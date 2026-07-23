Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp mạnh lên thành bão, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

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Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong 24h-48h tới:

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07 giờ

ngày 24/7 Tây Tây Bắc, 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm 18,0N-124,2E; cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Đông Cấp 7, giật cấp 9 07 giờ

ngày 25/7 Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão 20,7N-119,4E; trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông Cấp 8, giật cấp 10 Vĩ tuyến 18,50N-22,50N; phía Đông kinh tuyến 117,50E Cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông

Cảnh báo diễn biến bão (từ 48 đến 72 giờ tới)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động của bão áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bên cạnh diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão, theo dự báo thời tiết từ ngày 23 – 25/7, Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250 mm. Trọng tâm mưa là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lài Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa; lượng mưa 20–50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.