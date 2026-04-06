Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai?

Thứ hai, 15:59 06/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người mẫu Bảo Trúc mới đây đã công bố kết hôn với chồng Tây hơn 17 tuổi. Đây là lần thứ 3, người đẹp làm đám cưới.

Con gái lai 7 tháng tuổi lai Tây xinh như thiên thần của Bảo TrúcCon gái lai 7 tháng tuổi lai Tây xinh như thiên thần của Bảo Trúc

Con gái thứ hai của diễn viên Bảo Trúc và ông xã người Đức da trắng, mắt to tròn, đen láy.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 2.

Bảo Trúc đã công khai chồng Tây hơn 17 tuổi, đây là lần thứ 3 cô làm đám cưới. Được biết, hôn lễ của cô và chồng Tây sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 3.

Bảo Trúc và chồng Tây gặp nhau vào năm 2025 tại phòng gym. Chỉ sau 2 tháng hẹn hò, cô được cầu hôn và quyết định lên xe hoa lần thứ 3.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 4.

Sau 2 lần đổ vỡ, Bảo Trúc cảm thấy ở chồng Tây có sự chia sẻ và là hậu phương vững chắc của cô. Được biết chồng Tây của Bảo Trúc chưa kết hôn nhưng anh có 2 con riêng. Dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô quá nhiều.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 5.

Bảo Trúc là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng thời trang Việt Nam giai đoạn đầu những năm 2000, đồng thời ghi dấu ấn nhất định khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Xuất thân từ các cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và phong thái trình diễn cá tính.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 6.

Không dừng lại ở sàn catwalk, Bảo Trúc lựa chọn thử sức với diễn xuất – một hướng đi không dễ dàng đối với nhiều người mẫu cùng thời.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 7.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến khi tham gia bộ phim truyền hình Người mẫu, nơi cô đảm nhận vai Yến Nhi, một nhân vật có số phận phức tạp và nội tâm nhiều giằng xé. Vai diễn này không chỉ giúp cô tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng mà còn khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc, sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, tiêu biểu là việc chấp nhận thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật – một quyết định gây chú ý lớn trong thời điểm bấy giờ.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 8.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Bảo Trúc không phải là cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông, song lại duy trì được sự ổn định nhất định thông qua các vai diễn truyền hình và sự góp mặt trong nhiều dự án giải trí.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai? - Ảnh 9.

Phong cách làm nghề của cô được nhận xét là điềm tĩnh, không ồn ào, chú trọng vào hiệu quả công việc hơn là xây dựng hình ảnh hào nhoáng. Điều này phần nào khiến cô không thuộc nhóm nghệ sĩ “ngôi sao” theo nghĩa phổ biến, nhưng lại tạo được thiện cảm với một bộ phận khán giả yêu thích sự chân thực và bền bỉ.

Bảo Trúc mang thai với chồng TâyBảo Trúc mang thai với chồng Tây

Diễn viên đang ở tuần thứ tám của thai kỳ và bị nghén, phải hủy lịch quay phim để nghỉ ngơi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Đánh thức tiềm năng phía đông Thủ đô theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm

Đánh thức tiềm năng phía đông Thủ đô theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm

Câu chuyện văn hóa - 5 phút trước

GĐXH - Là điểm đến quan trọng trong không gian du lịch phía đông Thủ đô, Gia Lâm sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bất ngờ mối quan hệ của Lưu Thiên Hương và Tân Hoa hậu Văn hóa quê Ninh Bình

Bất ngờ mối quan hệ của Lưu Thiên Hương và Tân Hoa hậu Văn hóa quê Ninh Bình

Giải trí - 27 phút trước

GĐXH - Lưu Thiên Hương gây chú ý khi có những chia sẻ bất ngờ về Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Nguyễn Trần Hà Linh.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Trực trách ông Phúc sai con gái giả làm khách du lịch, quay phim tố cáo xưởng gây ô nhiễm môi trường.

Nhan sắc Phương Oanh ngày trở lại MXH

Nhan sắc Phương Oanh ngày trở lại MXH

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh ngày trở lại MXH đã khiến khán giả bị sốc vì nhan sắc quá xinh đẹp và ngọt ngào. Sau biến cố gia đình, nữ diễn viên trở nên kín tiếng hơn trên MXH.

Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắt

Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắt

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân trong bộ phim mới đã có con với chồng trẻ khiến nhiều khán giả tò mò.

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhân vật bé Nhi xuất hiện trong “Đồng hồ đếm ngược" gây chú ý bởi được coi là điểm nhấn câu chuyện cảm động ở những tập cuối.

MC Quyền Linh có động thái gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

MC Quyền Linh có động thái gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - MC Quyền Linh vừa có bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái lớn Lọ Lem tròn 20 tuổi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Thương một lần chủ động chia tay Quân bởi không muốn thấy cảnh bạn trai đau khổ quay lưng với mẹ.

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.

Xem nhiều

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Giải trí

GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong “Không giới hạn”, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Giải trí
Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Giải trí
Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa
Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top