Tin vui của Á hậu quê Khánh Hòa

Thứ năm, 10:58 23/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Á hậu quê Khánh Hòa - Lê Phương Khánh Như sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss International (Hoa hậu Quốc tế) mùa giải thứ 64.

Đơn vị sở hữu bản quyền Hoa hậu Quốc tế tại Việt Nam mới đây đã chính thức công bố đại diện Việt Nam sẽ đến với đấu trường Miss International 2026 là Á hậu Lê Phương Khánh Như.

Khánh Như cũng xác nhận thông tin và cho biết: "Tôi đã sẵn sàng". Ngay dưới bài đăng, Hoa hậu Phương Oanh cổ vũ: "Chiến hết mình đi Như ơi, yêu em!". Á hậu 2 Trương Tâm Như cũng để lại lời chúc mừng đàn chị.

Xuất thân trong gia đình có bố mẹ bán hàng ăn nhỏ tại Khánh Hòa, Khánh Như sinh năm 2004 là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Là cô gái năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như giành nhiều giải thưởng ở lĩnh vực MC và dịch thuật. Cô đã và đang hoạt động với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM cũng như nhiều thương hiệu lớn.

Á hậu Lê Phương Khánh Như đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 - Ảnh 1.

Tiếp nối Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo chinh chiến tại đấu trường Miss International 2026. Khả năng ngoại ngữ, tự tin giao tiếp, phản xạ nhanh và bản lĩnh sân khấu, Khánh Như được kỳ vọng sẽ giành top cao tại cuộc thi này.

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú với má lúm đồng tiền duyên dáng, Lê Phương Khánh Như đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô gây ấn tượng bởi sự thông minh, kỹ năng hùng biện tốt cùng phong thái ứng xử lưu loát, tự tin.

Á hậu Lê Phương Khánh Như dự kiến lên đường đến Nhật Bản dự thi vào tháng 11 năm nay. Với nền tảng tri thức, kỹ năng cùng tinh thần cầu tiến, Khánh Như được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam bản lĩnh, tự tin.

Đêm Chung kết Miss International lần thứ 64 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11. Đại diện Việt Nam từng giành danh hiệu cao nhất của cuộc thi này là Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy vào mùa thi 2024. Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss International, đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới. 

Á hậu Lê Phương Khánh Như đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 - Ảnh 2.

Bố mẹ Á hậu Khánh Như bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô còn có một người anh đã lập gia đình, hiện đang sống ở TP.HCM. Gia đình luôn ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của cô.

 

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
