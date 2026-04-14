Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Sau hành trình rực rỡ tại Miss World Vietnam 2025, mới đây, Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như đã có dịp về quê Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) thăm bố mẹ.

Trong video được người đẹp chia sẻ có thể thấy, ngay cổng nhà, người thân in băng rôn khổ lớn, treo ở tường để đón cô rạng rỡ trở về. Không chỉ thế, bố mẹ Á hậu còn chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, mời họ hàng, hàng xóm tới chung vui.

Đây là lần hiếm hoi bố mẹ Khánh Như xuất hiện bên cạnh con gái từ sau khi cô đăng quang Á hậu. "Quây quần bên người thân, ăn bữa cơm, tôi thấy mình vẫn như cô gái bé bỏng", cô nói.

Cùng với đó, nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức bát bún riêu do mẹ nấu. Theo người đẹp, ba mẹ bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm. Từ nhỏ, cô đã thấy được sự vất vả của ba mẹ khi phải thức dậy từ sớm để dọn hàng và đến tối muộn mới kết thúc.

Bố mẹ Á hậu Khánh Như bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô còn có một người anh đã lập gia đình, hiện đang sống ở TP.HCM

"Tôi biết ơn vì trưởng thành từ những đồng tiền gom góp của ba mẹ. Họ chưa bao giờ than thở hay để các con lo lắng, vẫn lo đủ cho tôi đến trường hoặc học thêm tại trung tâm Anh ngữ.

Càng lớn, tôi thấu hiểu rõ hơn sự nỗ lực của ba mẹ, cũng như giá trị đồng tiền làm được từ sức lao động. Vì vậy, khi còn là học sinh, tôi luôn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất, như một cách để họ yên tâm", Á hậu Khánh Như chia sẻ.

Người đẹp cũng cho biết từ nhỏ, cô đã thích quan sát xung quanh nên ảnh hưởng nhiều từ ba mẹ. Với mẹ, cô để ý cách mẹ nói chuyện với mọi người hay đối diện vấn đề sức khỏe, tài chính. "Tôi biết mẹ cũng có những áp lực nhưng bà không bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến con cái... Với tôi, mẹ là người phụ nữ bản lĩnh, vừa cân bằng công việc vừa chăm lo cho tổ ấm", cô bày tỏ.

Nói về ba, Khánh Như cho biết ông không quen với những nơi sang trọng hay ăn món đắt tiền mà luôn tận hưởng mọi thứ theo cách bình dị và thoải mái. "Nhờ ba, tôi học được cách tôn trọng giá trị giản đơn trong cuộc sống", cô nói.

Trong chuyến về thăm nhà, Á hậu Khánh Như có dịp trở lại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải thăm thầy cô giáo, trao tặng 20 suất học bổng khuyến học đến các bạn học sinh nghèo vượt khó.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, sở hữu số đo 85-59-95 cm. Tại Miss World Vietnam 2025, cô gây ấn tượng với phong thái tự tin, khả năng thuyết trình và kinh nghiệm sân khấu. Người đẹp là thí sinh đầu tiên vào thẳng top 20 sau khi chiến thắng phần thi Head to Head.

Trước đó, Khánh Như đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023. Cô hiện hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, là MC song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP HCM. Năm 2024, cô giành quán quân cuộc thi Én Vàng UEF dành cho sinh viên.

Khánh Như cho biết môi trường làm việc giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp, phản xạ nhanh và bản lĩnh sân khấu.



