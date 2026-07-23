Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc

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Miền Bắc lại đón mưa lớn trên diện rộng

Theo bản tin dự báo thời tiết, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến 25/7.

Từ chiều tối qua khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa dông mạnh. Nguyên nhân gây mưa là rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam tạo vùng hội tụ ẩm mạnh ngay trên khu vực Bắc Bộ.

Ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng có thể lên đến 80mm. Đến chiều tối mưa tăng lên rõ rệt, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa đến ngày 25/7 phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa lên đến 300mm.

Do mưa nhiều, đất đá vẫn đang bị bão hòa nước gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở mức cảnh báo cao.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng khắp từ Nghệ An trở vào TP Đà Nẵng cũng như phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, cục bộ có những nơi nắng nóng gay gắt 38 độ.

Dự báo đến ngày 24/7 nắng nóng giảm dần.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết hôm nay có nắng. Nam Bộ có điểm nắng nóng 35-36 độ, về chiều tối mưa dông có thể gia tăng trở lại. Cần đề phòng mưa to cục bộ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 23/7 đến ngày 24/7:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 24/7 nắng nóng dịu dần.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/7 đến ngày 01/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm); riêng thời kỳ từ đêm 24-25/7, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ từ đêm 24-25/7 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 30/7 mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 6 tỉnh GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 23 - 25/7, miền Bắc lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Trọng tâm mưa lớn sẽ tập trung ở 6 tỉnh.