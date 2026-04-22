Tái hiện 'Đám cưới chuột' trong tranh dân gian Đông Hồ bằng AI qua MV 'Tính chuyện trăm năm'

"Tính chuyện trăm năm" là một trong những ca khúc nằm trong album Thương câu dân ca của AnhHI Thanh Cường phát hành đầu năm 2026 và đây là tác phẩm thứ 2 được ekip của nam ca sĩ thực hiện MV với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Có thể nói đây là một MV đậm đà màu sắc dân gian kết hợp với công nghệ AI mới nhất hiện nay.

Ê-kíp thực hiện MV "Tính chuyện trăm năm" ra mắt khán giả.

Lựa chọn ca khúc mang màu sắc nhạc hát mừng đám cưới Tính chuyện trăm năm để thực hiện MV độc lập, ca sĩ AnhHI Thanh Cường cho biết: "Đây là một ca khúc rất đặc biệt mà tôi yêu thích nên đã lựa chọn để thực hiện MV độc lập. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác với âm hưởng dân ca Bắc Bộ, nhưng lại mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, đong đầy tình cảm xao xuyến trong tình yêu của người con trai. Đó là tình cảm có chút hồi hộp, có chút mong chờ, có chút trưởng thành. Và, hơn cả là ca khúc cho thấy khát khao yêu- một tình yêu giản dị, nhưng bền chặt lâu dài, khát khao tương lai đầm ấm, hạnh phúc mãi mãi của đôi uyên ương. Tôi hy vọng những đôi trai gái đang yêu nghe được ca khúc này sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, những bạn trai, bạn gái chưa yêu nghe ca khúc này sẽ có niềm tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu để sẵn sàng yêu và đón nhận tình yêu".

Hình ảnh AI của AnhHI Thanh Cường trong MV "Tính chuyện trăm năm".

Ca khúc Tính chuyện trăm năm mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ được "làm mềm" trong cấu trúc ca khúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ. Không đi theo hướng phục dựng nguyên bản, ca khúc lựa chọn cách gợi không khí qua thanh âm, cách luyến láy và đặc biệt là cấu trúc đối đáp gần với lối hát giao duyên. Những câu hát như "Ngày mai em mơ ước những gì…" – "Còn anh, anh mơ ước rất nhiều…" tạo cảm giác như một cuộc trò chuyện tình tứ, gợi nhắc đến tinh thần của các làn điệu quan họ, chèo, dân ca… nhưng được giản lược để phù hợp với thẩm mỹ nghe nhạc hôm nay.

Một điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc là phần ngâm theo lối lẩy Kiều do NSND Thanh Hoài thực hiện. Đoạn lẩy Kiều này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về "nghĩa nặng tình sâu" trong đời sống người Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu hiện đại, chất liệu dân gian và yếu tố ngâm cổ truyền tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa quen vừa mới.

Ca khúc đặt tình yêu đôi lứa trong mối quan hệ với gia đình và xã hội. Ở đó, tình yêu không chỉ là cảm xúc riêng tư, mà là sự khởi đầu cho một hành trình dài có trách nhiệm, có sự gắn bó giữa hai họ, có ước mơ về tương lai chung. Cụm từ "trăm năm" không chỉ là lời hẹn ước, mà còn là cách nhấn mạnh giá trị bền vững của hôn nhân.

MV Tính chuyện trăm năm được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI dưới hình thức hoạt hình. MV lấy cảm hứng từ hình ảnh, câu chuyện "Đám cưới chuột" trong tranh dân gian Đông Hồ. Đây cũng là sản phẩm mà tác giả ca khúc, người con của Kinh Bắc- nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đặc biệt thực hiện nhân dịp UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26/3/2026 vừa qua. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, anh đã nỗ lực cùng ca sĩ AnhHI Thanh Cường ra mắt sản phẩm để góp phần nhỏ trong tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản vùng Kinh Bắc- nơi anh sinh ra và lớn lên.

Hình ảnh đám cưới chuột được tái hiện trong MV.

"Đám cưới chuột" là một trong những bức tranh Đông Hồ tiêu biểu, có tuổi đời hơn 500 năm. Ở nghĩa gốc, bức tranh là tiếng nói châm biếm sâu sắc xã hội phong kiến thông qua hình ảnh chuột dâng lễ vật (chim, cá) cho mèo để được yên ổn tổ chức đám cưới. Bức tranh cũng gửi gắm ước vọng hạnh phúc, sự hài hòa giữa tầng lớp thống trị và bị trị thời đó.

Ekip thực hiện MV "Tính chuyện trăm năm" đã lấy cảm hứng từ hình ảnh của bức tranh "Đám cưới chuột" nhưng trong một tinh thần mới mẻ, tràn ngập màu sắc của hạnh phúc, tươi vui và dâng đầy nguyện ước cuộc sống bình an, êm ấm cho mỗi đôi lứa. Nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh- tác giả kịch bản MV cho biết, cô và ekip quyết định không chỉ tái hiện bức tranh "Đám cưới chuột" mà còn "viết lại" câu chuyện theo tinh thần đương đại, ấm áp, nhân văn và giàu cảm xúc. Bởi lẽ, ekip mong muốn thông qua MV, hình ảnh "Đám cưới chuột" sẽ trở nên gần gũi với giới trẻ hơn, từ đó góp sức nhỏ lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tranh dân gian Đông Hồ rộng khắp hơn nữa theo ngôn ngữ, góc nhìn, sáng tạo mới, hiện đại.

AnhHI Thanh Cường chia sẻ, anh là khán giả đầu tiên của MV và rất thích tinh thần làm mới của ekip sáng tạo, vừa Bắc bộ, vừa dân gian, vừa gần gũi, nhất là cách tạo hình các nhân vật chuột trong đoàn rước dâu trong dáng hình hiện đại, dễ thương, đáng yêu phù hợp với "gu" thưởng thức của khán giả đương thời.

Còn nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, tác giả ca khúc Tính chuyện trăm năm bày tỏ, anh thấy ca khúc của mình dường như thêm nhiều lớp ý nghĩa về hạnh phúc nhờ không khí sinh động, vui tươi tưng bừng qua màu sắc tranh dân gian "Đám cưới chuột" của MV.