Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳ
GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.
Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008
Từ hơn 700 dự án chậm triển khai, Hà Nội đang đẩy mạnh rà soát, phân loại để xử lý theo nguyên tắc rõ ràng: Hỗ trợ đúng đối tượng, tháo gỡ cho các dự án có khả năng thực hiện.
Thành phố khẳng định luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn với những dự án vướng mắc thực sự về pháp lý, giải phóng mặt bằng hay thủ tục. Tuy nhiên, với các chủ đầu tư chây ỳ, không chứng minh được năng lực, Hà Nội sẽ kiên quyết thu hồi đất hoặc dừng dự án.
Việc xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai không chỉ giải quyết tồn tại kéo dài mà còn là "chìa khóa" khơi thông nguồn lực xã hội, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự tham gia, qua đó gia tăng giá trị cho nền kinh tế và đô thị. Cách làm này không chỉ góp phần làm sạch quỹ đất mà còn thiết lập lại kỷ cương, minh bạch trong môi trường đầu tư.
Thực tế cho thấy, nhiều dự án từng "đắp chiếu" nhiều năm, điển hình như dự án xây dựng bãi đỗ xe kết hợp nhà ở thương mại – dịch vụ quy mô 4,1ha của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mê Linh. Dự án này nằm ngay phía sau UBND xã Mê Linh, đến nay vẫn chỉ là bãi đất hoang dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từ trước năm 2008.
Dự án được phê duyệt sau khi Hà Nội ban hành quy hoạch phân khu N1. Chính quyền địa phương qua các thời kỳ đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư phối hợp để điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Tuy nhiên, phía doanh nghiệp không chủ động triển khai, khiến dự án "đắp chiếu" kéo dài, làm dấy lên nghi ngại về năng lực thực hiện.
Không chỉ riêng dự án này, trên địa bàn Hà Nội hiện có 24 dự án chậm triển khai, nằm trong danh mục 341 dự án ngoài ngân sách đang được thành phố yêu cầu rà soát, báo cáo.
Theo ghi nhận, vướng mắc phổ biến khiến các dự án "treo" nhiều năm chủ yếu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư và khó khăn trong giải phóng mặt bằng.
Đơn cử, dự án khu nhà ở Hoàng Vân (9,3ha) nằm trên địa bàn xã Mê Linh được giao đất từ năm 2008 (thời điểm còn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng sau khi sáp nhập vào Hà Nội, việc khớp nối các loại quy hoạch kéo dài khiến dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng. Một phần diện tích nghĩa trang gần 1ha vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, dự án cũng đang chờ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung.
Ngoài ra, cũng nằm trên địa bàn xã Mê Linh, dự án khu đô thị Cienco 5 (73ha), triển khai từ năm 2004, hiện hạ tầng cơ bản đã hoàn thành, song hiện nay vẫn "mắc kẹt" do chưa được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vì vướng quy hoạch.
Trước thực trạng này, trong đợt rà soát mới nhất, Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo đầy đủ 6 nội dung trọng tâm, gồm: tình hình triển khai thực tế, tiến độ đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ pháp lý đã thực hiện, những khó khăn vướng mắc (cả khách quan và chủ quan), năng lực tài chính và khả năng huy động vốn.
Đặc biệt, các chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ, đồng thời đề xuất phương án xử lý và cam kết tiến độ thực hiện cụ thể, khả thi.
Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thông báo đến từng doanh nghiệp. Đồng thời, chính quyền cơ sở được yêu cầu kiểm tra, đối chiếu báo cáo của chủ đầu tư với thực tế tại địa phương, phân định rõ nguyên nhân chậm trễ để làm căn cứ xử lý.
Trước đó, tháng 6/2025, Hà Nội đã tiến hành rà soát 712 dự án ngoài ngân sách với tổng diện tích khoảng 11.300ha chậm triển khai. Sau quá trình xử lý, số lượng giảm xuống còn 341 dự án.
Các dự án này phân bố tại nhiều địa bàn như Mê Linh, Đông Anh, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai…
Theo đánh giá, việc rà soát không đơn thuần là thủ tục hành chính mà là bước đi cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Đợt tổng rà soát 341 dự án lần này được xem là một "chiến dịch sàng lọc" toàn diện môi trường đầu tư. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc thu hồi dự án chậm tiến độ, mà quan trọng hơn là phân loại chính xác: tháo gỡ cho dự án có tiềm năng, đồng thời kiên quyết loại bỏ những dự án yếu kém, kéo dài.
Trao đổi với phóng viên, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng loạt dự án chậm triển khai tại Hà Nội, song có thể quy về một số nhóm chính.
Theo ông, trong thời gian dài, số lượng dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố là rất lớn. Chỉ đến gần đây, chính quyền mới thể hiện quyết tâm rõ ràng trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục và cả năng lực của chủ đầu tư.
"Có thể thấy một thực tế là không ít nhà đầu tư đề xuất dự án chủ yếu để được giao đất. Sau khi có đất trong tay, nhiều trường hợp lại không đủ năng lực tài chính hoặc tổ chức triển khai, khiến dự án bị bỏ hoang kéo dài", ông Võ nhận định.
Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác đến từ phía cơ quan quản lý. Theo ông, ở một số nơi, chính quyền các cấp chưa thực sự quyết liệt trong việc phê duyệt, giám sát và thúc đẩy tiến độ dự án.
"Có những dự án bị 'treo' nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Việc để đất đai bị giam giữ như vậy đồng nghĩa với lãng phí nguồn lực, đặc biệt là lãng phí thời gian – yếu tố có ý nghĩa quyết định trong phát triển", ông nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý, trong bối cảnh nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, chi phí thời gian là rất lớn. Việc chậm đưa đất vào sử dụng không chỉ làm mất cơ hội phát triển mà còn kéo theo những hệ lụy tài chính, như chi phí vốn vay gia tăng, giảm hiệu quả đầu tư.
