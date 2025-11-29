Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!
Mỗi lần nhà tôi làm món này, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là ai cũng háo hức, riêng tôi đã muốn ăn thêm hai bát cơm nữa rồi!
Có món ăn nào mà bạn chỉ nghe tên thôi đã thấy thèm chảy nước miếng không? Với tôi, đó là món sườn heo kho cà tím. Hãy nghĩ mà xem, sườn heo và cà tím là hai nguyên liệu rất hiếm khi chúng ta kết hợp với nhau. Và khi nấu riêng, chúng có thể tạo nên những món ăn ngon, giúp bàn ăn thêm thịnh soạn và phong phú. Tôi cũng giống với mọi người, chưa bao giờ kết hợp nấu 2 nguyên liệu với nhau cho đến một hôm, vì lười nấu nhiều món nên tôi đã kết hợp chúng với nhau, và không ngờ lại trở thành một cặp bài trùng hoàn hảo. Sườn heo có hương vị thịt đặc trưng và giàu protein; ngược lại, cà tím lại giống như miếng bọt biển, dễ dàng hấp thụ đủ loại hương vị. Khi 2 nguyên liệu này được nấu chậm rãi trong nồi, tinh túy của sườn heo sẽ thấm đẫm vào cà tím, và cuối cùng, không nguyên liệu nào lấn át nguyên liệu nào. Thay vào đó, chúng bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một sự kết hợp hài hòa và bổ dưỡng.
Món ăn này thật sự hấp dẫn, vừa mở nắp, hơi nước bốc lên nghi ngút, miếng sườn heo vàng ươm, óng ánh, cà tím mềm mại, điểm xuyết một màu nâu sẫm tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng, bạn còn thấy cả một cọng rau mùi xanh mướt. Nước dùng có độ sánh vừa phải, không quá đặc cũng không quá loãng, quyện đều với các nguyên liệu. Trông thật hấp dẫn.
Hương vị thật tuyệt vời! Sườn được hầm đến độ hoàn hảo; thịt dễ dàng tách khỏi xương chỉ với một cái chạm nhẹ của đũa, tan chảy trong miệng với hương vị đậm đà. Cà tím còn tuyệt vời hơn nữa - mềm mại đến mức gần như không cần nhai, tan chảy trong miệng chỉ với một cái chạm nhẹ, thấm đẫm hương thơm của thịt sườn và nước sốt đậm đà, khiến nó thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt. Điều tôi thích nhất ở món ăn này chính là nước dùng. Múc một thìa nước dùng, rưới lên cơm trắng nóng hổi, đảo đều, và từng hạt cơm đều được bao phủ trong nước sốt. Hương vị thật khó quên.
Nếu bạn chưa thử sự kết hợp này, nghiêm túc mà nói, hãy thử ngay vào cuối tuần này nhé. Tin tôi đi, một khi bạn đã thử, chắc chắn nó sẽ trở thành món ăn thường xuyên trên bàn ăn gia đình bạn!
Nguyên liệu làm món sườn heo kho cà tím
400g sườn heo, 3-5 quả cà tím (tùy thuộc trọng lượng, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh nước tương đen, lượng bột tiêu trắng vừa đủ, lượng bột gừng vừa đủ, lượng muối biển vừa phải, 1 thìa canh đường, 1 cái hoa hồi, 1 nhánh hành lá, lượng rau mùi vừa đủ.
Cách làm món sườn heo kho cà tím
Bước 1: Rửa sạch sườn heo rồi chặt thành các miếng vừa ăn. Sau đó cho sườn heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng, 1 cây hành lá rồi chần trong khoảng 2-3 phút. Sau đó vớt sườn heo ra, rửa sạch cặn bọt và để ráo. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng một chút dầu ăn. Sau đó cho đường vào, đun cho đến khi tan hết và chuyển màu caramel. Nhanh tay cho sườn heo vào xào cho đến khi sườn được phủ kín đường caramel. Sau đó, thêm một lượng vừa đủ bột tiêu trắng, bột gừng hoặc gừng thái lát, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, hành lá cắt khúc và một nhánh hoa hồi. Tiếp tục xào đều để sườn ngấm gia vị.
Bước 2: Thêm nước sôi để ngập nguyên liệu, nấu trong nồi áp suất trong 20 phút hoặc trong nồi đất nung khoảng 30-35 phút. Trong lúc nấu sườn, bạn sơ chế cà tím. Rửa sạch rồi cắt cà tím thành các miếng có độ dày vừa phải.
Bước 3: Chuẩn bị một chiếc nồi đất nung (hoặc nồi sứ) cho cà tím vào, rắc thêm chút muối vừa phải rồi đổ sườn đã ninh vào. Đậy nắp nồi lại và đun sôi, sau đó chỉnh nhỏ lửa và nấu trong khoảng 10 phút. Khi cà tím đã chín, bạn tắt bếp, rắc một chút rau mùi thái nhỏ vào là có thể thưởng thức. Lưu ý đừng nấu cạn nước, hãy để lại nước sốt trộn cùng với cơm, ngon tuyệt cú mèo.
Thành phẩm món sườn heo kho cà tím
Dù là cà tím, sườn hay nước sốt của món ăn, phần nào cũng siêu ngon. Cà tím mềm và đậm đà, còn nước sốt sánh quyện hương vị từ các nguyên liệu, cực kỳ hợp để ăn kèm với cơm! Sự kết hợp này quả là hoàn hảo và rất đáng!
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món sườn heo kho cà tím!
