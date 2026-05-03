Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Theo bản tin dự báo thời tiết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24–27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Đồng thời trên cao 5000m xuất hiện hội tụ gió hoạt động mạnh.
Mặc dù không khí lạnh đợt này có cường độ yếu nhưng khi đi xuống gặp khối khí nóng gây ra sự xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển tạo đà cho mây dông phát triển mạnh gây mưa to, kèm lốc sét và mưa đá. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 90mm.
Những nơi có nguy cơ về dông lốc, mưa đá và sét đánh là khu vực vùng núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh. Ngoài ra, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa khả năng có mưa rất to trên 90mm. Nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất trên sườn đồi núi.
Do có mưa, ở khu vực Bắc Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Chiều và đêm 03/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ.
Tại khu vực miền Trung, trước khi có mưa thời tiết vẫn nắng và khá nóng. Mức nhiệt cao nhất từ 32-35 độ.
Dự báo từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại khu vực Nam miền Trung nóng nhiều vào hôm nay, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Về chiều tối khu vực Cao nguyên Trung Bộ khả năng có mưa dông.
Với khu vực Nam Bộ sau buổi trưa trời nắng, từ chiều và chiều tối có mưa dông. Tiềm ẩn gió giật và lốc sét nguy hiểm. Cảnh báo nhiều nơi mưa to gây ra ngập úng như chiều qua tại TPHCM.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 3/5 đến ngày 4/5:
- Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi.
- Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi.
- Trung Bộ: Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế chiều 3/5 đến sáng 4/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông và nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 4/5 đến ngày 12/5:
- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng thời kỳ từ ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Nghệ An đến Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ ngày 7-8/5 vùng núi phía Tây có khả năng có nắng nóng; ngoài ra từ khoảng chiều tối ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
- Nam Bộ: Chiều tối vầ đêm có mưa rào và dông và nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối từ ngày 5-6/5 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
