Bắt giam Nguyễn Thị Giàu bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 59 tỷ đồng

Theo báo An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, thường trú xã Kiên Lương, hiện ở đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả các khoản nợ, từ cuối năm 2024 đến ngày 5/2/2026, Giàu bị cáo buộc lợi dụng việc làm hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng, cung cấp cho người khác hình ảnh các hợp đồng vay tiền đã qua chỉnh sửa để vay tiền.

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Giàu. Ảnh: Báo An Giang

Cơ quan điều tra xác định Giàu sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước, đồng thời trả một phần tiền gốc và lãi nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay thêm tiền.

Nguyễn Thị Giàu bị cáo buộc đã vay của 5 người tổng cộng 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau khi phát hiện sự việc, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.