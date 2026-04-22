Phương Oanh nhẹ nhàng khoe ảnh tận hưởng khoảnh khắc 'vệt nắng cuối chiều'
GĐXH - Phương Oanh thời gian gần đây tích cực chia sẻ hình ảnh cô và cặp song sinh trên MXH. Mới đây, người đẹp chia sẻ bộ ảnh mới mang tên "vệt nắng cuối chiều" gây bão MXH.
Phương Oanh chia sẻ diện áo dài khoe nhan sắc xinh đẹp sau thời gian kín tiếng. Cô những ngày qua đã tích cực trở lại MXH với hình ảnh cặp song sinh đáng yêu và công việc nội trợ. Bộ ảnh "vệt nắng cuối chiều" được cô đăng cách đây ít giờ nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. Phần đa người hâm mộ đều mong cuộc sống của cô được bình yên, "sau cơn mưa trời lại sáng".
Phương Oanh khoe nhan sắc đằm thắm xinh đẹp sau biến cố gia đình.
Cách đây ít ngày, Phương Oanh còn quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay. Trong khi mẹ thì khéo tay còn 2 bé có vẻ không tập trung và coi đây như trò chơi của mình. Tuy nhiên, thái độ của Jimmy - Jenny lại khiến khán giả rất thích thú.
Đây không phải là lần đầu Phương Oanh khoe ảnh vào bếp sau biến cố gia đình. Trước khi có động thái trên trang cá nhân, hồi tháng 12/2025, cô xuất hiện trong vlog nấu ăn được đăng tải trên TikTok một nhãn hàng. Đi kèm clip là dòng chú thích: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi". Giữa tâm điểm chú ý của dư luận dành cho gia đình Phương Oanh, video này thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 400 lượt chia sẻ và hàng trăm nhận xét.
Trong video được đăng tải trên nền tảng TikTok lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện áo bà ba giản dị, bờm tóc gọn gàng khi vào bếp thực hiện món chả cá lăng tại căn bếp quen thuộc của gia đình. Phương Oanh thoăn thoắt thực hiện các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu...
Khi xuất hiện video của Phương Oanh, nhiều tài khoản TikTok đã đăng tải lại. Có rất nhiều bình luận xoay quanh việc nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian ở ẩn. Trước một số khán giả có bình luận trái chiều, nhiều người đã lên tiếng phản biện.
Được biết, thời gian qua, Phương Oanh hoàn toàn kín tiếng trên MXH nhưng cô vẫn xuất hiện trên phim giờ vàng của VTV. Dù vướng phải lùm xùm về đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đóng trọn vẹn vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" vào năm ngoái.
Mẹ vợ cầu thủ Văn Thanh gây chú ý trong ngày đặc biệt của conGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện trong lễ dạm ngõ của Văn Thanh - Bích Hạnh, mẹ vợ tương lai của nam cầu thủ quê Hải Phòng gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại.
Ngọc Huyền tiết lộ chuyện 'ngượng ngùng' khi diễn cảnh ôm hôn Đình TúGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền chia sẻ những "bí mật" trong lần đầu đóng phim chung cùng Đình Tú sau kết hôn.
Diễn viên 'Sex Education' nhan sắc gây ngỡ ngàng ở tuổi U60Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Gillian Anderson của series phim tâm lý học đường 'Sex Education' ở tuổi U60 vẫn trẻ trung và gợi cảm.
Tái hiện 'Đám cưới chuột' trong tranh dân gian Đông Hồ bằng AI qua MV 'Tính chuyện trăm năm'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - MV Tính chuyện trăm năm là tác phẩm mới nhất của ca sĩ AnhHI Thanh Cường cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long kết hợp với đạo diễn hình ảnh
Tin đồn Đỗ Mỹ Linh sắp sinh con, hé lộ tên em bé khiến fan bất ngờGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chia sẻ video con gái Tuệ An, bất ngờ hé lộ một thông tin khiến fan tò mò đồn đoán.
Đình Tú ghen tuông khi Ngọc Huyền cười 'tỏa nắng' với đối tácXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 16 "Ngược đường ngược nắng", Trung thể hiện sự ghen tuông dặn Mai lần sau gặp đối tác không được ăn mặc quá xinh đẹp và cười "tỏa nắng".
Nữ diễn viên 'gái quán bar' khiến khán giả 'phát cuồng' trong 'Bước chân vào đời' là ai?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hoàng Khánh Ly đang gây ấn tượng mạnh với khán giả ở vai Diễm - cô gái quán bar xinh đẹp, cao tay trong "Bước chân vào đời".
Rapper nhí 9 tuổi tự tin hòa giọng cùng divo Tùng Dương trong MV 'Có Bác trong tim'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - 'Em bé chất' Xệ Xệ là rapper nhí 9 tuổi nổi tiếng trên MXH với tài năng ca hát và nhảy chuyên nghiệp. Mới đây cậu bé đã tự tin mời divo Tùng Dương để làm MV "Có Bác trong tim".
Nam MC 'Gương mặt thân quen' ở tuổi trung niên vẫn độc thân, chăm chỉ làm việc thiệnGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - MC Đại Nghĩa dù đã bước sang tuổi 48 nhưng anh vẫn chưa chịu kết hôn, với anh, hiện tại ngoài công việc, anh chỉ quan tâm đến công việc thiện nguyện, nuôi thú cưng và chăm sóc bản thân.
Lập hat-trick giải thưởng trong giải Cống hiến, Soobin Hoàng Sơn tiếp tục có tin vuiXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Soobin Hoàng Sơn sau màn lập hat-trick ở giải Cống hiến đã liên tiếp nhận rất nhiều show ca nhạc lớn. Sắp tới anh sẽ cùng Chi Pu và HIEUTHUHAI gặp 26.000 khán giả trong một đêm nhạc.
