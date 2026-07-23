Đang được hoãn chấp hành án, tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản

| Pháp luật
Minh Phong
Minh Phong
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GĐXH - Dù đang được hoãn chấp hành bản án 10 năm tù do nuôi con nhỏ, một phụ nữ ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa 3 người có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 683 triệu đồng.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, ngày 3/1/2024, Anh bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên bị can được hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật.

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Đối tượng Võ Thị Phương Anh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trong thời gian được hoãn chấp hành án, đầu năm 2024, Anh làm nhân viên tại một công ty đào tạo, tư vấn du học trên địa bàn phường Thành Sen. 

Mặc dù không có khả năng thực hiện các thủ tục đưa người đi du học, xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhưng đối tượng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tổ chức cho người lao động học tiếng, hướng dẫn làm hồ sơ chứng minh tài chính, mua vé máy bay, nhờ chỉnh sửa hồ sơ visa điện tử, lập các hợp đồng và cam kết dân sự nhằm tạo lòng tin để nhận tiền.

Tin tưởng những thông tin do Anh đưa ra, trong năm 2025, 3 người dân tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn và Thiên Cầm nhiều lần chuyển cho đối tượng tổng số tiền 683,5 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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