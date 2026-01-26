Mới nhất
“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tật

Thứ hai, 23:18 26/01/2026 | Đời sống
Phương Thuận
Phương Thuận
GĐXH - Tối 26/1, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khoẻ trẻ em đã tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất nhằm chia sẻ, lan tỏa yêu thương với trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Ngô Sách Thực - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của Hội là giúp trẻ em khuyết tật được sống hòa nhập, bình đẳng với cộng đồng. Trong năm 2025, Hội đã phát động và hưởng ứng các chương trình nổi bật như: "Tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường", Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật; Xuân yêu thương… đã tăng thêm nguồn lực hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập.

Lễ tôn vinh Ươm mầm nhân ái chăm sóc trẻ em khuyết tật tại Hà Nội - Ảnh 1.

TS Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phát biểu tại chương trình

Theo ông Ngô Sách Thực, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, hưởng ứng chủ trương chung của Trung ương Hội, thể hiện tinh thần gieo mầm yêu thương, kết nối nguồn lực xã hội để trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, chăm sóc và hỗ trợ sinh kế trong hành trình phát triển và trưởng thành. Đây là nội dung rất thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật. Trong những ngày đầu năm 2026, Chương trình mang đến cho trẻ em khuyết tật những phần quà, học bổng, máy tính, sinh kế cho hàng trăm lượt trẻ em.

"Những phần quà gửi đến các em nhỏ trong dịp Tết không chỉ giúp đỡ mà còn trao niềm tin và cơ hội cho các em trong cuộc sống…", ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Theo thống kê, hiện cả nước có gần 4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm hơn 10% tổng số trẻ em cả nước, trong đó khoảng 2,2 triệu trẻ em là trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi.

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, song trên thực tế, nhiều trẻ em khuyết tật vẫn đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ điều kiện sống, chăm sóc y tế đến cơ hội học tập và hòa nhập xã hội. Nhiều trẻ em khuyết tật vẫn hằng ngày, hằng giờ phải vật lộn với những đau đớn về thể xác do bị liệt chân tay, hoặc do bị câm, điếc, tâm thần, thiểu năng trí tuệ…

Chia sẻ tại chương trình, TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" cho biết, Tạp chí đã và đang triển khai nhiều hoạt động vì trẻ em như Dự án "Vì nụ cười trẻ em", Cuộc thi viết "Vì nụ cười trẻ em" và Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 nhằm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em khuyết tật.

Trong đó, chương trình Vì nụ cười trẻ em 2025 có nội dung bao trùm, nhằm lan tỏa, cổ vũ cộng đồng, các cơ quan, các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân chung tay quyên góp ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ khuyết tật. Ban Tổ chức chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền, hiện vật quyên góp từ các tập thể, cá nhân để ủng hộ, trao tặng quà tình nghĩa cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Chương trình "Ươm mầm nhân ái" ngay khi phát động đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm. Sau hai tháng phát động, 51 tập thể, cá nhân đã đăng ký tham gia chương trình.

Tại sân khấu của Ươm mầm nhân ái, Ban Tổ chức chương trình trao quà cho gần 40 trẻ em khuyết tật. Ban tổ chức Chương trình Ươm mầm nhân ái 2025 cũng trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, sẻ chia, mang lại nhiều ý nghĩa, giá trị nhân văn cho trẻ em khuyết tật trong năm 2025 và những năm vừa qua. Các giải thưởng gồm: 03 Giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, các giải Khuyến khích và Cúp "Vì nụ cười trẻ em".

“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tật - Ảnh 3.

Chương trình "Ươm mầm nhân ái" nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm

Những hoạt động ý nghĩa này hướng tới, sự kiện Gala 5 năm phát động chương trình "Vì nụ cười trẻ em" và hành trình "Ươm mầm nhân ái" vào năm 2030.

Lễ tôn vinh Ươm mầm nhân ái chăm sóc trẻ em khuyết tật tại Hà Nội - Ảnh 3.Phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em” và “Ươm mầm nhân ái” năm 2025: Chung tay vì tương lai trẻ em Việt

GĐXH - Chiều 28/11, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe trẻ em tổ chức Lễ phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em”, Cuộc thi viết “Vì nụ cười trẻ em” và Chương trình “Ươm mầm nhân ái” năm 2025.

