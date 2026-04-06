Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ
GĐXH - Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, kết cấu lỏng lẻo, bên trong chứa đầy vật liệu dễ cháy đang bủa vây khu dân cư Tháp Truyền hình (Đại Mỗ, Hà Nội). Trong cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội, nỗi lo về hỏa hoạn đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.
Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, khung thép lỏng lẻo, bên trong chất đầy vật liệu dễ cháy đang âm thầm "bủa vây" khu dân cư Tháp Truyền hình (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Giữa những ngày nắng nóng đầu hè, khi nền nhiệt tăng cao, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể trở thành mồi châm cho thảm họa. Nỗi lo hỏa hoạn vì thế không còn là cảnh báo xa xôi, mà hiện hữu ngay trước cửa từng hộ dân.
Lo lắng ấy càng có cơ sở khi thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 0h40 ngày 30/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng ở phường Thanh Liệt, khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa trong đêm. Tại hiện trường, lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực. Do nhà xưởng có kết cấu tôn, khung thép, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong.
Chỉ ít giờ sau, khoảng 5h ngày 31/3, tại xóm 11, thôn Đục Khê (xã Hương Sơn, Hà Nội) tiếp tục xảy ra vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo rộng khoảng 700m². Dù không gây thiệt hại về người, song vụ việc khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các nhà xưởng tạm bợ, thiếu điều kiện an toàn.
Trong khi đó, tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ, theo ghi nhận, hàng loạt nhà xưởng không đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên tồn tại. Những mái tôn cũ kĩ, dây điện chằng chịt, vật liệu chất cao sát khu dân cư… - tất cả tạo thành "quả bom lửa" tiềm ẩn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sống xung quanh.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu dân cư Tháp Truyền Hình ở phường Đại Mỗ:
Video lo ngại "bom lửa" từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ, Hà Nội:
