“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tật
GĐXH - Tối 26/1, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khoẻ trẻ em đã tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất nhằm chia sẻ, lan tỏa yêu thương với trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Ngô Sách Thực - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của Hội là giúp trẻ em khuyết tật được sống hòa nhập, bình đẳng với cộng đồng. Trong năm 2025, Hội đã phát động và hưởng ứng các chương trình nổi bật như: "Tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường", Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật; Xuân yêu thương… đã tăng thêm nguồn lực hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập.
Theo ông Ngô Sách Thực, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, hưởng ứng chủ trương chung của Trung ương Hội, thể hiện tinh thần gieo mầm yêu thương, kết nối nguồn lực xã hội để trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, chăm sóc và hỗ trợ sinh kế trong hành trình phát triển và trưởng thành. Đây là nội dung rất thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật. Trong những ngày đầu năm 2026, Chương trình mang đến cho trẻ em khuyết tật những phần quà, học bổng, máy tính, sinh kế cho hàng trăm lượt trẻ em.
"Những phần quà gửi đến các em nhỏ trong dịp Tết không chỉ giúp đỡ mà còn trao niềm tin và cơ hội cho các em trong cuộc sống…", ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.
Theo thống kê, hiện cả nước có gần 4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm hơn 10% tổng số trẻ em cả nước, trong đó khoảng 2,2 triệu trẻ em là trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi.
Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, song trên thực tế, nhiều trẻ em khuyết tật vẫn đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ điều kiện sống, chăm sóc y tế đến cơ hội học tập và hòa nhập xã hội. Nhiều trẻ em khuyết tật vẫn hằng ngày, hằng giờ phải vật lộn với những đau đớn về thể xác do bị liệt chân tay, hoặc do bị câm, điếc, tâm thần, thiểu năng trí tuệ…
Chia sẻ tại chương trình, TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" cho biết, Tạp chí đã và đang triển khai nhiều hoạt động vì trẻ em như Dự án "Vì nụ cười trẻ em", Cuộc thi viết "Vì nụ cười trẻ em" và Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 nhằm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em khuyết tật.
Trong đó, chương trình Vì nụ cười trẻ em 2025 có nội dung bao trùm, nhằm lan tỏa, cổ vũ cộng đồng, các cơ quan, các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân chung tay quyên góp ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ khuyết tật. Ban Tổ chức chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền, hiện vật quyên góp từ các tập thể, cá nhân để ủng hộ, trao tặng quà tình nghĩa cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.
Chương trình "Ươm mầm nhân ái" ngay khi phát động đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm. Sau hai tháng phát động, 51 tập thể, cá nhân đã đăng ký tham gia chương trình.
Tại sân khấu của Ươm mầm nhân ái, Ban Tổ chức chương trình trao quà cho gần 40 trẻ em khuyết tật. Ban tổ chức Chương trình Ươm mầm nhân ái 2025 cũng trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, sẻ chia, mang lại nhiều ý nghĩa, giá trị nhân văn cho trẻ em khuyết tật trong năm 2025 và những năm vừa qua. Các giải thưởng gồm: 03 Giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, các giải Khuyến khích và Cúp "Vì nụ cười trẻ em".
Những hoạt động ý nghĩa này hướng tới, sự kiện Gala 5 năm phát động chương trình "Vì nụ cười trẻ em" và hành trình "Ươm mầm nhân ái" vào năm 2030.
Có năng lực nhưng lại hay dừng bước giữa chừng: 4 con giáp khó chạm tay vào thành côngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, có những người rất thông minh, nhiều cơ hội trong tay nhưng lại dễ nản chí, thiếu kiên định, dẫn đến việc bỏ lỡ thành công.
Phú Thọ: Lò đốt than 'né' kiểm tra, khói bụi vẫn hoành hành giữa khu dân cưĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Dù chính quyền xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ cho biết đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận, xử lý nhưng lò đốt than tại thôn Cương vẫn tiếp tục hoạt động, phát thải khói bụi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi TếtĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại "thủ phủ" đào Nhật Tân (TP Hà Nội), sắc thắm của hoa đào đã bắt đầu nhuộm hồng cả một vùng, báo hiệu một mùa vụ được mùa, được giá.
Từ 14/2, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có trên 2 nguồn thu nhập cần phải nắm rõ điều này khi quyết toán thuế TNCNĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 14/2/2026, Nghị định số 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.
Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà TĩnhĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Những ngày qua, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã tích cực tham gia hoạt động rửa xe gây quỹ – một việc làm thiện nguyện ý nghĩa nhằm chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh.
Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Tháng Chạp, hay còn gọi là tháng củ mật, không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn mang trong mình những tầng ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tâm thức dân gian của người Việt từ xa xưa.
Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặtĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.
Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiếnĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường sở hữu tư duy tỉnh táo, khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo và tinh thần sống tích cực.
5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhấtĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. Hiện nay có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?
Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Khu chợ cóc nằm sau trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nguồn gốc thực phẩm.
Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòngĐời sống
GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.