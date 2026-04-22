Phương Oanh nhẹ nhàng khoe ảnh tận hưởng khoảnh khắc 'vệt nắng cuối chiều'

Phương Oanh khéo tay dạy con làm bánh, thái độ cặp song sinh gây cười GĐXH - Phương Oanh dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc nội trợ trong giai đoạn này. Mới đây, cô còn khoe khoảnh khắc dạy cặp song sinh Jimmy - Jenny làm bánh, thu hút sự chú ý của khán giả.

Phương Oanh chia sẻ diện áo dài khoe nhan sắc xinh đẹp sau thời gian kín tiếng. Cô những ngày qua đã tích cực trở lại MXH với hình ảnh cặp song sinh đáng yêu và công việc nội trợ. Bộ ảnh "vệt nắng cuối chiều" được cô đăng cách đây ít giờ nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. Phần đa người hâm mộ đều mong cuộc sống của cô được bình yên, "sau cơn mưa trời lại sáng".

Phương Oanh khoe nhan sắc đằm thắm xinh đẹp sau biến cố gia đình.

Cách đây ít ngày, Phương Oanh còn quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay. Trong khi mẹ thì khéo tay còn 2 bé có vẻ không tập trung và coi đây như trò chơi của mình. Tuy nhiên, thái độ của Jimmy - Jenny lại khiến khán giả rất thích thú.

Đây không phải là lần đầu Phương Oanh khoe ảnh vào bếp sau biến cố gia đình. Trước khi có động thái trên trang cá nhân, hồi tháng 12/2025, cô xuất hiện trong vlog nấu ăn được đăng tải trên TikTok một nhãn hàng. Đi kèm clip là dòng chú thích: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi". Giữa tâm điểm chú ý của dư luận dành cho gia đình Phương Oanh, video này thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 400 lượt chia sẻ và hàng trăm nhận xét.

Trong video được đăng tải trên nền tảng TikTok lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện áo bà ba giản dị, bờm tóc gọn gàng khi vào bếp thực hiện món chả cá lăng tại căn bếp quen thuộc của gia đình. Phương Oanh thoăn thoắt thực hiện các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu...

Khi xuất hiện video của Phương Oanh, nhiều tài khoản TikTok đã đăng tải lại. Có rất nhiều bình luận xoay quanh việc nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian ở ẩn. Trước một số khán giả có bình luận trái chiều, nhiều người đã lên tiếng phản biện.

Nét đẹp tròn đầy của diễn viên Phương Oanh.

Được biết, thời gian qua, Phương Oanh hoàn toàn kín tiếng trên MXH nhưng cô vẫn xuất hiện trên phim giờ vàng của VTV. Dù vướng phải lùm xùm về đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đóng trọn vẹn vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" vào năm ngoái.