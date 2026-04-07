Tin vui của đạo diễn phim 'Mưa đỏ'

Thứ ba, 14:59 07/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Sau thành công rực rỡ cả về giải thưởng nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé, "Mưa đỏ" còn giúp đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận được thêm nhiều tin vui.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã hạnh phúc thông báo tin vui với khán giả. Theo đó chị nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bên cạnh đó, chị còn đang chờ cấp trên xét lên trước niên hạn từ Thượng tá lên Đại tá.

Trên trang cá nhân, đạo diễn "Mưa đỏ" tâm sự: "Ngày thật đặc biệt với một phần thưởng có lẽ là đặc biệt nhất của mình cho đến thời điểm này. Nhưng nếu gọi đó là thành quả của riêng mình thì chưa đủ.

Mình vẫn luôn nghĩ - rất thật lòng - phần thưởng là niềm tự hào, nhưng ý nghĩa hơn cả, là trong những thời điểm khó khăn nhất, mình chưa từng phải đi một mình. Người thân, đồng nghiệp… đã luôn ở đó, trở thành điểm tựa để mình bước tiếp. Với mình, đó cũng chính là một phần thưởng".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ niềm vui khi nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong năm 2025, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kip đoàn làm phim "Mưa đỏ" đã được khán giả đón nhận và ghi dấu ấn với nhiều thành tích rực rỡ. Cụ thể, phim "Mưa đỏ" ghi dấu ấn mạnh mẽ cả về nghệ thuật lẫn thương mại khi trở thành tác phẩm nổi bật tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 với giải thưởng cao nhất Bông Sen Vàng cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc, cùng nhiều hạng mục quan trọng như kỹ xảo, thiết kế mỹ thuật, âm thanh và nam diễn viên phụ xuất sắc.

Trên thị trường phòng vé, bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục, trong đó có cột mốc vượt 400 tỷ đồng chỉ sau gần hai tuần công chiếu. Không chỉ thành công trong nước, "Mưa đỏ" còn được lựa chọn là đại diện của Việt Nam tranh giải Phim quốc tế tại Oscar, qua đó khẳng định vị thế là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt thành công toàn diện nhất trong những năm gần đây.

Về nhân duyên của đạo diễn Đặng Thái Huyền với phim "Mưa đỏ", trong buổi showcase của phim, trước rất nhiều khách mời cùng khán giả, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã xúc động chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của bộ phim và về lý do bộ phim ra đời. Ngoài ra, chị cũng hồi tưởng về quá trình quay hình khắc nghiệt nhưng đáng nhớ trong những ngày mưa gió miền Trung.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền trên phim trường "Mưa đỏ".

Trong câu chuyện của mình, nữ đạo diễn còn tiết lộ về nhân duyên chị tiếp cận với kịch bản phim. "Tôi được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013 và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, tôi đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi".

Ngoài ra, nữ đạo diễn còn kể: "Một chi tiết mà tôi không cầm được nước mắt kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là lúc các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi "mẹ ơi, vợ ơi"", nữ đạo diễn chia sẻ.

Khi chia sẻ về thông điệp của "Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói: "Tôi muốn nói rằng "Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim mà là nén tâm nhang để tri ân những anh hùng đã ngã xuống. Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời".

Về đạo diễn Đặng Thái Huyền, trước phim "Mưa đỏ", chị ghi dấu ấn với khán giả qua các phim như: Người trở về, Lời nguyền gia tộc, Bánh đúc có xương, Hoa hồng giấy.... Bằng những đóng góp hết mình cho nghệ thuật, tháng 3/2024, chị nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, hiện tại nữ đạo diễn còn giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

