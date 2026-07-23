Tin sáng 23/7: Phó hiệu trưởng bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa D01 Bắc Ninh lên tiếng; tài khoản Vietcombank đột ngột nhận được 40 triệu đồng, người đàn ông lập tức báo công an

Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 GĐXH - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an đang xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh thủ khoa tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ giải đề; Trấn Thành vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Phó hiệu trưởng Bắc Ninh bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa D01 lên tiếng

Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. ẢNH: TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI

Sáng 22/7, trao đổi với Thanh Niên, ông H.Đ.L, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cho biết, liên quan đến sự việc, ông đã báo cáo và nhà trường đã báo cáo bằng văn bản tới Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh và đề nghị phóng viên liên hệ hai đơn vị để lấy thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, con gái ông H.Đ.L. Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn toán và tiếng Anh cho con gái ông L.

Thông tin mạng xã hội cho biết, thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N. cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái vị hiệu phó trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh.

Tài khoản Vietcombank đột ngột nhận được 40 triệu đồng, người đàn ông SN 1990 lập tức báo công an điều tra

Hình minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 20/7/2026, anh T.V.L (sinh năm 1990, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội) phát hiện tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình bất ngờ nhận được 40 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không rõ người chuyển.

Rà soát lại các giao dịch cá nhân, anh T.V.L nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm. Ngay sau đó, anh đã chủ động đến trụ sở Công an xã Suối Hai trình báo, đồng thời đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh để hoàn trả số tiền cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Suối Hai đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Qua đó, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị N.T.L (sinh năm 1986, trú tại thôn Phù Ưng, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên).

Cùng ngày 20/7, chị N.T.L đã có mặt tại trụ sở Công an xã Suối Hai để làm việc. Dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã, anh T.V.L đã chuyển trả đầy đủ số tiền 40 triệu đồng cho chị L.

Sau khi nhận lại tài sản, chị N.T.L bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh T.V.L vì hành động trung thực, trách nhiệm; đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Suối Hai đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh, kết nối, giúp chị nhận lại số tiền trong thời gian ngắn.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng từ hôm nay

Miền Bắc mưa lớn diện rộng từ đêm nay. Hình minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khu vực phía Đông của Philippines đang có một vùng áp thấp.

Ngày 23/7, vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 24-25/7, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 70% và nguy cơ di chuyển vào khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7. Nếu bão hình thành, đây sẽ là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực biển Đông trong năm 2026.

Khoảng 23-25/7, đợt mưa diện rộng khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn ở Bắc Bộ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, trọng tâm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Từ khoảng ngày 26/7 mưa có xu hướng giảm dần.

Bị phạt 12,5 triệu vì chia sẻ tin sai sự thật về kỳ thi THPT tại Tuyên Quang

H.T.G. bị phạt 12,5 triệu đồng vì chia sẻ tin sai sự thật về kỳ thi THPT tại Tuyên Quang. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)





Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 20/7, Công an phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với H.T.G. (SN 1984, trú tại phường Minh Xuân) số tiền 12,5 triệu đồng.

H.T.G. bị xử phạt về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026.

Trước đó, ngày 9/7, H.T.G. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ bài viết từ một đối tượng phản động. Bài viết này có nội dung lợi dụng vụ việc diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang để bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm của các cá nhân liên quan.

Tại cơ quan công an, H.T.G. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ sai phạm của bản thân và viết cam kết không tái phạm.

Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau

Tin nhắn từ các đối tượng lừa đảo tìm cách tiếp cận các nạn nhân. Nguồn ảnh: Công an thành phố Cân Thơ





Công an TP Cần Thơ cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới giả người yêu trên mạng để tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân đầu tư vào các kênh tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "giả người yêu, tạo mối quan hệ tình cảm để dụ dỗ đầu tư". Đây là phương thức lừa đảo mới với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về các vụ việc lừa đảo theo kịch bản trên. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng hẹn hò trực tuyến để tiếp cận nạn nhân.

Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hồ sơ cá nhân hấp dẫn với hình ảnh đại diện bắt mắt, thông tin cá nhân được đầu tư kỹ lưỡng, sau đó chủ động kết bạn, làm quen và duy trì liên lạc trong thời gian dài. Chúng thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ về cuộc sống, công việc và bày tỏ sự quan tâm nhằm tạo dựng mối quan hệ tình cảm thân thiết với nạn nhân.

Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng bắt đầu giới thiệu về cuộc sống giàu có, công việc ổn định và khoe khả năng thu lợi nhuận cao từ các kênh đầu tư như tiền điện tử, chứng khoán quốc tế, ngoại hối hoặc các dự án đầu tư trực tuyến. Bằng những lời hứa hẹn về mức sinh lời hấp dẫn, rủi ro thấp, thậm chí khẳng định "không thể thua lỗ", chúng từng bước dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để tham gia đầu tư.

Ban đầu, nạn nhân có thể được tạo điều kiện rút một khoản lợi nhuận nhỏ nhằm củng cố niềm tin. Tuy nhiên, khi tiếp tục đầu tư với số tiền lớn hơn, các đối tượng sẽ tìm nhiều lý do như yêu cầu đóng thêm phí, nộp thuế, xác minh tài khoản hoặc nâng cấp gói đầu tư để trì hoãn việc rút tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền, các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh khi cứu hai người dân bị điện giật

Theo Quân đoàn 34, quân nhân Kpă Thiệp (Trung đội VB, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34) được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép theo chế độ về thăm gia đình từ ngày 19/7 đến ngày 30/7/2026 tại xã IaKo, tỉnh Gia Lai.

Báo Chính phủ thông tin, sáng 20/7, anh Kpă Thiệp cùng vợ đi làm rẫy phụ giúp gia đình tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Đến 12 giờ cùng ngày trên đường về nhà thì phát hiện có 2 người dân gặp nguy hiểm do điện giật bất tỉnh, với tinh thần dũng cảm, không quản nguy hiểm, đặt tính mạng của người dân lên trên bản thân; anh Kpă Thiệp đã nhanh chóng lao vào kéo hai người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó cả 3 người đều bị ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chư Sê.

Sau thời gian được chăm sóc, 2 người dân sức khỏe đã hồi phục, quân nhân Kpă Thiệp tử vong.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai, quân nhân Kpă Thiệp bị "sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp do điện giật, toàn thân không có dấu vết thương tích gì do tác động của ngoại lực".

Quân đoàn 34 cho biết đã chỉ đạo Sư đoàn 10 cử đoàn công tác xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình để giải quyết vụ việc; chỉ đạo cho các cơ quan phối hợp cùng gia đình để giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân Kpă Thiệp theo quy định Quân đội.

UBND xã IaKo đã đề nghị UBND tỉnh truy tặng Bằng khen đối với quân nhân Kpă Thiệp có hành động dũng cảm cứu người trên địa bàn xã.

Theo Quân đoàn 34, hành động dũng cảm của chiến sĩ Kpă Thiệp là hành động cao đẹp của người quân nhân cách mạng, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; đó là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn hôm nay và mai sau học tập.