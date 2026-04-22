Tin đồn Đỗ Mỹ Linh sắp sinh con, hé lộ tên em bé khiến fan bất ngờ

Thứ tư, 15:30 22/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chia sẻ video con gái Tuệ An, bất ngờ hé lộ một thông tin khiến fan tò mò đồn đoán.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe giọng hát trong trẻo mừng sinh nhật bà nội

GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh mới ở tuổi lên 3 đã khoe giọng hát trong trẻo đáng yêu trong sinh nhật bà nội.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh trở thành tâm điểm chú ý khi đăng clip con gái Tuệ An (bé Titi) ngoan ngoãn ngồi ăn, bên cạnh những lời khen động viên nhóc tỳ thì cô còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". 

Chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng nàng hậu đang mang thai con thứ hai và "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé sắp chào đời.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, gia đình Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang sẽ chào đón em bé vào vài ngày tới. Hiện tại, người đẹp họ Đỗ đang trong tâm thế rất vui vẻ, thoải mái để chuẩn bị đón "thiên thần nhỏ".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hớ miệng để lộ chuyện gia đình sắp chào đón "em Happy"

Trước đó, tin đồn mang bầu của Đỗ Mỹ Linh dấy lên khi cô tham dự đám cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra vào tháng 11/2025. Tại sự kiện này, nàng hậu diện trang phục che bụng, kết hợp cùng giày bệt, hạn chế tối đa việc di chuyển hay tạo dáng trước ống kính.

Sau thời gian đó, cư dân mạng soi ra nhiều dấu hiệu Đỗ Mỹ Linh mang bầu. Điển hình như việc nàng hậu ít xuất hiện nơi công cộng, hạn chế lộ diện ở các sự kiện hay hoạt động nhà chồng. Mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh tham dự sinh nhật mẹ chồng nhưng không đăng ảnh cá nhân. 

Ngoài ra, người hâm mộ còn phát hiện trong những lần xuất hiện hiếm hoi, Đỗ Mỹ Linh đều khéo che đi vòng 2, chọn những góc chụp cận mặt hoặc diện váy rộng giấu dáng. Nhiều người cho rằng biểu hiện của Đỗ Mỹ Linh giống với lần bầu bí nhóc tỳ đầu lòng, khi đó cô cũng giữ kín thông tin đến ngày sinh nở mới chia sẻ niềm vui với công chúng.

Đỗ Mỹ Linh sắp sinh con thứ hai: Tin đồn gây chú ý trong làng giải trí 2026 - Ảnh 2.
Đỗ Mỹ Linh sắp sinh con thứ hai: Tin đồn gây chú ý trong làng giải trí 2026 - Ảnh 3.

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh nhiều lần lộ dấu hiệu mang thai.

Đỗ Mỹ Linh sắp sinh con thứ hai: Tin đồn gây chú ý trong làng giải trí 2026 - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ của Đỗ Mỹ Linh ngày Tết 2026.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau đó, nàng hậu thi Miss World 2017 và lọt Top 40 chung cuộc.

Năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và đón con gái đầu lòng chào đời vào một năm sau đó. Kể từ đó, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, ưu tiên thời gian cho gia đình và con gái, nhưng vẫn giữ hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện.


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
