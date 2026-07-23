Bắt giam Nguyễn Thị Giàu bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 59 tỷ đồng

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vay, chiếm đoạt 59 tỷ đồng của 5 người, Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, thường trú xã Kiên Lương, hiện ở đặc khu Phú Quốc) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo báo An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, thường trú xã Kiên Lương, hiện ở đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả các khoản nợ, từ cuối năm 2024 đến ngày 5/2/2026, Giàu bị cáo buộc lợi dụng việc làm hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng, cung cấp cho người khác hình ảnh các hợp đồng vay tiền đã qua chỉnh sửa để vay tiền.

Bắt giam Nguyễn Thị Giàu bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 59 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Giàu. Ảnh: Báo An Giang

Cơ quan điều tra xác định Giàu sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước, đồng thời trả một phần tiền gốc và lãi nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay thêm tiền.

Nguyễn Thị Giàu bị cáo buộc đã vay của 5 người tổng cộng 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau khi phát hiện sự việc, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.