Tiết lộ loạt sự kiện hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 4/5, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 5 và 6, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho người dân và du khách.

Chương trình "Hoàng cung Huyền ảo" diễn ra tại Đại nội Huế thu hút khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ.

Theo đó, trong tháng 5 sẽ diễn ra các hoạt động tiêu biểu như: Tuần lễ Phật Đản Huế 2026, Lễ hội Ẩm thực chay, Ngày hội làng Dương Nỗ, Triển lãm tư liệu - hình ảnh chủ đề "Ngày hội non sông", Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế, chương trình "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới" và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi.



Bước sang tháng 6, Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế được kỳ vọng là điểm nhấn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế tại các sân khấu cộng đồng, cùng Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa".

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội Bia, Ngày hội Sen Huế 2026, chương trình "Photo tour", "Chợ quê ngày hội", Triển lãm Mỹ thuật và Di sản, Triển lãm chuyên đề về đề tài Ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong khuôn khổ Festival Huế, chương trình "Hoàng cung Huyền ảo" được tổ chức từ 20h các ngày 25 đến 28/4 vừa qua tại Đại nội Huế tạo nên không khí sôi động về đêm tại di sản Huế.

Theo đó, qua thống kê, mỗi đêm có trung bình trên 15.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm các chương trình đặc sắc trong Hoàng cung Huế. Đây là bước khởi đầu cho việc khai thác kinh tế đêm trong không gian di sản.

Ông Hoàng Việt Trung cho rằng, các hoạt động về đêm tại Đại nội cần tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm sức lan tỏa. Bên cạnh duy trì các không gian văn hóa nghệ thuật, Trung tâm sẽ chú trọng tăng cường các dịch vụ thương mại phù hợp như khu bán hàng lưu niệm, sản phẩm đặc trưng, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Theo UBND TP Huế, Festival Huế 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc trung ương đã được công nhận, trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa với các đặc trưng về văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các di sản văn hóa Huế được quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, với hạt nhân là các di sản thế giới ở Cố đô.

Festival Huế 2026 được tổ chức với các hoạt động liên tục, kéo dài suốt năm, gồm gần 80 chương trình, sự kiện nghệ thuật, thể thao, văn hóa mang đặc trưng của Cố đô và có sự giao lưu quốc tế.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết, trong 5 ngày từ 29/4 đến 3/5, tổng lượng khách du lịch ước đạt 610.000 lượt, tăng 73.7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 164.000 lượt, tăng 129%, khách nội địa đạt 446.000 lượt, tăng 59.5%. Doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 99%.