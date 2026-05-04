Tin sáng 4/5: Phim nào đạt doanh thu hơn 174 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5? Thay đổi quan trọng của chính sách lương hưu từ 1/7/2026

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

Tính đến ngày 3/5, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đạt doanh thu hơn 174 tỷ đồng.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, tính đến ngày 3/5, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung có tổng doanh thu vượt mốc hơn 174 tỷ đồng. Tác phẩm này đang tạm dẫn đầu đường đua phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Vị trí thứ hai là Phim "Heo năm móng" của Đạo diễn Lưu Thành Luân với tổng doanh thu hơn 87 tỷ đồng; vị trí thứ ba thuộc về phim "Anh Hùng" của Đạo diễn Võ Thạch Thảo với tổng doanh thu hơn 34 tỷ đồng.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" mang thể loại phim kinh dị, bí ẩn được khởi chiếu từ ngày 24/4/2026. Phim được phân loại T16, tức là chỉ dành cho khán giả từ đủ 16 tuổi trở lên. Người xem cần mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/thẻ học sinh) để xác nhận độ tuổi khi mua vé tại các rạp.

Bộ phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có sự tham gia của những gương mặt đình đám quen thuộc trên màn ảnh Việt như: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Hạnh Thúy, Lan Phương, Quốc Tuấn, mỹ nhân mới nổi Đoàn Minh Anh. Bên cạnh đó, còn một cái tên thu hút sự chú ý của khán giả, đó là Nina Nutthacha Padovan diễn viên người Thái Lan.

Nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu từ 1/7/2026

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp xã hội. Ảnh minh họa: TL

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của Bộ Nội vụ dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được đề xuất tăng 8% lương hưu.

Theo Dự thảo Nghị định, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng;

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Dự thảo Nghị định đề xuất 10 nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp. Bao gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội của nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg).

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

- Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Tội ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng

Từ ngày 18/5/2026, tội ngoại tình bị phạt đến 10 triệu đồng. Hình minh họa: TL

Từ ngày 18/5/2026, Nghị định 109/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

+ Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

+ Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

+ Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

+ Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Từ 15/5/2026, học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VnelD

Từ 15/5/2026, học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VnelD. Ảnh minh họa: TL

Nội dung này được Chính phủ nêu tại Nghị định 88/2026/NĐ-CP về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ 15/5/2026.

Theo đó, Nghị định này quy định về việc sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD.

Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được lưu trữ hợp lệ sẽ được chia sẻ, liên thông và tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID; cá nhân được quyền sử dụng dữ liệu này tương đương văn bản giấy.

Theo đó, từ ngày 15/5/2026, học bạ, bằng cấp và các thông tin học tập quan trọng của người dân sẽ được tích hợp trên VNeID, cho phép sử dụng thay thế giấy tờ truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Hình ảnh tại thời điểm xảy ra vụ cháy. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T (SN 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cấp cứu người đàn ông ở Cần Thơ nuốt nhầm nắp chai bia trong bữa nhậu

Nắp chai bia được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng gắp ra từ bụng ông T. Ảnh: BVCC

Báo GD&TĐ đưa tin, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) mới tiếp nhận và cấp cứu thành công người đàn ông 59 tuổi nuốt nhầm nắp chai bia trong lúc ăn uống cùng người thân.

Theo thông tin ban đầu, trong dịp nghỉ lễ, ông T (59 tuổi, quê Đồng Tháp) xuống Cần Thơ thăm gia đình và tổ chức ăn uống. Trong lúc uống bia, do sơ suất để nắp chai trong ly, ông đã vô tình uống cạn mà không hay biết, khiến chiếc nắp kim loại trôi thẳng vào bụng.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa ông T đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định dị vật là nắp chai bia nằm trong đường tiêu hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.

Ê-kíp nội soi của Khoa Thăm dò chức năng nhanh chóng được huy động. Bằng phương pháp nội soi can thiệp, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người bệnh mà không gây biến chứng. Sau can thiệp, sức khỏe ông T. đã ổn định, tiếp tục được theo dõi.