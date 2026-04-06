Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ

Thứ hai, 17:36 06/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, kết cấu lỏng lẻo, bên trong chứa đầy vật liệu dễ cháy đang bủa vây khu dân cư Tháp Truyền hình (Đại Mỗ, Hà Nội). Trong cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội, nỗi lo về hỏa hoạn đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Cổng chào khu dân cư Tháp Truyền Hình, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, khung thép lỏng lẻo, bên trong chất đầy vật liệu dễ cháy đang âm thầm "bủa vây" khu dân cư Tháp Truyền hình (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Giữa những ngày nắng nóng đầu hè, khi nền nhiệt tăng cao, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể trở thành mồi châm cho thảm họa. Nỗi lo hỏa hoạn vì thế không còn là cảnh báo xa xôi, mà hiện hữu ngay trước cửa từng hộ dân.

Lo lắng ấy càng có cơ sở khi thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 0h40 ngày 30/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng ở phường Thanh Liệt, khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa trong đêm. Tại hiện trường, lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực. Do nhà xưởng có kết cấu tôn, khung thép, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong.

Chỉ ít giờ sau, khoảng 5h ngày 31/3, tại xóm 11, thôn Đục Khê (xã Hương Sơn, Hà Nội) tiếp tục xảy ra vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo rộng khoảng 700m². Dù không gây thiệt hại về người, song vụ việc khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các nhà xưởng tạm bợ, thiếu điều kiện an toàn.

Trong khi đó, tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ, theo ghi nhận, hàng loạt nhà xưởng không đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên tồn tại. Những mái tôn cũ kĩ, dây điện chằng chịt, vật liệu chất cao sát khu dân cư… - tất cả tạo thành "quả bom lửa" tiềm ẩn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sống xung quanh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu dân cư Tháp Truyền Hình ở phường Đại Mỗ:

Toàn cảnh khu dân cư Tháp Truyền hình nhìn từ trên cao với sự xuất hiện dày đặc của các mái tôn xanh, xám san sát nhau. Những khối nhà xưởng này nằm xen cài giữa các khu vực đất trống và nhà dân, tạo thành một tổ hợp kiến trúc lộn xộn, khó kiểm soát về an toàn cháy nổ.

Cận cảnh một cụm xưởng với mái tôn đã hoen rỉ. Dưới cái nắng gắt của mùa hè, nhiệt độ dưới những mái tôn này có thể lên tới 50-60°C, cực kỳ nguy hiểm cho các hàng hóa dễ cháy bên dưới.

Một khu vực tập kết phế thải và rác thải nằm ngay sát mép nước và các vách tôn tạm bợ. Việc rác thải bủa vây không chỉ gây ô nhiễm mà còn là nguồn dẫn lửa nguy hiểm nếu xảy ra sự cố cháy từ cỏ khô hoặc tàn thuốc.

Bên trong một xưởng cơ khí, hàn xì thủ công. Ánh lửa hàn bắn tung tóe trong không gian chật hẹp, xung quanh là vật dụng bừa bãi. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ hỏa hoạn tại các nhà xưởng tạm.

Một góc khác của xưởng cơ khí với đồ đạc chất đống, lối đi bị choán hết bởi các thanh sắt, hộp sơn và đồ dùng cá nhân. Không thấy sự hiện diện của các thiết bị PCCC chuyên dụng tại những khu vực trọng yếu này.

Kho bãi chứa đồ gia dụng và các vật liệu được che chắn sơ sài bằng những tấm tôn cũ nát, chắp vá. Chỉ cần một sự cố chập điện nhỏ, toàn bộ khu xưởng này có thể biến thành biển lửa trong tích tắc.

Hệ thống hạ tầng giao thông nội khu nhỏ hẹp, dây điện chăng mắc chằng chịt phía trên lối vào các kho xưởng. Nếu xảy ra cháy lớn, việc xe chữa cháy tiếp cận hiện trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ánh nhìn bao quát từ trên cao cho thấy, những "chiếc hộp tôn" này đang đặt tính mạng và tài sản của người dân vào tình thế nguy hiểm khi mùa nắng nóng đã bắt đầu đỉnh điểm.

Trước những nguy cơ hiện hữu, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phường Đại Mỗ sớm có biện pháp kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các nhà xưởng không đảm bảo an toàn PCCC, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Video lo ngại "bom lửa" từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ, Hà Nội:


Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở phường Xuân Phương

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường được cho là có số thanh nhàn, dễ gặp may mắn, sớm gây dựng sự nghiệp.

GĐXH - Đây được xem là giai đoạn thuận lợi để một số con giáp nắm bắt cơ hội, mạnh dạn xuống tiền đầu tư và kỳ vọng đón dòng lợi nhuận đáng kể trong tháng 4/2026.

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.

GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

GĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".

GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.

GĐXH - Thẻ APEC (thẻ ABTC) là một loại "giấy thông hành đặc biệt" dành cho doanh nhân và cán bộ để phục vụ các mục đích liên quan đến công việc. Để sở hữu loại giấy tờ đặc biệt này cần đáp ứng điều kiện gì?

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.

GĐXH - Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, từ 2026, nhiều đối tượng trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

GĐXH - Những nghi vấn về an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng, thậm chí phải tự bỏ tiền đi xét nghiệm mẫu thực phẩm. Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia cho rằng cần sớm làm rõ trách nhiệm các bên và có kết luận chính thức để tránh gây hoang mang trong dư luận.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

