau luộc khiến dư luận quan tâm

Chiều 4/5, báo Người lao động thông tin, đại diện lãnh đạo UBND xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) cho biết liên quan câu chuyện "dĩa cơm 35.000 đồng" lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã mời các bên lên làm việc, hòa giải và vận động gỡ bỏ clip, hình ảnh để tránh vụ việc bị đẩy đi xa.

Đáng chú ý, trước thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "chủ quán cơm lên công an đóng phạt", lãnh đạo xã khẳng định đây là thông tin không đúng. Theo địa phương, vụ việc hiện dừng lại ở mức hòa giải, không có chuyện chủ quán bị xử phạt như bài đăng của tài khoản T.N. phản ánh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản T.N. tự nhận là người trực tiếp ăn tại quán trên đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang) vào trưa 2/5. Sau đó đăng bài "bóc phốt" trên một trang chuyên review du lịch, ẩm thực Phan Thiết.

Tuy nhiên, tài khoản này chỉ hiển thị 6 bài viết trong ngày gần đây, khiến nhiều người nghi ngờ là tài khoản giả danh.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin vụ việc "dĩa cơm 35.000 đồng" gây xôn xao mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện địa phương tiếp tục theo dõi, ổn định tình hình, tránh thông tin sai lệch gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch địa phương.

Thí sinh cần lưu ý gì trước khi hết hạn đăng ký thi tốt nghiệp THPT?

Báo SK&ĐS đăng tải, theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến cuối ngày 3/5, hệ thống ghi nhận con số kỷ lục 1.203.668 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 chiếm hơn 95%, còn lại là thí sinh tự do. Tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt mức ấn tượng với gần 99% thí sinh thực hiện thành công.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết số lượng đăng ký miễn thi ngoại ngữ năm nay khá thấp, chỉ khoảng 0,67%. Điều này cho thấy thí sinh đang có chiến thuật rõ ràng khi muốn thi trực tiếp để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học thay vì chỉ dùng chứng chỉ để xét tốt nghiệp.

Trước khi cổng đăng ký khép lại vào 17h ngày 5/5, thí sinh cần rà soát kỹ tổ hợp môn thi. Điểm mới quan trọng cần lưu ý là dù xét tuyển theo phương thức nào, tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cũng phải đạt từ 15 điểm trở lên. Đây là ngưỡng cửa bắt buộc yêu cầu các em phải tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn môn thế mạnh.

Bên cạnh đó, việc thống nhất loại giấy tờ tùy thân và kiểm tra minh chứng ưu tiên trên hệ thống là bắt buộc. Sau khi hoàn tất, thí sinh nên xuất phiếu đăng ký dạng PDF để lưu trữ. Tại Hà Nội, sĩ tử cũng cần lưu ý cập nhật đúng thông tin theo các đơn vị hành chính mới để hồ sơ không bị sai sót về địa giới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6. Trong giai đoạn nước rút này, sự cẩn trọng ngay từ khâu hồ sơ chính là chìa khóa giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách.

Phạt nặng tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng

Bùn đất vương vãi trên mặt đường Láng Hạ. (Ảnh: CACC)

Thông tin trên VOV, vào khoảng 5h30 sáng 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội) xảy ra sự việc một xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường để kiểm tra, xử lý. Tại đây, lực lượng chức năng xác định bùn đất rơi vãi từ xe tải Howo mang biển kiểm soát 99B-112.xx, kéo dài từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 đường Láng Hạ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bục bưởng phía sau thùng xe trong quá trình di chuyển, khiến bùn đất tràn ra mặt đường, tạo lớp trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước tình huống này, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thu dọn bùn đất, đảm bảo an toàn giao thông.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Đ.V.T (sinh năm 2001, trú tại Bắc Ninh) cho biết, vào sáng cùng ngày, anh điều khiển phương tiện chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ. Khi đang lưu thông trên đường Láng Hạ thì phát hiện phần bưởng phía sau bị bục nên đã chủ động dừng xe và liên hệ đơn vị thi công đến phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, tổ công tác xác định dù phương tiện có che chắn nhưng vẫn để xảy ra tình trạng rơi vãi vật liệu ra đường. Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Với các vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái xe về hành vi làm rơi vãi vật liệu và điều khiển phương tiện có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Đồng thời, chủ phương tiện (cá nhân) cũng bị lập biên bản do đưa xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, trong khi chủ phương tiện bị tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thời gian qua, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng không đảm bảo che chắn, làm rơi vãi ra đường vẫn còn diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia vận chuyển vật liệu cần tuân thủ nghiêm các quy định về che chắn, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi lưu thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và bảo vệ môi trường đô thị.

Nhiều trường sư phạm bỏ tổ hợp A00, C00 khi xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học

VOV đăng tải, năm 2026, nhiều trường đại học sư phạm trên cả nước không còn sử dụng hai tổ hợp A00 và C00 trong xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học, thay bằng các tổ hợp có Toán và Ngữ văn hoặc Tiếng Anh.

Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận việc nhiều cơ sở đào tạo giáo viên bỏ tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) khỏi danh mục xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Giáo dục tiểu học chỉ xét duy nhất tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng xác định D01 là tổ hợp gốc cho ngành này.

Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, ngành Giáo dục tiểu học xét tuyển hai tổ hợp là D01 và C03 (Văn, Toán, Lịch sử). Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xét ba tổ hợp gồm D01, C03 và C01 (Toán, Văn, Vật lý).

Trường Đại học Sư phạm Huế xét bốn tổ hợp là B03 (Toán, Sinh, Ngữ văn), C03 (Văn, Toán, Lịch sử), C04 (Văn, Toán, Địa lý) và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét năm tổ hợp gồm D01, C03, C04, X02 (Toán, Văn, Tin học) và X03 (Toán, Văn, Công nghệ công nghiệp).

Đáng chú ý, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn lựa chọn Ngữ văn và Tiếng Anh là hai môn cốt lõi trong tất cả các tổ hợp xét tuyển. Sáu tổ hợp gồm: Văn, Tiếng Anh, Toán; Văn, Tiếng Anh, Vật lý; Văn, Tiếng Anh, Hóa học; Văn, Tiếng Anh, Sinh học; Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; Văn, Tiếng Anh, Địa lý.

Như vậy, hai tổ hợp A00 và C00 không còn được sử dụng trong xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học tại các trường nêu trên, trong khi những năm trước vẫn được áp dụng.

Không chỉ riêng ngành này, mùa tuyển sinh năm 2026 cũng ghi nhận nhiều trường đại học không còn xét tuyển A00 và C00. Trong đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến không xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo.

Toàn bộ 23 trường quân đội cũng không sử dụng tổ hợp C00, thay bằng các tổ hợp có Toán và Ngữ văn.

Một số trường như Trường Đại học Công nghệ TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng dự kiến không xét A00 và C00 ở nhiều ngành đào tạo.

Trường Đại học Luật TP.HCM không xét A00 và C00 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thay vào đó sử dụng các tổ hợp có Văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Tiếng Anh tùy ngành.