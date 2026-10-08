Khánh (Tô Dũng) cầu hôn Phương (Minh Thu) nhưng đó chỉ là giấc mơ

Tập cuối "Mùa hè năm ấy" đã phát sóng, để lại ấn tượng đối với khán giả. Trong tập phim, sau khi trò chuyện, động viên bà Ngọc (Vân Dung) yên tâm về chuyện tình cảm của mình và Phương (Minh Thu), Khánh (Tô Dũng) đưa bà ra xe về nhà. Khánh hứa sẽ làm công tác tư tưởng cho bố mẹ về sự việc lần này. Đồng thời anh mong muốn bà Ngọc quan tâm, chăm sóc Phương nhiều hơn vì anh biết cô đang ở trong tình thế khó xử từ khi biết sự thật năm xưa.

Về đến nhà, bà Ngọc hoảng hốt khi con gái nhỏ bị sốt cao nằm thiếp trên giường. Bà Ngọc kể cho Phương rằng mình vừa đi xin lỗi gia đình Khánh, đồng thời bà cũng xin lỗi con gái. Đúng lúc này, Khánh gọi điện thoại hỏi thăm, bà Ngọc liền bắt máy thông báo tình hình Phương để Khánh yên tâm. Khi nghe bà Ngọc nói Phương đang mệt, Khánh đã ngồi suy nghĩ rất lâu.

Bà Ngọc chia sẻ với con gái về việc đã đi xin lỗi gia đình Khánh. Ảnh VTV

Ông Vệ (Anh Tuấn) thấy con trầm ngâm suy nghĩ nên tiến đến nói chuyện. Khánh hỏi bố có trách mình vì quyết định năm xưa, ông Vệ liền đáp: "Con đã quyết định và con đã trải qua hơn 10 năm sóng gió với quyết định của con. Bây giờ bố nói cũng chẳng ích gì. Coi như là sau cơn mưa trời lại nắng. Bố chờ kết quả của con từ bây giờ trở đi. Bố rất mong con hạnh phúc. Không phải vì bố, không phải vì mẹ, mà cũng chẳng vì ai cả".

Ông Vệ cũng nói rằng mẹ rất thương con trai nhưng sự thật quá bất ngờ khiến bà đau xót nên chưa thể chấp nhận ngay. Ông tin rằng thời gian trôi qua sẽ giúp bà nguôi ngoai và chấp nhận mọi việc.

Ông Vệ cảm thông cho quyết định cách đây 10 năm của con trai. Ảnh VTV

Khánh mang cháo mẹ nấu sang hỏi thăm sức khỏe của Phương nhưng e ngại không muốn chạm mặt bạn gái. Chị gái của Phương khuyên Khánh nên nói thẳng vì thấy em gái mình đang áy náy, ray rứt. Bản thân chị cũng thấy xót xa. Chị nói lời xin lỗi Khánh và gia đình vì những chuyện đã qua. Nghe vậy Khánh được an ủi phần nào.

Khánh gặp Hoàng, Nhi và Khiêm để bàn về gói thầu. Anh lo lắng có thể vì cứu xưởng gỗ cho gia đình mình mà Phương sẽ bị mất việc. Đúng lúc này Tùng (Trọng Lân) gọi điện thoại gặp Khánh, đề nghị rút khỏi gói thầu. Khánh không đồng ý, còn nhắc nhở Tùng nên để cho Phương tự quyết định cuộc đời mình. Tùng nghe vậy cũng đồng tình.

Tùng đến gặp ông Vương để trao đổi điều kiện. Người đàn ông này tỏ rõ ý định muốn Phương phải nghỉ việc, đồng thời nhắc về số tiền lót tay 400 triệu đồng đã đưa cho Tùng. Tùng lật lại tình thế, trả cho ông Vương số tiền này, đánh tiếng rằng ông vẫn sẽ có gói thầu và yêu cầu rút đơn kiện Phương. Ông Vương nhận tiền và đồng ý. Tùng đã bật ghi âm để mọi người biết được những âm mưu thật sự của ông ta là muốn đuổi việc Phương.

Tùng trả lại tiền cho ông Vương, đồng thời ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa hai người. Ảnh VTV

Sau khi Tùng gửi file ghi âm cuộc nói chuyện với ông Vương cho Phương, cô mang đến trình bày với chị Hà (Maya). Cô khẳng định xưởng gỗ của Khánh trúng thầu bằng năng lực, hoàn toàn không phải do sự ưu ái riêng của mình. Cùng với sự tư vấn của luật sư, Phương tin nếu khởi kiện những đơn thư tố cáo thì phần thắng sẽ thuộc về cô.

Dù chị Hà mong muốn Phương tiếp tục công việc nhưng cô đã từ chối và gửi đơn xin nghỉ. Phương nghĩ mình đã được chị Hà và Tùng ưu ái nhiều trong công việc nhưng điều này lại gây rắc rối cho hai người. Phương tin rằng Châu có đủ khả năng và tiềm lực để đảm nhiệm vai trò quản lý khách sạn. Phương muốn chị Hà cho Khánh cơ hội thực hiện gói thầu và được chị đồng ý.



Phương viết đơn xin nghỉ việc để mọi công việc thực hiện dự án của Khánh được khách quan. Ảnh VTV

Ra phía bên ngoài, Phương gặp Tùng. Tùng xin lỗi vì những việc đã qua và cũng mong muốn Phương tiếp tục làm bạn. Cô cho rằng bản thân muốn những tình bạn tốt đẹp, thuần khiết.

Trước khi Phương rời đi, Tùng vẫn luyến tiếc hỏi: "Nếu được trở lại mùa hè năm ấy, liệu Tùng có thể làm gì khác để Phương thích Tùng được không?". Câu trả lời Tùng nhận được là cái lắc đầu từ Phương. Từ trước đến nay, cô vẫn chỉ xem Tùng là bạn.

Phương và Tùng coi nhau như những người bạn tốt năm xưa. Ảnh VTV

Nhi bất ngờ xuất hiện đón đầu xe ông Vương và Châu, đưa ra những bằng chứng về việc ông Vương đã tán tỉnh mình. Nhưng người đàn ông cáo già này không hề ngại. Ông ta cho rằng một cô gái làm công việc tiếp thị ở quán bar như Nhi thì không phải là mối đe dọa cho sự nghiệp, hạnh phúc gia đình của ông ta. Tuy nhiên, khi Phương xuất hiện và thương lượng xóa mọi chuyện cũ. Ông Vương đang ở trong thế bí nên đành phải đồng ý.

Nhi chở Phương về nhà đúng lúc Khánh đang mang đồ ăn sang. Khánh rủ Phương lên sân thượng nói chuyện. Lúc chỉ có hai người đối diện nhau, Phương mới bùng nổ cảm xúc, trách bạn trai đã âm thầm hi sinh 10 năm tươi đẹp nhất của cuộc đời vì mình. Khánh khẳng định sự cố năm đó khởi nguồn từ bản thân mình nên cần gánh vác trách nhiệm.

"Chỉ cần tương lai của Phương rộng mở, Phương vui vẻ, hạnh phúc thì giá nào Khánh cũng chịu được hết. Tại yêu mà!", Khánh thổ lộ. Anh cũng an ủi rằng lần đầu tiên cả hai gặp lại sau 10 năm xa cách thì Phương vẫn cảm thông cho tình cảnh của anh lúc bấy giờ. Chính cô là người động viên, khích lệ anh làm lại từ đầu. Cả hai hạnh phúc nghẹn ngào, hứa sẽ cùng nhau sống tốt hơn cho tương lai.

Phương và Khánh bỏ qua mọi áy náy trong lòng để đến với nhau. Ảnh VTV

Trong lúc cặp đôi có cử chỉ thân mật thì ở phía xa là gia đình và người thân. Lúc này, bí mật tình cảm của cặp đôi Hoàng và Nhi bị mọi người phát hiện.

Bà Ngọc mua hoa tươi để Khánh tặng Phương. Thấy vậy bà Liên tranh thủ đưa cho Khánh một chiếc nhẫn vàng. Hai bà mẹ đã làm hòa với nhau, thúc giục các con nhanh chóng thành đôi. Có sẵn trong tay hoa và nhẫn, Khánh không bỏ lỡ cơ hội tỏ tình. Trong lúc bối rối, Khánh luống cuống không nói nên lời, đeo nhầm nhẫn nên bạn gái đã hỗ trợ anh. Cả hai hạnh phúc ngọt ngào trong tiếng vỗ tay ủng hộ của mọi người.

Khánh cầu hôn Phương trong sự vui mừng từ gia đình, bạn bè. Ảnh VTV

Bất ngờ xảy ra khi thời gian quay ngược lại bối cảnh công viên quen thuộc, khi đó Khánh và Phương vẫn là cô cậu học trò cấp 3. Khánh đang nằm gối đầu lên chân Phương ngủ ngon lành thì bị cô bạn thân gọi dậy. Khánh ngỡ ngàng vì mình chỉ vừa chợp mắt 10 phút mà đã mơ thấy một câu chuyện thật dài trong 10 năm sau. Thấy thế Phương vội trêu Khánh mê ngủ và trí tưởng tượng phong phú.

Giấc mơ kỳ lạ khiến cho Khánh bỗng nhận ra những trở ngại trong mối quan hệ của cả hai là luôn che giấu cảm xúc thật trong lòng. Khánh nhắc Phương phải nói thật mọi chuyện để cả hai có một tương lai tốt đẹp hơn. Đúng lúc này, các bạn Ly, Hoàng, Tùng xuất hiện để rủ hai bạn cùng đi ăn, bàn bạc cho cuộc thi Nữ sinh thanh lịch sắp tới mà Phương sẽ tham gia.

Mọi sóng gió của Phương và Khánh của lúc trưởng thành hóa ra chỉ là giấc mơ của Khánh.

Trên đường đi trong công viên, Khánh vô tình bắt gặp những nhân vật đã xuất hiện trong giấc mơ của mình nên anh vô cùng ngạc nhiên. Ở phía khác, Khánh của 10 năm sau cũng nhìn thấy lại mùa hè năm ấy của mình trong hình dáng những cô cậu học trò nhỏ đang lướt ngang qua mình.

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