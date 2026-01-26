Mới nhất
Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết

Thứ hai, 15:55 26/01/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại "thủ phủ" đào Nhật Tân (TP Hà Nội), sắc thắm của hoa đào đã bắt đầu nhuộm hồng cả một vùng, báo hiệu một mùa vụ được mùa, được giá.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 1.

Ghi nhận của Gia đình và Xã hội ngày 26/1, không khí tại các nhà vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đang hối hả hơn bao giờ hết. Những luống đào trải dài ngút tầm mắt đang bước vào độ đẹp nhất.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 2.

Nụ hồng chúm chím xen lẫn những bông hoa vừa bung nở, cành nào cũng dày lộc non, hứa hẹn mang lại may mắn cho gia chủ trong năm mới.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 3.

Tại vườn, các nhân công vẫn đang tất bật với những công đoạn cuối cùng như cắt tỉa cành thừa, chỉnh lại thế dáng, buộc dây cố định để cây có diện mạo hoàn hảo nhất trước khi về nhà khách.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 4.

Mùa đào năm 2026 ghi nhận một hiện tượng thú vị đó là nhiều cây đào đã tự rụng lá do tác động của thời tiết, người nông dân không phải tuốt lá thủ công vất vả như mọi năm.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 5.

Chia sẻ với PV, một chủ vườn lâu năm tại Nhật Tân cho biết: "Năm nay thời tiết có sự thay đổi, nhiều cây đào đã tự rụng lá nên các chủ vườn đỡ được công đoạn tuốt lá. Nhờ vậy mà hoa đào năm nay cũng có xu hướng nở sớm hơn, bông nở rất đều, cánh dày và thắm màu."

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 6.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, dòng người đổ về làng đào Nhật Tân ngày một đông, tạo nên khung cảnh mua bán nhộn nhịp.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 7.

Về giá cả thị trường Tết năm nay, các chủ vườn cho biết mức giá khá đa dạng, phục vụ được mọi nhu cầu của người chơi hoa.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 8.

Đối với các loại đào cành để phục vụ nhu cầu cắm lọ phổ thông, giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/cành, tùy thuộc vào kích cỡ, độ nụ và độ dày của hoa.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 9.

Những gốc đào có dáng độc, lạ, được chăm sóc kỳ công suốt nhiều năm có giá trị cao hơn hẳn, dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cây. Đây là phân khúc dành cho các cơ quan, doanh nghiệp hoặc những người sành chơi cây cảnh.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 10.

Không chỉ chăm sóc vườn đào, các chủ vườn còn tỉ mỉ chỉnh sửa, trang trí các chậu cây sao cho bắt mắt.

Hoa đào Nhật tân nở sớm , người dân đổ về lựa đào chơi Tết 2026 - Ảnh 11.

Sự nhộn nhịp của kẻ bán, người mua hòa cùng sắc đỏ, sắc hồng của ngàn hoa đang khoe sắc đã tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ, xua tan đi cái lạnh giá của những ngày cuối đông.

Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết

Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết.

Đào Nhật Tân khoe sắc, xuống phố phục vụ người dân chơi Tết sớmĐào Nhật Tân khoe sắc, xuống phố phục vụ người dân chơi Tết sớm

GĐXH - Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán những cành đào, chậu quất mini, cành mận Tây Bắc... phục vụ người dân.

