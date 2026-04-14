Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Thứ ba, 10:30 14/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Sau Miss World Vietnam 2025, Á hậu Khánh Như vừa trở về quê Khánh Hòa - nơi bố mẹ cô sinh sống và bán hàng ăn nhỏ suốt nhiều năm. Bố mẹ Khánh Như gây chú ý với hoạt động chào mừng con gái.

Sau hành trình rực rỡ tại Miss World Vietnam 2025, mới đây, Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như đã có dịp về quê Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) thăm bố mẹ. 

Trong video được người đẹp chia sẻ có thể thấy, ngay cổng nhà, người thân in băng rôn khổ lớn, treo ở tường để đón cô rạng rỡ trở về. Không chỉ thế, bố mẹ Á hậu còn chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, mời họ hàng, hàng xóm tới chung vui. 

Đây là lần hiếm hoi bố mẹ Khánh Như xuất hiện bên cạnh con gái từ sau khi cô đăng quang Á hậu. "Quây quần bên người thân, ăn bữa cơm, tôi thấy mình vẫn như cô gái bé bỏng", cô nói.

Cùng với đó, nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức bát bún riêu do mẹ nấu. Theo người đẹp, ba mẹ bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm. Từ nhỏ, cô đã thấy được sự vất vả của ba mẹ khi phải thức dậy từ sớm để dọn hàng và đến tối muộn mới kết thúc.

Á hậu Khánh Như chia sẻ khoảnh khắc trở về trong vòng tay bố mẹ, người thân sau hành trình rực rỡ tại Miss World Vietnam 2025. FBNV

Bố mẹ bán hàng ăn nhiều năm của Á hậu quê Khánh Hòa gây chú ý - Ảnh 2.

Bố mẹ Á hậu Khánh Như bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô còn có một người anh đã lập gia đình, hiện đang sống ở TP.HCM

"Tôi biết ơn vì trưởng thành từ những đồng tiền gom góp của ba mẹ. Họ chưa bao giờ than thở hay để các con lo lắng, vẫn lo đủ cho tôi đến trường hoặc học thêm tại trung tâm Anh ngữ.

Càng lớn, tôi thấu hiểu rõ hơn sự nỗ lực của ba mẹ, cũng như giá trị đồng tiền làm được từ sức lao động. Vì vậy, khi còn là học sinh, tôi luôn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất, như một cách để họ yên tâm", Á hậu Khánh Như chia sẻ.

Người đẹp cũng cho biết từ nhỏ, cô đã thích quan sát xung quanh nên ảnh hưởng nhiều từ ba mẹ. Với mẹ, cô để ý cách mẹ nói chuyện với mọi người hay đối diện vấn đề sức khỏe, tài chính. "Tôi biết mẹ cũng có những áp lực nhưng bà không bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến con cái... Với tôi, mẹ là người phụ nữ bản lĩnh, vừa cân bằng công việc vừa chăm lo cho tổ ấm", cô bày tỏ.

Nói về ba, Khánh Như cho biết ông không quen với những nơi sang trọng hay ăn món đắt tiền mà luôn tận hưởng mọi thứ theo cách bình dị và thoải mái. "Nhờ ba, tôi học được cách tôn trọng giá trị giản đơn trong cuộc sống", cô nói.

Á hậu Khánh Như trở về quê hương khánh hòa thăm gia đình sau Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Khánh Như bên cạnh bố mẹ.

Trong chuyến về thăm nhà, Á hậu Khánh Như có dịp trở lại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải thăm thầy cô giáo, trao tặng 20 suất học bổng khuyến học đến các bạn học sinh nghèo vượt khó. 

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, sở hữu số đo 85-59-95 cm. Tại Miss World Vietnam 2025, cô gây ấn tượng với phong thái tự tin, khả năng thuyết trình và kinh nghiệm sân khấu. Người đẹp là thí sinh đầu tiên vào thẳng top 20 sau khi chiến thắng phần thi Head to Head.

Trước đó, Khánh Như đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023. Cô hiện hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, là MC song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP HCM. Năm 2024, cô giành quán quân cuộc thi Én Vàng UEF dành cho sinh viên.

Khánh Như cho biết môi trường làm việc giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp, phản xạ nhanh và bản lĩnh sân khấu.


Bố là tài xế, mẹ nhân viên văn phòng của Á hậu quê xứ Huế lần đầu xuất hiện cùng con gái

Bố là tài xế, mẹ nhân viên văn phòng của Á hậu quê xứ Huế lần đầu xuất hiện cùng con gái

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.

Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn

Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn

GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương đã có 8 năm sinh sống tại Mỹ, ở tuổi U40 nhan sắc của người đẹp ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian.

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

GĐXH - Trong làng giải trí và thể thao Việt Nam, tình bạn giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Văn Toàn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự chân thành và không kém phần "lầy lội". Mới đây, nhân dịp sinh nhật của chàng tiền đạo quê Hải Dương, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã kỳ công chuẩn bị một món quà mà theo cô là "chắc chắn Toàn sẽ rất thích", nhưng sự thật phía sau lại khiến khổ chủ chỉ biết “cười trừ”.

Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

GĐXH - Scandal của Đoàn Văn Hậu khiến gia đình Doãn Hải My, đặc biệt là bố vợ - ông Doãn Thanh Sơn cũng bị "vạ lây".

Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

GĐXH - NTK Linh San tiếp tục hé lộ cuộc sống ở Mỹ của vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương khiến khán giả ngưỡng mộ.

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

GĐXH - Ốc Thanh Vân mới đây trong một talkshow đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực khi ở Úc của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô nhận được sự thấu hiểu của các con và đã trở về Việt Nam ổn định cuộc sống.

Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy

Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy

GĐXH - Bức ảnh của Á hậu Tường San, Hoa hậu Thanh Thủy và Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Khán giả không ngừng khen ngợi sắc vóc và thần thái 3 nàng hậu.

Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức Thịnh

Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức Thịnh

GĐXH - Doãn Quốc Đam đã có sự hợp tác thú vị với vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh trong bộ phim điện ảnh mang đậm màu sắc dân gian.

Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

GĐXH - Mai vừa vào đến sân nhà thì trực tiếp chứng kiến cảnh bà Diện đang nói xấu Mai với Hồng.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng

GĐXH - Subeo mới 16 tuổi nhưng đã "trổ mã" thành một chàng trai khôi ngô, nam tính và cuốn hút bởi thần thái sang trọng. Mới đây, Subeo còn gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn gái.

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

Mỹ Tâm báo tin vui

Mỹ Tâm báo tin vui

Con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang như mẫu nhí, lộ tiềm năng nghệ sĩ đa năng tương lai

Con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang như mẫu nhí, lộ tiềm năng nghệ sĩ đa năng tương lai

Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

