Tin tối 24/10: Bão Trami diễn biến rất phức tạp; rút đề xuất miễn học phí cho con giáo viên

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ Quốc khánh và 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ' GĐXH - Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Thủ tướng phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và dịp 30/4 - 1/5 sau khi lấy ý kiến 16 bộ ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban kiểm tra Thị ủy Ba Đồn (Quảng Bình) đang kiểm tra thông tin được cho là một Chủ tịch xã ở địa phương rời nhà nghỉ cùng một người phụ nữ lạ...

Bão Trami diễn biến rất phức tạp, có khả năng đổi hướng di chuyển

Báo Người lao động đưa tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24-10, cơn bão Trami (tiếng Việt Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/giờ.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão Trà Mi. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 13 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão Trami ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa 690 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/giờ, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 6.

Đến 13 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão Trami ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 320 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 15-20 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão Trami ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 km/giờ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam.

Trục vớt quả bom nặng hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên

VietNamNet đưa tin sáng 24/10, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên (Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức trục vớt và di dời quả bom có số hiệu M-118, nặng khoảng 1.362kg.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 21/10, người dân làm nghề chài lưới phát hiện 1 quả bom cách trụ số 9 của cầu Long Biên khoảng 200m về phía hạ lưu nên báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng xử lý quả bom. Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã tiến hành các biện pháp di dời quả bom vào gần bờ, đồng thời huy động lực lượng dân quân 2 phường Ngọc Lâm và Bồ Đề tổ chức canh gác, bảo đảm an toàn hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom số hiệu M-118, nặng khoảng 1.362kg, dài 210cm, đường kính 56cm.

Ban Chỉ huy quân sự quận đã báo cáo sự việc với cơ quan cấp trên, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và tổ chức di dời theo đúng kế hoạch.

Trước đó, vào ngày 10/10, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên cũng đã phối hợp với Phòng Công binh, Tiểu đoàn Công binh 544 và Binh chủng Công binh tiến hành xử lý 1 quả bom cùng loại được phát hiện gần với vị trí quả bom trên.

Rút đề xuất miễn học phí cho con giáo viên

Theo dự thảo Luật Nhà giáo mới nhất, Bộ GD&ĐT đã rút đề xuất miễn học phí cho con đẻ và con nuôi hợp pháp của giáo viên.

Trong dự thảo Luật Nhà giáo mới nhất đề xuất quy định chính sách hỗ trợ nhà giáo gồm: Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; Chăm sóc sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt, dạy giáo dục hòa nhập; dạy tiếng dân tộc thiểu số; dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số; nhà giáo dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật còn được hưởng một số hỗ trợ khác.

Như vậy, dự thảo luật đã bỏ đề xuất miễn học phí cho con đẻ và con nuôi hợp pháp của nhà giáo đang trong thời gian công tác. Điều chỉnh này được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT nhận được góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo này hôm 8/10.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí với con đẻ và con nuôi hợp pháp của nhà giáo đang công tác. Căn cứ độ tuổi của giáo viên và dự tính độ tuổi con cái họ, mức chi dự kiến khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho hay, việc này xuất phát từ nguyện vọng chung của đội ngũ nhà giáo, tương đồng với một số ngành có tính chất đặc thù, như cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Bộ mong muốn Luật Nhà giáo sẽ kiến tạo những chính sách mới, giúp giáo viên yên tâm công tác, thu hút được người giỏi vào ngành. Tuy nhiên, đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Dự thảo Luật Nhà giáo sẽ được trình và thảo luận tại Quốc hội vào ngày 9/11.

Bộ Công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ cháy chùa Phổ Quang

Ngày 24/10, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trưa nay 24/10, thông tin từ Viện Khoa học hình sự (C09 Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa huy động lực lượng đến hiện trường vụ cháy chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy chùa Phổ Quang gây thiệt hại khoảng 25 tỉ đồng. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Theo đó, sau khi xảy ra vụ cháy tại chùa Phổ Quang, Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị phối Bộ Công an phối hợp điều tra nguyên nhân. Trong sáng 24/10, C09 đã cử những cán bộ dày dạn kinh nghiệm của Phòng Giám định kỹ thuật cháy nổ thuộc cơ quan này đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy để tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lũng, vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo; Bảo vật Quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa. Đồng thời, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỉ đồng.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23/10, người dân bất ngờ phát hiện đám cháy lớn bùng phát tại khu vực tòa thượng điện trong khuôn viên chùa Phổ Quang. Do kết cấu đa phần bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút, ngọn lửa lớn đã bao trùm toàn bộ công trình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH công an tỉnh Phú Thọ đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, may mắn không ghi nhận thương vong về người.

Chùa Phổ Quang được xây dựng vào khoảng đầu thời Trần, đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1980. Ngôi chùa có niên đại trên 800 năm và là nơi lưu giữ được di vật, cổ vật có giá trị.

Phạt 17 triệu đồng tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

VTCnews đưa tin Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng đối với tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Khoảng 8h20 ngày 19/10, tại Km21 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, anh Vương Văn Chiến (SN 1968, trú tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) lái ô tô BKS 19A-174.12 chạy ngược chiều.

Tài xế Vương Văn Chiến làm việc với cơ quan công an.

Hành vi của nam tài xế vi phạm điểm a, khoản 8, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Tại cơ quan công an, người đàn ông này cho biết sáng 19/10, anh đi nhầm lối vào cao tốc. Do không muốn đi xa, quan sát thấy đường vắng, nghĩ lực lượng công an không biết nên anh cho xe quay đầu đi ngược chiều.

Giảm giá xăng dầu từ 15h hôm nay

Tiếp nối đà giảm từ tuần trước, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm nhẹ từ 15h hôm nay. Riêng dầu mazut tăng nhẹ. Cụ thể, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm.

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.692 đồng/lít (giảm 38 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.202 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.894 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.057 đồng/lít (giảm 264 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 18.570 đồng/lít (giảm 57 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.229 đồng/kg (tăng 139 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).