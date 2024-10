Tin tối 28/10: Chơi bitcoin thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 59 tỉ đồng; băng vùng lũ đưa sản phụ ở Quảng Bình 'vượt cạn'

Băng vùng lũ đưa sản phụ 'vượt cạn'

Ngày 28/10, Báo SKĐS đưa tin, ông Đặng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa hỗ trợ sản phụ vùng ngập lụt đến viện an toàn.

Sản phụ di chuyển bằng xuồng qua vùng ngập lụt.

Khoảng 14h cùng ngày, chị Đặng Thị Hà, trú tại thôn Đức Thủy, xã Đức Ninh có hiện tượng chuyển dạ. Sản phụ này sinh sống tại khu vực đang bị ngập lụt.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng dùng xuồng máy vượt lũ chuyển người từ vùng ngập lụt ra vị trí đường lớn. Sau đó tiếp tục dùng ô tô chuyên dụng chở thai phụ đến bệnh viện chờ sinh.

Theo ông Hùng, hiện xã này có hơn 100 nhà bị ngập. Chính quyền địa phương triển khai phương án “4 tại chỗ” để ứng phó.

Lật thuyền, người đàn ông Quảng Bình mất tích

Báo Giao thông đưa tin, tối 28/10, lãnh đạo UBND xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), xác nhận thông tin một người đàn ông địa phương không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang di chuyển bằng thuyền.

Thời tiết ở Quảng Bình vẫn đang diễn biến xấu, nước ở các con sông lớn vẫn chưa rút.

Trước đó, vào trưa 28/10, ông P.V.C (SN 1960, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) dùng thuyền đi chở đồ thì không may gặp luồng nước chảy xiết, cuốn cả người và thuyền ra xa bờ. Chiếc thuyền bị lật úp, ông C mất tích trong dòng nước lũ.

Chính quyền xã Gia Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao và diện tích ngập lụt rộng lớn đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Đến chiều tối 28/10, ông C cùng chiếc đò vẫn chưa được tìm thấy.

Chơi bitcoin thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 59 tỉ đồng

Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Khoa (sinh năm 1992, thường trú thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Tô Văn Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Theo hồ sơ ban đầu, Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng (Bình Phước). Do tham gia đầu tư tiền ảo (Bitcoin) dẫn đến bị thua lỗ, Khoa đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa người quen với chiêu trò góp vốn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Tuy nhiên, số tiền vay được Khoa đã dùng để tiêu xài cá nhân, mua sắm đồng hồ đắt tiền, xe ô tô và trả nợ. Để không bị phát hiện, Khoa dùng tiền vay của người sau trả bớt nợ cho người vay trước.

Đến nay, tổng số nợ mà Khoa lừa vay là 59 tỷ 162 triệu đồng. Trong đó, người bị Khoa lừa nhiều nhất là 10,2 tỷ đồng.

Sau khi biết bị Tô Văn Khoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã tố cáo hành vi của Khoa đến cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi án 2 người ở Phú Thọ bị đối tượng tâm thần sát hại

GDTĐ đưa tin, vào khoảng 8h ngày 28/10, tại Khu Chiềng 1, xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) xảy ra án mạng làm chết 2 người, nạn nhân là ông Hà Văn L (SN 1939) và bà Hà Thị K (SN 1955) đều ở xóm Chiềng 1, xã Kim Thượng.

Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ đối tượng.

Nghi can gây án là Hà Quốc D (SN 1991, trú tại xóm Chiềng 1, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Hà Quốc D thuộc diện tâm thần hưởng chế độ bảo trợ xã hội từ tháng 6/2022, hiện đang được Trạm Y tế xã Kim Thượng cấp thuốc hằng tháng theo chỉ định của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND huyện Tân Sơn đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các lực lượng kịp thời có mặt tại hiện trường và đã khống chế bắt giữ D, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Cùng với đó, UBND huyện Tân Sơn chỉ đạo các lực lượng của huyện, xã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cơ sở vật chất đối với các gia đình nạn nhân.

Cơ quan Công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án.

Bắt đối tượng buôn lậu 17 tấn dược liệu qua biên giới

CAND đưa tin, ngày 28/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, đơn vị đã điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Bằng Giang (SN 1980, trú ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về hành vi buôn lậu.

Đối tượng Nguyễn Bằng Giang và tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường phát hiện Nguyễn Bằng Giang có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động buôn lậu, vận chuyển một loại dược liệu qúy hiếm là Thảo đậu khấu nam (tên thường gọi là Mắc cá hoặc Bo bo) từ Lào về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên địa bàn huyện Mường Lát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường phối hợp Công an huyện Mường Lát tiến hành kiểm tra thủ tục giấy tờ hàng hóa khi đối tượng Giang đang sang hàng tại bản Bàn, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát để vận chuyển đi tiêu thụ.

Quá trình làm việc Giang khai báo hàng hóa được đối tượng mua tại Lào vận chuyển về qua lối mở Mường Chanh, không có thủ tục giấy tờ theo quy định. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định tổng khối lượng hàng hóa bắt quả tang là trên 17 tấn dược liệu có trị giá gần 1 tỷ đồng.