Chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi, Lê Phương vẫn trẻ đẹp ở tuổi 41

Thứ ba, 10:48 07/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Lê Phương khi chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi Quốc Huy, cô vẫn trẻ đẹp, rạng rỡ. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc nhờ chăm sóc bản thân thật tốt.

Lê Phương mới đây đã khoe khoảnh khắc thân thiết của cô và diễn viên Quốc Huy khiến khán giả chú ý. Cả 2 hiện tại đang hợp tác trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay". Tương tác ăn ý của cô và nam diễn viên kém tuổi đã khiến khán giả yêu thích.

Đặc biệt trong những cảnh hậu trường, khoảnh khắc thân mật của cặp đôi diễn viên đã khiến fan phim phát sốt.

Để có được sự ăn ý và hài hòa về hình ảnh, Lê Phương đã chuẩn bị cho vai diễn không chỉ kỹ năng diễn xuất mà còn chỉn chu về sắc vóc. Ở tuổi trung niên, nữ diễn viên ngày càng ý thức được việc giữ gìn nhan sắc.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Lê Phương luôn tươi trẻ chính là tinh thần lạc quan. Cô thường chia sẻ rằng việc giữ tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ tích cực giúp gương mặt trở nên rạng rỡ hơn. Sau những thăng trầm, nữ diễn viên chọn cách sống nhẹ nhàng, tập trung vào gia đình và công việc, từ đó tạo nên nguồn năng lượng tích cực từ bên trong.

Lê Phương ưu tiên thực phẩm lành mạnh trong khẩu phần ăn hằng ngày. Cô hạn chế đồ dầu mỡ, tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Đây là yếu tố quan trọng giúp làn da duy trì độ ẩm, hạn chế lão hóa và giữ được vẻ căng mịn tự nhiên.

Không cần những phương pháp cầu kỳ, nữ diễn viên chú trọng vào việc làm sạch và dưỡng ẩm da mỗi ngày. Việc tẩy trang kỹ, sử dụng kem chống nắng và dưỡng da phù hợp giúp làn da của cô luôn khỏe mạnh. Lê Phương cũng cho rằng sự kiên trì chính là “chìa khóa vàng” trong việc chăm sóc sắc đẹp.

Bên cạnh chăm sóc da, Lê Phương duy trì việc tập thể dục nhẹ nhàng như yoga hoặc đi bộ. Những hoạt động này không chỉ giúp giữ dáng mà còn cải thiện tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào và sức khỏe tốt.

Cuộc sống hạnh phúc bên gia đình là một trong những bí quyết lớn nhất giúp Lê Phương trẻ lâu. Sự viên mãn trong đời sống cá nhân mang đến cho cô sự bình yên, từ đó thể hiện rõ qua thần thái dịu dàng, đằm thắm mỗi khi xuất hiện.

Nhờ kết hợp nhiều phương pháp như vậy nên Lê Phương ngày càng trẻ trung, xinh đẹp nhận được nhiều vai diễn có kịch bản phù hợp.

Ảnh FBNV

