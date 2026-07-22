Hà Nội: Xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm
GĐXH - Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình phù hợp để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, trên cơ sở bảo đảm hạ tầng giao thông, năng lực vận tải công cộng và sự đồng thuận của người dân.
Tại Kế hoạch số 284/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố, Hà Nội cho biết, thành phố đang chịu áp lực lớn từ ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và nhu cầu đi lại ngày càng tăng.
Do đó, mục tiêu của thành phố là xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, xanh và thông minh, trong đó vận tải hành khách công cộng trở thành phương thức đi lại chủ đạo.
Hạn chế phương tiện cá nhân có lộ trình
Theo kế hoạch, việc hạn chế phương tiện cá nhân sẽ không được triển khai đồng loạt hay đột ngột. Thành phố giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp trên cơ sở đánh giá toàn diện năng lực hạ tầng giao thông, khả năng đáp ứng của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tác động kinh tế - xã hội cũng như mức độ đồng thuận của người dân.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng, Hà Nội mới từng bước áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm nhằm giảm ùn tắc và cải thiện chất lượng môi trường.
Để tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi phương thức đi lại, Hà Nội xác định phát triển mạnh hệ thống vận tải hành khách công cộng là nhiệm vụ trọng tâm.
Thành phố ưu tiên đầu tư các loại hình vận tải khối lượng lớn như đường sắt đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, tăng cường kết nối giữa metro với xe buýt và các loại hình vận tải khác để hình thành mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện.
Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư nâng cấp các điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, nhà chờ xe buýt, bến bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng phục vụ vận tải công cộng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân.
Đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi phương tiện
Một nội dung đáng chú ý khác là Hà Nội sẽ đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh.
Các tuyến xe buýt đang khai thác bằng nhiên liệu truyền thống sẽ từng bước được thay thế bằng xe buýt điện hoặc phương tiện sử dụng năng lượng sạch.
Đối với các tuyến buýt mở mới, thành phố yêu cầu ưu tiên sử dụng ngay phương tiện thân thiện với môi trường.
Song song với đó, các chính sách hỗ trợ đầu tư, trợ giá và ưu đãi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng sẽ được triển khai nhằm khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng.
Phát triển hệ thống xe khách liên tỉnh gắn với mạng lưới giao thông thành phố
Đối với các loại hình vận tải khác, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống bến xe khách liên tỉnh gắn với mạng lưới đường sắt đô thị, xe buýt và các bãi đỗ xe trung chuyển để hình thành các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức.
Thành phố cũng sẽ bố trí các điểm đón, trả khách hợp lý cho taxi và xe hợp đồng điện tử dưới 8 chỗ. Đồng thời phát triển các điểm đỗ dành cho xe đạp công cộng, xe đạp điện công cộng và xe máy điện công cộng tại những khu vực đủ điều kiện hạ tầng.
Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống logistics theo hướng hiện đại, xanh và thông minh thông qua việc rà soát quỹ đất xây dựng trung tâm logistics, cảng cạn (ICD), kho bãi, kho lạnh, kho thông minh.
Đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hàng hóa chạy bằng năng lượng sạch nhằm giảm phát thải và chi phí logistics.
Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ huy động nhiều nguồn lực hợp pháp như vốn đầu tư công, hợp tác công - tư (PPP), vốn ODA và nguồn vốn xã hội hóa.
Các nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các dự án phát triển vận tải công cộng, giao thông xanh, logistics và chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, giảm ùn tắc, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
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