Tiết lộ loạt sự kiện hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế sau kỳ nghỉ lễ
GĐXH - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong tháng 5 và 6, nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch sẽ tiếp tục được TP Huế tổ chức, hứa hẹn thu hút người dân và du khách.
Ngày 4/5, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 5 và 6, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho người dân và du khách.
Theo đó, trong tháng 5 sẽ diễn ra các hoạt động tiêu biểu như: Tuần lễ Phật Đản Huế 2026, Lễ hội Ẩm thực chay, Ngày hội làng Dương Nỗ, Triển lãm tư liệu - hình ảnh chủ đề "Ngày hội non sông", Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế, chương trình "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới" và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi.
Bước sang tháng 6, Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế được kỳ vọng là điểm nhấn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế tại các sân khấu cộng đồng, cùng Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa".
Bên cạnh đó là nhiều hoạt động như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội Bia, Ngày hội Sen Huế 2026, chương trình "Photo tour", "Chợ quê ngày hội", Triển lãm Mỹ thuật và Di sản, Triển lãm chuyên đề về đề tài Ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong khuôn khổ Festival Huế, chương trình "Hoàng cung Huyền ảo" được tổ chức từ 20h các ngày 25 đến 28/4 vừa qua tại Đại nội Huế tạo nên không khí sôi động về đêm tại di sản Huế.
Theo đó, qua thống kê, mỗi đêm có trung bình trên 15.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm các chương trình đặc sắc trong Hoàng cung Huế. Đây là bước khởi đầu cho việc khai thác kinh tế đêm trong không gian di sản.
Ông Hoàng Việt Trung cho rằng, các hoạt động về đêm tại Đại nội cần tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm sức lan tỏa. Bên cạnh duy trì các không gian văn hóa nghệ thuật, Trung tâm sẽ chú trọng tăng cường các dịch vụ thương mại phù hợp như khu bán hàng lưu niệm, sản phẩm đặc trưng, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.
Theo UBND TP Huế, Festival Huế 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc trung ương đã được công nhận, trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa với các đặc trưng về văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các di sản văn hóa Huế được quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, với hạt nhân là các di sản thế giới ở Cố đô.
Festival Huế 2026 được tổ chức với các hoạt động liên tục, kéo dài suốt năm, gồm gần 80 chương trình, sự kiện nghệ thuật, thể thao, văn hóa mang đặc trưng của Cố đô và có sự giao lưu quốc tế.
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dàiThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc vẫn có mưa to do tác động của không khí lạnh yếu, đến trưa chiều mưa giảm dần. Dự báo từ ngày 5/5, miền Bắc có nắng trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 4/5: Phim nào đạt doanh thu hơn 174 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5? Thay đổi quan trọng của chính sách lương hưu từ 1/7/2026Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấpThời sự - 12 giờ trước
Trong lúc sửa chữa, một ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê bất ngờ đổ sập và có 3 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài bị vùi lấp.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chíThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.
Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.
Tin sáng 3/5: Miền Bắc đón không khí lạnh; Một quy định liên quan lương hưu chính thức có hiệu lực từ 10/5Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh nén rãnh áp thấp sắp tác động đến thời tiết nước ta; Người dân lưu ý, từ 10/5 tới đây, một quy định về lương hưu sẽ chính thức có hiệu lực...
Ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trongThời sự - 1 ngày trước
Người dân phá kính đưa tài xế ra ngoài sau khi xe ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy.
Cháy rừng nghi do bất cẩn trong canh tác, nhiều lực lượng được huy động dập lửaThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo xảy ra cháy rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều lực lượng để dập lửa.
Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.
Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà NẵngThời sự - 1 ngày trước
Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.
Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnhThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.