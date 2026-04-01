Tin sáng 1/4: Miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh; Tổng kiểm soát toàn quốc, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Miền Bắc chuyển mưa dông, nhiệt giảm do không khí lạnh nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (01/4), bộ phận không khí lạnh cường độ yếu nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc đã gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to cho khu vực Bắc Bộ, lượng mưa tính từ 19h ngày 31/3 đến 03h ngày 01/4 có nơi trên 60mm như: Trung Thành (Tuyên Quang) 106.6mm, Bạch Ngọc 2 (Tuyên Quang) 75.4mm, Yên Lập (Phú Thọ) 68.8mm…

Dự báo sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ở Bắc Bộ trời chuyển mát.

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 22–24 độ, cao nhất 27–29 độ. Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi; chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, riêng khu Tây Bắc 20–23 độ, có nơi dưới 19 độ, cao nhất 28–31 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 30–33 độ, có nơi trên 34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng; riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, cao nhất 26–29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc trời trở lạnh từ ngày 1/4. Ảnh TL

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định mặt bằng lãi suất

Theo Hà Nội mới, Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 2342/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng đang có xu hướng tăng nhanh gần đây.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026, nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Các ngân hàng phải tập trung triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tuân thủ quy định về niêm yết lãi suất tiền gửi và trần lãi suất. Đồng thời, ngân hàng tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như lãi suất các chương trình tín dụng trên website để người dân, doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận vốn.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Dòng vốn tín dụng được định hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước khu vực giám sát chặt diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay. Các đơn vị này cần tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định về lãi suất, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Nguyễn Thế Quân, 19 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, vừa trúng tuyển Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ - một trong những trường công nghệ hàng đầu thế giới. Nguyễn Thế Quân biết đến MIT từ những năm đầu cấp III, qua lời giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm. "Lúc đó, em chỉ nghĩ đây là một ngôi trường rất xa, rất khó. Nhưng càng tìm hiểu, em càng muốn thử sức", Quân kể.

Suốt 3 năm THPT, nam sinh xứ Nghệ theo đuổi con đường học tập bài bản, kiên trì với định hướng rõ ràng. Kết quả, Quân liên tiếp giành giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia, đoạt 3 huy chương Vật lý ở các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, trở thành một trong những học sinh nổi bật của trường.

Cuối năm 2025, em được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Dù có cơ hội tuyển thẳng vào đại học trong nước, Quân vẫn chọn thử sức với cánh cửa quốc tế. Mùa hè 2025, thay vì nghỉ ngơi, em bước vào giai đoạn ôn luyện "tăng tốc" cho các kỳ thi chuẩn hóa. Với nền tảng Toán tốt và kinh nghiệm thi Olympic, Quân có lợi thế. Tuy nhiên, em không chủ quan. "Mỗi lần thi thử hay thi thật đều là một lần rút kinh nghiệm", Quân nói.

Ngày nhận thư báo trúng tuyển vào ngành Vật lý, chuyên ngành Kỹ sư cơ khí của MIT, Nguyễn Thế Quân gần như không tin vào mắt mình. Trong thư, Hội đồng tuyển sinh đánh giá Quân "nổi bật", "là một trong những học sinh tài năng và triển vọng nhất trong một nhóm ứng viên vô cùng cạnh tranh".

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Ngày 31/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 21h00 ngày 29/3/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) phát hiện một bé gái đi lang thang tại khu vực thôn Bắc Hà 3, xã Bắc Hà.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và xác định cháu không phải người địa phương, chưa đủ 18 tuổi nên đưa về trụ sở công an xã để đảm bảo an toàn và làm rõ thông tin.

Qua xác minh ban đầu, cháu gái tên G.T.L (SN 2011), trú tại thôn Bản Thào B, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu là con của anh G.A.C và chị T.T.Y (cùng SN 1994).

Theo lời kể của cháu, thông qua mạng xã hội Facebook, một người lạ đã giới thiệu việc làm tại xã Bắc Hà. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sáng 29/3, cháu đã tin lời và tự ý di chuyển một mình từ Lai Châu đến Lào Cai mà không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 15h00 cùng ngày, khi đến địa bàn xã Bắc Hà, cháu không thể liên lạc được với người đã hẹn trước. Nhận ra mình bị lừa, cháu rơi vào trạng thái hoảng loạn, lang thang tìm việc làm tạm thời để có tiền trở về thì được lực lượng công an phát hiện, hỗ trợ.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Bắc Hà đã chủ động phối hợp với Công an xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu) để xác minh, liên hệ với gia đình. Đồng thời, đơn vị bố trí phương tiện, cử cán bộ trực tiếp đưa cháu về bàn giao an toàn.

Đến 13h00 ngày 30/3/2026, sau hành trình hơn 150km, lực lượng công an đã đưa cháu G.T.L trở về đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui và xúc động.

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Tối ngày 31/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, ngày 30/3/2026, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát 2 nhóm chuyên đề gồm xử lý phương tiện kinh doanh vận tải và xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đối với chuyên đề kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (từ 14h00 đến 19h00 ngày 30/3 và từ 00h00 đến 10h00 ngày 31/3/2026): Trong thời gian triển khai, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe khách và xe vận tải hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã dừng, kiểm soát 6.721 phương tiện vận tải hành khách và 9.692 phương tiện vận tải hàng hóa; lập biên bản xử lý 422 trường hợp vi phạm đối với xe khách và 856 trường hợp đối với xe hàng hóa, cùng 42 chủ phương tiện. Đồng thời, áp dụng các hình thức xử lý theo quy định như trừ điểm giấy phép lái xe 151 trường hợp, tước phù hiệu 7 trường hợp, tước kiểm định 1 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: dừng, đỗ xe không đúng quy định; vi phạm tốc độ; chở quá tải, quá khổ; chở quá số người; chở hàng trong khoang hành khách; vi phạm phần đường, làn đường; chuyển hướng không có tín hiệu và nhiều vi phạm khác.

Đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn (từ 10h00 đến 14h00 và từ 19h00 đến 00h00 ngày 30/3/2026), trong thời gian thực hiện, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Qua kiểm tra 56.111 lượt phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.111 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển mô tô. Đồng thời, phát hiện 717 trường hợp không có giấy phép lái xe, 612 trường hợp không có đăng ký xe, 86 trường hợp không có gương chiếu hậu và 1 trường hợp dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2.111 phương tiện, tước quyền sử dụng 239 giấy phép lái xe theo quy định.

