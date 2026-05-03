Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấp
Trong lúc sửa chữa, một ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê bất ngờ đổ sập và có 3 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài bị vùi lấp.
Chiều 3/5, lãnh đạo UBND phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 16h cùng ngày, tại khu Trang An xảy ra vụ sập nhà.
Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, căn nhà đang trong quá trình cải tạo và có người làm việc tại tầng 1. Sau đó, công trình bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong thời gian rất ngắn, khiến một số người bên trong không kịp thoát ra ngoài.
Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng, người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Hiện có 2 người được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu và còn 1 nạn nhân đang mắc kẹt.
Theo lãnh đạo địa phương, trước khi xảy ra sự việc, căn nhà được sử dụng làm cửa hàng bán trà sữa, sau đó được cải tạo để cho thuê phục vụ hoạt động kinh doanh khác.
Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chíThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.
Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnhThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.
Tin sáng 3/5: Miền Bắc đón không khí lạnh; Một quy định liên quan lương hưu chính thức có hiệu lực từ 10/5Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh nén rãnh áp thấp sắp tác động đến thời tiết nước ta; Người dân lưu ý, từ 10/5 tới đây, một quy định về lương hưu sẽ chính thức có hiệu lực...
Ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trongThời sự - 1 ngày trước
Người dân phá kính đưa tài xế ra ngoài sau khi xe ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy.
Cháy rừng nghi do bất cẩn trong canh tác, nhiều lực lượng được huy động dập lửaThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo xảy ra cháy rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều lực lượng để dập lửa.
Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.
Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà NẵngThời sự - 1 ngày trước
Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.
Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúpThời sự - 1 ngày trước
Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.
Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đườngThời sự - 1 ngày trước
Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, trong số này có Chủ tịch MTTQ xã.
Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnhXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Theo bảng cập nhật thời tiết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày 2/5, Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C; Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.
Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnhThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.