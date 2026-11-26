Trước concert "Muôn sắc Việt Nam", một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ca hát của Ali Thục Phương là khi được góp mặt tại chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim diễn ra ngày 23/8/2026. Tại đây, cô bé cùng ca sĩ nhí Candy Ngọc Hà thể hiện liên khúc Em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên trước khoảng 50.000 khán giả. Đây là sân khấu có quy mô lớn nhất mà Thục Phương từng tham gia. Đứng trước biển người, cô bé không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, nhất là ở những giây đầu tiên khi phải vừa di chuyển trên sân khấu rộng vừa thể hiện ca khúc với cảm xúc sâu lắng. Thế nhưng, thay vì để sự choáng ngợp lấn át, Ali Thục Phương chọn cách tập trung vào câu chuyện của bài hát và kết nối với khán giả bằng âm nhạc