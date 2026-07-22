Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside Tam Trinh

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Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói đen bất ngờ phát ra từ một căn hộ tại tầng 19, tòa CT2B, chung cư Gelexia Riverside. Chỉ vài phút sau khi xuất hiện 2 cột khói đen, ngọn lửa bắt đầu xuất hiện.

Sau khoảng 15 phút xuất hiện cột khói, lực lượng PCCC & CHCH đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy.

Video: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 22/7, tại chung cư Gelexia Riverside.

Chỉ vài phút sau khi xuất hiện 2 cột khói đen, ngọn lửa bắt đầu xuất hiện.

Đến khoảng 17h25 phút, ngọn lửa đã được khống chế thành công. Rất may, vụ cháy không ghi nhận thương vong về người.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, trong khi lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn, rất đông người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Chị Nguyễn Thị Hiền, cư dân sinh sống tại chung cư này cho biết, từ khi chuyển về đây ở hơn 7 năm nay, chị chưa từng chứng kiến vụ cháy nào tương tự.

Hiện nguyên ngân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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