Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng
Hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, không ghi nhãn, không có cảnh báo sức khỏe, có thể bị phạt tới 5 triệu đồng và đình chỉ 1 - 3 tháng.
Chính phủ ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nêu rõ hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục và thẩm quyền xử lý.
Nghị định quy định phạt 200.000-500.000 đồng với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm; trường hợp trên máy bay áp dụng theo quy định ngành hàng không.
Mức 3-5 triệu đồng áp dụng khi không có biển "cấm hút thuốc", hoặc không tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại khu vực quản lý.
Siết xử phạt thuốc lá, thuốc lá điện tử
Với khu vực dành riêng cho người hút thuốc, hành vi không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt, không có dụng cụ chứa tàn thuốc, không có biển báo hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy bị phạt 5-10 triệu đồng.
Đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, hành vi sử dụng bị phạt 3-5 triệu đồng; hành vi chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền quản lý bị phạt 5-10 triệu đồng, kèm biện pháp buộc tiêu hủy tang vật.
Về ghi nhãn, cảnh báo sức khỏe, mức phạt 20-30 triệu đồng áp dụng với hành vi in sai mẫu cảnh báo, không thay đổi định kỳ, không ghi rõ số lượng hoặc sử dụng từ ngữ gây hiểu sai về tác hại thuốc lá.
Mức 30-40 triệu đồng áp dụng khi không in cảnh báo sức khỏe hoặc sản xuất, kinh doanh thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài khi chưa được phép; đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động 3-6 tháng, buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp.
Ngoài ra, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá bị phạt 200.000-500.000 đồng. Hành vi ép buộc người khác hút thuốc hoặc sử dụng người dưới 18 tuổi mua thuốc bị phạt 500.000-1 triệu đồng.
Mức 3-5 triệu đồng áp dụng với các vi phạm như sử dụng hình ảnh thuốc lá trong ấn phẩm dành cho trẻ em, cung cấp thông tin sai lệch về tác hại thuốc lá, không đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động, hoặc không hạn chế hình ảnh hút thuốc trong tác phẩm nghệ thuật theo quy định.
Phạt tới 20 triệu đồng hành vi quảng bá sữa thay thế sữa mẹ
Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định phạt 1-3 triệu đồng với hành vi hướng dẫn trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng sữa thay thế sữa mẹ khi không có chỉ định bác sĩ, hoặc cung cấp thông tin cho rằng sản phẩm có giá trị tương đương hay tốt hơn sữa mẹ.
Mức 3-5 triệu đồng áp dụng với các vi phạm như cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm; tiếp cận phụ nữ mang thai, bà mẹ để quảng bá; không tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở y tế...
Phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi bán hoặc cho phép bán sữa thay thế sữa mẹ tại cơ sở y tế (trừ nhà thuốc bệnh viện); tài trợ, quảng bá dưới mọi hình thức để thúc đẩy sử dụng sản phẩm; trưng bày logo, vật dụng liên quan; hoặc cho phép nhân viên doanh nghiệp tiếp cận bà mẹ, phụ nữ mang thai.
Mức 10-20 triệu đồng áp dụng khi trưng bày, quảng cáo sản phẩm tại cơ sở y tế, siêu thị; thực hiện khuyến mại như tặng mẫu, giảm giá; hoặc lợi dụng hoạt động truyền thông, giáo dục dinh dưỡng để quảng bá sản phẩm.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-5-2026.
Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại MỗĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, kết cấu lỏng lẻo, bên trong chứa đầy vật liệu dễ cháy đang bủa vây khu dân cư Tháp Truyền hình (Đại Mỗ, Hà Nội). Trong cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội, nỗi lo về hỏa hoạn đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.
Ngày sinh Âm lịch 'đẹp': Công danh ổn định, tuổi già thảnh thơiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường được cho là có số thanh nhàn, dễ gặp may mắn, sớm gây dựng sự nghiệp.
Tháng 4 bùng nổ tài lộc: 4 con giáp 'sờ đâu cũng ra tiền'Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Đây được xem là giai đoạn thuận lợi để một số con giáp nắm bắt cơ hội, mạnh dạn xuống tiền đầu tư và kỳ vọng đón dòng lợi nhuận đáng kể trong tháng 4/2026.
7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu (passport) từ 1/7/2026Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.
Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giậnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".
Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.
Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thẻ APEC (thẻ ABTC) là một loại "giấy thông hành đặc biệt" dành cho doanh nhân và cán bộ để phục vụ các mục đích liên quan đến công việc. Để sở hữu loại giấy tờ đặc biệt này cần đáp ứng điều kiện gì?
4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.
Từ 2026, đối tượng này nhận tin vui khi được TP Hà Nội hỗ trợ tới 1,6 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, từ 2026, nhiều đối tượng trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúcĐời sống
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.