GĐXH - Đảm nhận vai Tùng trong phim điện ảnh "Bắt cá ba tay", Steven Nguyễn có những chia sẻ thú vị về hậu trường đóng cảnh thân mật cùng Thúy Ngân. Nam diễn viên cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự phản bội, lòng tự trọng và ranh giới giữa yêu thương với tính gia trưởng trong tình yêu.
GĐXH - Hoa hậu Yến Trang cùng Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi hào hứng hòa mình vào không khí sôi động của 50.000 khán giả tại concert "Muôn sắc Việt Nam" ở sân vận động Mỹ Đình tối 24/11. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 kỳ vọng những giá trị truyền thống được lan tỏa tới thế hệ trẻ.
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