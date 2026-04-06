Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

Thứ hai, 16:20 06/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood sau bộ phim "Sex Education" đã liên tiếp có được những vai diễn đáng chú ý và vươn tầm ảnh hưởng tới khán giả toàn cầu.

Vai diễn đột phá trong phim học đường "Sex Education", ngay sau khi tốt nghiệp trường đào tạo diễn xuất, đã biến diễn viên Aimee Lou Wood trở thành ngôi sao mới được khán giả yêu thích và nổi tiếng chỉ sau một đêm, giúp cô giành được giải thưởng BATFA. 

Trong series đình đám "Sex Education" của Netflix, Aimee Lou Wood hóa thân thành Aimee Gibbs - một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín.

Nhân vật Aimee vừa đem đến nhiều tiếng cười bởi sự ngây thơ, vui tính, vừa để lại dư âm xúc động khi khán giả nhìn thấy quá trình cô đối diện với nỗi đau và học cách yêu thương chính bản thân. Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với bộ phim giáo dục giới tính học đường "Sex Education", Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón. 

Aimee Lou Wood giành giải BAFTA với vai diễn trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix)

Tuy nhiên, vai diễn Chelsea trong "The White Lotus" mới đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với sự công nhận toàn cầu. Quá trình quay phim "The White Lotus" đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho Aimee Lou Wood khi dàn diễn viên cùng nhau sống trong không gian ngập tràn ánh nắng của khu nghỉ dưỡng Four Seasons Koh Samui (Thái Lan) đồng thời duy trì mối quan hệ gắn kết ngay cả khi phim đã kết thúc. 

Vai diễn trong phim "The White Lotus" đã đưa Aimee Lou Wood bước sang trang mới (Ảnh: HBO)

Sắp tới Aimee Lou Wood sẽ ra mắt với vai Pattie Boyd - người mẫu, nhiếp ảnh gia và vợ của George Harrison trong bộ phim tiểu sử 4 phần đầy tham vọng về ban nhạc huyền thoại The Beatles. Đây không phải lần đầu Aimee đóng vai một nhân vật có thật nhưng mức độ nổi tiếng, tầm ảnh hưởng với văn hóa đại chúng của Pattie Boyd hứa hẹn đây sẽ là vai diễn mang theo nhiều kỳ vọng và áp lực.

"Tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ, và tôi sẽ phải thật tỉ mỉ về điều đó, bởi vì cô ấy là một người rất dễ nhận ra đồng thời rõ ràng là không thể bắt chước" - Aimee Lou Wood nhận định về nguyên mẫu nhân vật mà mình sẽ hóa thân. Điểm thú vị là trước khi chính thức trở thành "vợ chồng trên phim ảnh" với Joseph Quinn - người vào vai George Harrison, cặp đôi đã có sự hợp tác cho một chiến dịch quảng cáo và tìm được sự gắn kết bởi sự hài hước, thân thiện.

Aimee Lou Wood trên thảm đỏ BAFTA 2026 (Ảnh: AP).

Tiếp theo dự án điện ảnh lớn The Beatles, Aimee Lou Wood còn được chọn vào vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình chuyển thể mới từ tiểu thuyết "Jane Eyre". Nếu vai Pattie Boyd đại diện cho sự kỷ luật, thì nhân vật Jane Eyre là hình mẫu phụ nữ được yêu mến, ngưỡng mộ, một cô gái mồ côi vượt lên trên số phận, kiên cường và mạnh mẽ, tìm kiếm tình yêu, sự độc lập và bình đẳng xã hội ở nước Anh thế kỷ XIX.

Aimee Lou Wood mới nhận thêm đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Film Club". (Ảnh: BBC)

Để duy trì được sức hút với các nhà làm phim, để trở thành người được săn đón nhiều nhất trong dàn diễn viên trẻ triển vọng từ phim "Sex Education", với Aimee Lou Wood đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Cô nhận thức rõ sự cám dỗ khi chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn ngay tại thời điểm sự nghiệp đang rực rỡ. 

"Tôi phải đảm bảo rằng mình luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn ngay khi có thể", nữ diễn viên chia sẻ. Theo cô, nếu chỉ làm những gì mình có thể làm thì sẽ là "cái chết cho sự sáng tạo".

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong "Đồng hồ đếm ngược" là ai?Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

GĐXH - Nhân vật bé Nhi xuất hiện trong “Đồng hồ đếm ngược" gây chú ý bởi được coi là điểm nhấn câu chuyện cảm động ở những tập cuối.

Phim "Không giới hạn" kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven NguyễnPhim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong “Không giới hạn”, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong "Không giới hạn"Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

GĐXH - Diễn viên Anh Đào đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng với vai Khánh Linh trong phim "Không giới hạn".

Tin liên quan

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Cùng chuyên mục

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 35 phút trước

GĐXH - Vợ MC Quyền Linh chia sẻ hình ảnh chúc mừng sinh nhật 20 tuổi con gái Lọ Lem. Khán giả trầm trồ sắc vóc rạng rỡ của 2 mẹ con.

Đánh thức tiềm năng phía đông Thủ đô theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm

Đánh thức tiềm năng phía đông Thủ đô theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - Là điểm đến quan trọng trong không gian du lịch phía đông Thủ đô, Gia Lâm sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai?

Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Người mẫu Bảo Trúc mới đây đã công bố kết hôn với chồng Tây hơn 17 tuổi. Đây là lần thứ 3, người đẹp làm đám cưới.

Bất ngờ mối quan hệ của Lưu Thiên Hương và Tân Hoa hậu Văn hóa quê Ninh Bình

Bất ngờ mối quan hệ của Lưu Thiên Hương và Tân Hoa hậu Văn hóa quê Ninh Bình

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lưu Thiên Hương gây chú ý khi có những chia sẻ bất ngờ về Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Nguyễn Trần Hà Linh.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Trực trách ông Phúc sai con gái giả làm khách du lịch, quay phim tố cáo xưởng gây ô nhiễm môi trường.

Nhan sắc Phương Oanh ngày trở lại MXH

Nhan sắc Phương Oanh ngày trở lại MXH

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh ngày trở lại MXH đã khiến khán giả bị sốc vì nhan sắc quá xinh đẹp và ngọt ngào. Sau biến cố gia đình, nữ diễn viên trở nên kín tiếng hơn trên MXH.

Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắt

Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắt

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân trong bộ phim mới đã có con với chồng trẻ khiến nhiều khán giả tò mò.

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nhân vật bé Nhi xuất hiện trong “Đồng hồ đếm ngược" gây chú ý bởi được coi là điểm nhấn câu chuyện cảm động ở những tập cuối.

MC Quyền Linh có động thái gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

MC Quyền Linh có động thái gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - MC Quyền Linh vừa có bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái lớn Lọ Lem tròn 20 tuổi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Thương một lần chủ động chia tay Quân bởi không muốn thấy cảnh bạn trai đau khổ quay lưng với mẹ.

Xem nhiều

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Giải trí

GĐXH - Diễn viên Thúy Hà là cái tên quen thuộc với khán giả ở cả sân khấu, phim ảnh. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai.

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Giải trí
Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Giải trí
Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa
Tận mắt chứng kiến bố đẻ đánh vợ hiện tại chỉ vì tin đồn đi tìm con rơi

Tận mắt chứng kiến bố đẻ đánh vợ hiện tại chỉ vì tin đồn đi tìm con rơi

Xem - nghe - đọc

