Tin sáng 5/6: Thông tin mới nhất về đợt nghỉ dịp Quốc khánh 2/9; Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy đặt phòng online

Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh

Tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng 4/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuyển tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ 5 nhóm kiến nghị được tổng hợp từ hàng chục nghìn ý kiến của đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Trong đó, tổ chức công đoàn đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 cho phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Một trong những nội dung đề xuất là bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9 để có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng. VnExpress, VTC News cùng đưa tin.

Đề xuất này đã nhiều lần được công đoàn đưa ra. Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng từng kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh nhằm tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động và hỗ trợ các gia đình có con bước vào năm học mới.

Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy chiêu "hỗ trợ hoàn tiền" khi đặt phòng online

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, nhắm vào người có nhu cầu đặt phòng lưu trú, nghỉ dưỡng trực tuyến. VTV Online đưa tin.

Các đối tượng thường lập hoặc sử dụng các trang Facebook giả mạo, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ lưu trú, khách sạn, homestay với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Sau khi người dân liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục thông báo hệ thống gặp lỗi hoặc phòng đã có khách khác đặt trước, đồng thời đề nghị thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử, hướng dẫn nạn nhân thao tác trên ứng dụng thanh toán trực tuyến và yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng.

Trong quá trình này, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin bảo mật, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng rồi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng BHYT từ ngày 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là nội dung được nêu tại Công văn số 302/CSYT-CĐ ngày 01/6/2026 của Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới. Phụ nữ mới dẫn nguồn từ Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam cho hay.

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Cụ thể: Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú trong một số trường hợp. Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, người bệnh KCB ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được quỹ BHYT chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi BHYT. Theo đó, người tham gia được hưởng 100% chi phí KCB nếu chi phí một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 379.500 đồng). Đồng thời, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương 15.180.000 đồng).

Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia BHYT được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113,850.000 đồng).

Truy nã phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Sáng 4/6, thông tin từ Trại giam Đắk Trung (Cục C10, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định truy nã đối với phạm nhân Chu Viết Thông sinh năm 1976, thường trú tại thôn Liên Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội, sau khi đối tượng bỏ trốn trong quá trình điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Nhân Dân đưa tin.

Theo quyết định truy nã của Trại giam Đắk Trung, Chu Viết Thông bị Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian chấp hành án, phạm nhân này được đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, vào ngày 2/6, đối tượng đã bỏ trốn.

Theo quyết định truy nã, Chu Viết Thông cao khoảng 1,65m, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm nhận dạng nổi bật là có nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau mép phải.

Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ người nào phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng Chu Viết Thông cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một công trình xây dựng

Ngày 4/6, thông tin từ UBND xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên) cho biết, chính quyền địa phương vừa phát đi thông báo tìm người thân cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Theo đó, vào lúc 5h30 ngày 3/6, tại tầng 2 ngôi nhà đang xây dựng của anh Đào Thanh Tùng (SN 1993, tại thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên), chủ nhà đã phát hiện một giỏ nhựa, bên trong đựng 1 bé gái và không có giấy tờ tùy thân. Vụ việc nhanh chóng được anh Tùng cấp báo cho chính quyền địa phương.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại tầng 2 ngôi nhà đang xây dựng của gia đình anh Đào Thanh Tùng. Ảnh: NVCC.

Qua kiểm tra sơ bộ bên ngoài, bé gái được xác định nặng 2,8kg, sinh được khoảng 5 ngày tuổi, tay chân đầy đủ, không có dị tật, không có bầm tím trên thân thể, sức khỏe và hô hấp bình thường…

Theo chính quyền xã Nam Cường, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ đến nhận lại, đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin mới nhất về đường đi và cường độ của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. VTC News đưa tin.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 5/6, TP Hà Nội tiếp diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 35°C, thấp nhất 27°C. Mưa dông sau những ngày nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa này không kéo dài lâu, từ 6-8/6, nắng nóng tái diễn ở Hà Nội, trời ít mây. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, thấp nhất 27-28°C.

Ngày 9/6, Hà Nội đón mưa giải nhiệt. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 33°C, tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 27°C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo, từ 10-13/6, nắng nóng quay trở lại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 35-36°C, thấp nhất phổ biến 26°C.