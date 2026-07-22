Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside Tam Trinh
GĐXH - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 22/7, tại chung cư Gelexia Riverside (ngõ 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói đen bất ngờ phát ra từ một căn hộ tại tầng 19, tòa CT2B, chung cư Gelexia Riverside. Chỉ vài phút sau khi xuất hiện 2 cột khói đen, ngọn lửa bắt đầu xuất hiện.
Sau khoảng 15 phút xuất hiện cột khói, lực lượng PCCC & CHCH đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy.
Video: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 22/7, tại chung cư Gelexia Riverside.
Đến khoảng 17h25 phút, ngọn lửa đã được khống chế thành công. Rất may, vụ cháy không ghi nhận thương vong về người.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, trong khi lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn, rất đông người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.
Chị Nguyễn Thị Hiền, cư dân sinh sống tại chung cư này cho biết, từ khi chuyển về đây ở hơn 7 năm nay, chị chưa từng chứng kiến vụ cháy nào tương tự.
Hiện nguyên ngân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Hà Nội: Xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâmThời sự -
GĐXH - Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình phù hợp để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, trên cơ sở bảo đảm hạ tầng giao thông, năng lực vận tải công cộng và sự đồng thuận của người dân.
Từ mai miền Bắc có mưa lớn trở lại, cảnh báo 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lởThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai 23/7, miền Bắc khả năng đón đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
Truy thăng quân hàm cho chiến sĩ dũng cảm cứu 2 người bị điện giật ở Gia LaiThời sự -
Sư đoàn 10 quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ cho anh Kpă Thiêp vì tinh thần dũng cảm quên mình cứu người gặp nạn.
Sau vụ xe khách cháy thảm khốc ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng 'siết' xe khách chạy đêm, tăng rà soát đăng kiểmThời sự -
GĐXH - Sau vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua tỉnh Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý vận tải, xe khách hoạt động ban đêm và rà soát công tác đăng kiểm phương tiện.
Miền Bắc lại sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 6 tỉnhThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 23 - 25/7, miền Bắc lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Trọng tâm mưa lớn sẽ tập trung ở 6 tỉnh.
Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026Thời sự -
GĐXH - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an đang xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh thủ khoa tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ giải đề; Trấn Thành vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.
Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 ở Đồng NaiThời sự -
GĐXH - Liên quan vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 ở Đồng Nai, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong.
Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất láiThời sự -
GĐXH - Sau vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên Quốc lộ 1A khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, sáng 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ gia đình người bị nạn.
Tháo gỡ 'nút thắt' cho CLB Đông Á Thanh Hóa trước thềm mùa giải mớiThời sự -
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tìm giải pháp, vận động doanh nghiệp tiếp nhận nhằm duy trì và phát triển CLB bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, quyết không để đội bóng bị giải thể.
Hà Nội chuẩn bị khởi công 114 dự án nhà ở xã hội, cung ứng 27.000 căn hộ ra thị trườngThời sự -
GĐXH - Chỉ thị số 16 vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu có từ 25.000 - 27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay.