Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chính

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới công bố kết luận thanh tra về hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa tại trường THPT Lê Lai. Bên cạnh những kết quả đạt được, bản kết luận đã chỉ ra hàng loạt những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý của nhà trường.

Theo kết luận, trong những năm qua, trường THPT Lê Lai đã tiếp nhận và triển khai các văn bản pháp luật, hướng dẫn từ Sở Tài chính và Sở GD&ĐT. Nhà trường đã ban hành được các quy định nội bộ để thực hiện thu ngân sách, ngoài ngân sách và vận động xã hội hóa nhằm tăng cường cơ sở vật chất. Về cơ bản, đơn vị đã lập dự toán, hạch toán kế toán, thực hiện trích lập các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ và chi trả kịp thời lương, phụ cấp cho cán bộ, viên chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra những vi phạm như: Công tác triển khai các văn bản hướng dẫn còn chưa kịp thời, các kế hoạch thu từ Ban Đại diện cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ chưa xác định rõ mục tiêu, đối tượng.

Đặc biệt, Quy chế chi tiêu nội bộ còn thiếu căn cứ pháp lý, chưa quy định rõ mức chi từ các nguồn thu cũng như việc trích lập, sử dụng các quỹ; một số quy định về thanh toán dạy thêm giờ, khoán công tác phí vẫn chưa phù hợp.

Về nghiệp vụ kế toán, chất lượng lập dự toán còn hạn chế, chưa sát thực tế và việc theo dõi thực hiện dự toán có thời điểm chưa kịp thời. Nhà trường chưa đảm bảo tỷ lệ trích lập kinh phí cải cách tiền lương theo quy định.

Đáng chú ý, năm 2021, nhà trường chưa thực hiện kê khai nghĩa vụ thuế với số tiền 13.533.000 đồng (số tiền này hiện đã được nộp đủ sau quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa).

Công tác quản lý hồ sơ chứng từ cũng bộc lộ nhiều tồn tại, việc lập hồ sơ thanh toán chưa kịp thời, chứng từ thiếu thành phần quy định và việc kiểm tra hồ sơ trước khi gửi Kho bạc Nhà nước chưa chặt chẽ. Đối với nguồn ngân sách Nhà nước, việc lập kế hoạch sử dụng kinh phí thiếu sát sao dẫn đến rút thừa kinh phí, trong khi các chế độ chính sách cho học sinh như tiền ăn, nhà ở lại chậm thanh toán.

Sai phạm còn thể hiện rõ ở các khoản chi cụ thể: Từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2025, nhà trường chi khoán công tác phí sai quy định với số tiền vượt mức 127.000.000 đồng. Từ năm 2021 đến 2024, việc dùng nguồn thu dịch vụ xe đạp để chi trả tiền công bảo vệ và chăm sóc cây cảnh là sai mục đích sử dụng. Ngoài ra, nguồn thu học phẩm thiếu hồ sơ gốc, kinh phí mua BHYT học sinh chưa được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong hoạt động đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ nhà trường sử dụng con dấu của trường là không đúng Điều lệ, các chứng từ thu chi không hợp lệ theo nguyên tắc kế toán. Quỹ Đoàn Thanh niên cũng chưa đảm bảo nguyên tắc cân đối, dẫn đến chi vượt số dư và chứng từ chi chưa chặt chẽ.

Liên quan đến đầu tư, xây dựng, nhà trường chưa đăng tải kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một số gói thầu chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Các công trình tài trợ chưa được đưa vào sổ theo dõi tài sản công hoặc lập đề án sử dụng để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khẳng định, trách nhiệm đối với những tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc về Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực, Kế toán nhà trường và các cá nhân tham mưu liên quan.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị trường THPT Lê Lai tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.

Đồng thời, kiến nghị Sở GD&ĐT Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, xem xét trách nhiệm đối với các đối tượng thuộc quyền quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thu chi tài chính, xã hội hóa để nâng cao chất lượng giáo dục.