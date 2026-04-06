7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu (passport) từ 1/7/2026
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.
Từ 1/7/2026, trường hợp nào bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu?
Căn cứ theo Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 bổ sung bởi khoản 9 Điều 3 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 (hiệu lực từ ngày 01/07/2026) quy định về 07 trường hợp thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam bao gồm:
- Hủy giá trị hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.
- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.
- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.
- Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.
- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.
- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.
Để được xuất cảnh, nhập cảnh người dân bắt buộc phải cần hộ chiếu (passport)?
Căn cứ Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:
- Hộ chiếu ngoại giao;
- Hộ chiếu công vụ;
- Hộ chiếu phổ thông;
- Giấy thông hành (là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên giới).
Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.
Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.
Theo các điều nêu trên, khi xuất nhập cảnh người dân cần có một trong các loại giấy tờ bao gồm: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành. Mỗi loại giấy tờ này áp dụng cho những đối tượng và mục đích đi lại khác nhau.
Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, có thể có hoặc không gắn chíp điện tử, tuỳ thuộc vào độ tuổi và quy trình cấp hộ chiếu. Thông tin quan trọng được ghi trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:
- Ảnh chân dung: Đây là hình ảnh chụp mặt của chủ hộ chiếu, giúp xác định và nhận dạng người sở hữu hộ chiếu.
- Họ, chữ đệm và tên: Thông tin về họ tên đầy đủ của chủ hộ chiếu.
- Ngày, tháng, năm sinh: Thông tin về ngày, tháng, năm sinh của chủ hộ chiếu, giúp xác định tuổi và ngày tháng năm sinh chính xác.
- Giới tính: Thông tin về giới tính của chủ hộ chiếu, là nam hoặc nữ.
- Quốc tịch: Thông tin về quốc tịch của chủ hộ chiếu, đánh dấu quốc gia mà người sở hữu hộ chiếu đại diện.
- Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh: Mã ký hiệu và số hiệu đặc trưng cho hộ chiếu, giúp xác định và truy vết thông tin liên quan đến hộ chiếu.
- Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp: Thông tin về ngày, tháng, năm mà hộ chiếu được cấp và tên cơ quan cấp hộ chiếu.
- Ngày, tháng, năm hết hạn: Thông tin về ngày, tháng, năm mà hộ chiếu hết hạn, đánh dấu thời điểm cần phải cập nhật hoặc gia hạn hộ chiếu.
- Số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân: Thông tin cá nhân đặc trưng của chủ hộ chiếu, giúp xác định danh tính và định danh cá nhân.
- Chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: Thông tin về chức vụ, chức danh của chủ hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, phù hợp với yêu cầu và vai trò của người sở hữu trong quan hệ đối ngoại.
Để tránh những rắc rối pháp lý, thuận tiện trong việc thực hiện xuất nhập cảnh cần lưu ý gì?
Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, tránh những rắc rối pháp lý không đáng có và thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh người dân lưu ý:
- Khi nhận hộ chiếu, người dân cần đối chiếu ngay các thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót so với Căn cước công dân, cần báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được điều chỉnh kịp thời.
- Tuyệt đối không cho mượn, cầm cố, sửa chữa hoặc sử dụng hộ chiếu vào các mục đích vi phạm pháp luật. Khi bị mất, phải thực hiện ngay thủ tục trình báo mất hộ chiếu để cơ quan chức năng hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
- Người dân cần nắm vững mốc thời gian để thực hiện đúng các thủ tục cấp đổi. Khi đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ (dù còn hạn) sẽ không còn giá trị sử dụng để xuất nhập cảnh.
- Các cá nhân đang trong quá trình liên quan đến các vụ việc dân sự, hình sự hoặc có lệnh truy nã sẽ bị áp dụng biện pháp hủy hộ chiếu ngay trên hệ thống điện tử mà không cần thu hồi trực tiếp văn bản giấy. Đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án và các nghĩa vụ thuế, dân sự trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.
