Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ

Cổng chào khu dân cư Tháp Truyền Hình, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, khung thép lỏng lẻo, bên trong chất đầy vật liệu dễ cháy đang âm thầm "bủa vây" khu dân cư Tháp Truyền hình (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Giữa những ngày nắng nóng đầu hè, khi nền nhiệt tăng cao, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể trở thành mồi châm cho thảm họa. Nỗi lo hỏa hoạn vì thế không còn là cảnh báo xa xôi, mà hiện hữu ngay trước cửa từng hộ dân.

Lo lắng ấy càng có cơ sở khi thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 0h40 ngày 30/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng ở phường Thanh Liệt, khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa trong đêm. Tại hiện trường, lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực. Do nhà xưởng có kết cấu tôn, khung thép, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong.

Chỉ ít giờ sau, khoảng 5h ngày 31/3, tại xóm 11, thôn Đục Khê (xã Hương Sơn, Hà Nội) tiếp tục xảy ra vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo rộng khoảng 700m². Dù không gây thiệt hại về người, song vụ việc khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các nhà xưởng tạm bợ, thiếu điều kiện an toàn.

Trong khi đó, tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ, theo ghi nhận, hàng loạt nhà xưởng không đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên tồn tại. Những mái tôn cũ kĩ, dây điện chằng chịt, vật liệu chất cao sát khu dân cư… - tất cả tạo thành "quả bom lửa" tiềm ẩn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sống xung quanh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu dân cư Tháp Truyền Hình ở phường Đại Mỗ:

Toàn cảnh khu dân cư Tháp Truyền hình nhìn từ trên cao với sự xuất hiện dày đặc của các mái tôn xanh, xám san sát nhau. Những khối nhà xưởng này nằm xen cài giữa các khu vực đất trống và nhà dân, tạo thành một tổ hợp kiến trúc lộn xộn, khó kiểm soát về an toàn cháy nổ.

Cận cảnh một cụm xưởng với mái tôn đã hoen rỉ. Dưới cái nắng gắt của mùa hè, nhiệt độ dưới những mái tôn này có thể lên tới 50-60°C, cực kỳ nguy hiểm cho các hàng hóa dễ cháy bên dưới.

Một khu vực tập kết phế thải và rác thải nằm ngay sát mép nước và các vách tôn tạm bợ. Việc rác thải bủa vây không chỉ gây ô nhiễm mà còn là nguồn dẫn lửa nguy hiểm nếu xảy ra sự cố cháy từ cỏ khô hoặc tàn thuốc.

Bên trong một xưởng cơ khí, hàn xì thủ công. Ánh lửa hàn bắn tung tóe trong không gian chật hẹp, xung quanh là vật dụng bừa bãi. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ hỏa hoạn tại các nhà xưởng tạm.

Một góc khác của xưởng cơ khí với đồ đạc chất đống, lối đi bị choán hết bởi các thanh sắt, hộp sơn và đồ dùng cá nhân. Không thấy sự hiện diện của các thiết bị PCCC chuyên dụng tại những khu vực trọng yếu này.

Kho bãi chứa đồ gia dụng và các vật liệu được che chắn sơ sài bằng những tấm tôn cũ nát, chắp vá. Chỉ cần một sự cố chập điện nhỏ, toàn bộ khu xưởng này có thể biến thành biển lửa trong tích tắc.

Hệ thống hạ tầng giao thông nội khu nhỏ hẹp, dây điện chăng mắc chằng chịt phía trên lối vào các kho xưởng. Nếu xảy ra cháy lớn, việc xe chữa cháy tiếp cận hiện trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ánh nhìn bao quát từ trên cao cho thấy, những "chiếc hộp tôn" này đang đặt tính mạng và tài sản của người dân vào tình thế nguy hiểm khi mùa nắng nóng đã bắt đầu đỉnh điểm.

Trước những nguy cơ hiện hữu, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phường Đại Mỗ sớm có biện pháp kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các nhà xưởng không đảm bảo an toàn PCCC, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Video lo ngại "bom lửa" từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ, Hà Nội: