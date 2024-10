Tin tối 27/10: Bão Trà mi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ; Tài xế có thể bị trừ hết điểm bằng lái nếu vi phạm nồng độ cồn

Bão Trami suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ

Theo đó, hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/giờ, thông tin trên Người Lao Động.

Do ảnh hưởng của bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Lệ Thuỷ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Sơn Trà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 6-8; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm qua đến chiều nay, khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 16 giờ ngày 27-10, phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Từ nay đến hết đêm 28-10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/3giờ). Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

4 Cảng Hàng không ở miền Trung hoạt động trở lại sau bão số 6 Trà Mi

Căn cứ dự báo về cơn bão số 6 Trà Mi, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định khai thác trở lại 4 cảng hàng không, sân bay thuộc khu vực miền Trung. VietnamNet đưa tin.

Căn cứ thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm khí tượng hàng không về ảnh hưởng của cơn bão số 6 ( bão Trà Mi ), Cục Hàng không Việt Nam quyết định khai thác tiếp thu tàu bay đi/đến hoạt động trở lại bình thường tại 4 cảng hàng không, sân bay thuộc khu vực miền Trung.

Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài khai thác trở lại từ 16h ngày 27/10, Cảng Hàng không Chu Lai khai thác trở lại từ 13h ngày 27/10, Cảng Hàng không Đồng Hới khai thác trở lại từ 17h ngày 27/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 (bão Trà Mi) có hướng di chuyển không theo quỹ đạo thông thường và khó lường nhất trong mùa bão này do chịu sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết. Dự kiến khoảng trưa đến chiều nay (27/10) sẽ tác động mạnh nhất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13.

Khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Hiện tại mưa to và gió đang mạnh lên.

Tài xế có thể bị trừ hết điểm bằng lái nếu vi phạm nồng độ cồn

Tài xế ôtô hoặc xe máy nếu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an. VnExpress đưa tin.

Thông tin được nêu trong dự thảo lần 4 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe vừa được Bộ Công an trình Chính phủ. Nếu được thông qua, các quy định sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025.

Với ôtô và các loại xe tương tự, xe chở người bốn bánh, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu tài xế điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở. Mức phạt thêm là trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt tiền này tương đương quy định hiện hành.

Mức phạt 18 đến 20 triệu đồng được đề xuất áp dụng với tài xế điều khiển ôtô trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở. Ngoài ra tài xế còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạt 30 đến 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe là mức cao nhất khi tài xế lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Cảnh sát giao thông Nghệ An đo nồng độ cồn tài xế ô tô.

Với xe máy, Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt với tài xế vi phạm ở mức nồng độ cồn "kịch khung". Theo đó, người vi phạm ở mức thấp nhất sẽ giữ nguyên tiền phạt 2-3 triệu đồng song bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, người vi phạm ở mức 50-80 miligam/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt 6 đến 8 triêu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Mức hiện hành 4-5 triệu đồng.

Người vi phạm mức cao nhất dự kiến bị phạt 8-10 triệu đồng, trừ 12 điểm giấy phép lái xe. Tiền phạt đang áp dụng cho hành vi này là 6-8 triệu đồng.

Về nguyên tắc trừ điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần, nếu có từ hai hành vi bị trừ điểm trở lên thì số điểm bị trừ là số điểm của hành vi bị trừ điểm nhiều nhất.

Trường hợp số điểm còn lại của giấy phép lái xe ít hơn số điểm bị trừ áp dụng biện pháp "trừ hết số điểm còn lại của giấy phép đó". Nếu trừ điểm với bằng lái tích hợp "có thời hạn và không thời hạn" thì người có thẩm quyền trừ điểm phải ghi rõ các hạng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không có thời hạn.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, điểm của giấy phép lái xe dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Dữ liệu về điểm trừ sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết. Bằng lái chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Theo điều 58 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm sẽ không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ bằng giấy đó. Sau ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Temu không phép đại náo thị trường, Bộ Công Thương yêu cầu phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

Bộ Công Thương khuyến cáo thận trọng mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới - Ảnh: BÉ HIẾU

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc bộ yêu cầu đẩy mạnh quản lý về thương mại điện tử, sau khi hàng loạt sàn thương mại điện tử xuyên biên giới thời gian qua hoạt động rầm rộ tại Việt Nam. Thông tin trên Tuổi Trẻ.

Thời gian qua, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như Temu, Shein, 1688… đã tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương.

Việc này đã thu hút sự chú ý lớn của người tiêu dùng tại Việt Nam và trở thành chủ đề nóng trên nhiều phương tiện truyền thông. Vì vậy bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thực thi pháp luật liên quan tới hoạt động này.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tiêu dùng thận trọng khi thực hiện mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới nói chung và các nền tảng như Temu, Shein, 1688… nói riêng.

Đặc biệt tuyệt đối không thực hiện giao dịch với các nền tảng khi chưa được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Cục tham mưu lãnh đạo bộ để báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giám sát, quản lý hàng hóa nhập khẩu lưu thông qua các sàn thương mại điện tử chưa tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chủ động liên hệ với đội ngũ pháp lý của Temu yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết có thể phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp kỹ thuật ngăn chặn phù hợp.

Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Trong đó triển khai chuyển đổi số chợ truyền thống, hỗ trợ các tiểu thương tạo thêm kênh bán hàng mới.

Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã… thông qua việc ứng dụng các nền tảng mạng xã hội, website, livestream.

Long An: Tìm thân nhân bé trai bị mẹ bỏ rơi ở bến xe

Ngày 27/10, ông Vũ Hồng Lịch, Chủ tịch UBND phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xác minh danh tính của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi mà một phụ nữ đã trình báo với phường. Thông tin trên VTC.

Theo trình báo của chị Lý Thị Kim Tuyền, 38 tuổi, trú tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, vào khoảng 9h sáng 25/10, khi đang ngồi ở quán nước trước cổng 1, Bến xe Long An, Phường 2 thì chị được một phụ nữ khoảng 25 tuổi nhờ bế bé trai vài tháng tuổi để đi vệ sinh.

Bé trai bị bỏ rơi tại Bến xe Long An. (Ảnh: Lê Đức)

Chị Tuyền đồng ý và chờ đợi hơn 30 phút nhưng người phụ nữ không quay lại. Chị đã mang bé đi tìm xung quanh nhưng không thấy. Sau đó, chị đưa bé trai đến Công an Phường 2 để trình báo sự việc.

Theo chị Tuyền, ngoài bé trai, người phụ nữ còn để lại một túi nylon chứa tã, sữa, quần áo, bình giữ nhiệt và đồ dùng của trẻ, nhưng không có giấy tờ xác minh nhân thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã xác minh nhưng vẫn chưa xác định được thông tin về bé trai.

Với sự đồng ý của chị Tuyền, UBND Phường 2 đã tạm giao bé trai cho chị chăm sóc trong thời gian 7 ngày để chờ xác minh. Chị Tuyền cam kết chăm sóc bé chu đáo, không lợi dụng sự việc để kêu gọi từ thiện trái quy định và không đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Đồng thời, chị cam kết sẽ trao trả bé cho gia đình khi tìm được, hoặc cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu, mà không đòi hỏi quyền lợi nào khác.

Từ 1/7/2025: Người không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ 1/7/2025, một số đối tượng không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Báo Công Thương hôm nay cho hay.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có một chương riêng với 4 điều khoản quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, trợ cấp hưu trí là chế độ an sinh mới sẽ được áp dụng khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Cụ thể, tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định của Luật này. Luật này còn khuyến khích các địa phương (tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội) hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tại Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, trợ cấp hưu trí xã hội có các chế độ sau: Trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng; hỗ trợ chi phí mai táng; hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng.

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bao gồm 2 nhóm, cụ thể: Nhóm thứ nhất là công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ 3 điều kiện: Đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nhóm thứ hai là công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện (2) và (3) trong nhóm thứ nhất.

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Ngoài ra, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội, các tỉnh/thành có thể hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.