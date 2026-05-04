Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài

Thứ hai, 07:04 04/05/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc vẫn có mưa to do tác động của không khí lạnh yếu, đến trưa chiều mưa giảm dần. Dự báo từ ngày 5/5, miền Bắc có nắng trở lại, mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết miền Bắc bao giờ chấm dứt mưa dông?

Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc đang trong giai đoạn mưa dông mạnh và sẽ còn lặp lại vào cuối tuần.

Từ chiều tối qua đến nay, mưa dông liên tục phát triển gây mưa tại nhiều tỉnh thành. Từ vùng núi đến đồng bằng đã xuất hiện dông lốc và mưa đá dữ dội. Đây là đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa tại nhiều điểm vượt trên 100mm.

Hình thế gây mưa là tổ hợp điển hình gió Tây Nam trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh đẩy áp thấp xuống. Hiện dãy đang vắt ngang khu vực Bắc Bộ và có xu hướng dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa và vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa dông mạnh nhất trong hôm nay. Có nơi mưa rất to, lượng mưa trên 70mm. Nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập úng, sấm sét và mưa đá.

Từ trưa mưa sẽ giảm dần, trời nhiều mây, thời tiết dịu mát. Mức nhiệt cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các nơi khác dao động từ 25-29 độ.

Dự báo, từ thứ Ba (5/5), phần lớn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội có nắng trở lại. Nắng duy trì đến thứ Sáu (8/5), mức nhiệt cao nhất 30-34 độ.

Đến thứ Bảy, Chủ nhật (9-10/5) trời lại chuyển mưa dông do đợt không khí lạnh yếu tràn về, nhiệt độ giảm còn khoảng 29 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa dông bất chợt trong ngày. Mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 26-27 độ.

Còn lại các khu vực khác từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Cao Nguyên Trung Bộ có mưa dông về chiều tối. Ban ngày trời có nắng với mức nhiệt 32-33 độ. Chỉ riêng phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt 35 độ.

Khu vực Nam Bộ cũng có mưa dông trong 4 ngày tới. Mưa cao điểm và trên diện rộng từ thứ Ba đến thứ Năm. Cảnh báo có những nơi mưa to dễ gây ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, từ trưa nay miền Bắc giảm mưa dông. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 4/5 đến ngày 5/5:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 5/5 đến ngày 13/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; khoảng từ ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nghệ An đến Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ ngày 7-8/5 cục bộ có nắng nóng; từ khoảng chiều tối ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to từ ngày 5-7/5.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

GĐXH - Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Trong lúc sửa chữa, một ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê bất ngờ đổ sập và có 3 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài bị vùi lấp.

GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.

GĐXH - Không khí lạnh nén rãnh áp thấp sắp tác động đến thời tiết nước ta; Người dân lưu ý, từ 10/5 tới đây, một quy định về lương hưu sẽ chính thức có hiệu lực...

Người dân phá kính đưa tài xế ra ngoài sau khi xe ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy.

GĐXH - Nhận tin báo xảy ra cháy rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều lực lượng để dập lửa.

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.

Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

