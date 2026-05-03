Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấp

Chiều 3/5, lãnh đạo UBND phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 16h cùng ngày, tại khu Trang An xảy ra vụ sập nhà.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, căn nhà đang trong quá trình cải tạo và có người làm việc tại tầng 1. Sau đó, công trình bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong thời gian rất ngắn, khiến một số người bên trong không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng, người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Hiện có 2 người được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu và còn 1 nạn nhân đang mắc kẹt.

Theo lãnh đạo địa phương, trước khi xảy ra sự việc, căn nhà được sử dụng làm cửa hàng bán trà sữa, sau đó được cải tạo để cho thuê phục vụ hoạt động kinh doanh khác.



Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.