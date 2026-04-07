Nữ nghệ sĩ cải lương cả đời gắn với mũ mão sân khấu, tuổi xế chiều tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ

Thứ ba, 16:00 07/04/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - 'Quái kiệt' cải lương Bo Bo Hoàng chia sẻ ở tuổi 79: "Nhiều người không biết thấy tội nghiệp, nhưng tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Không bệnh, không nợ đã là hạnh phúc".

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trườngNghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài tuổi 82 đi lại khó khăn, quanh quẩn trong nhà ngắm di ảnh vợ, cuộc sống chật vật nhưng ông cho biết, "sống dai có lẽ nhờ ăn chay trường, niệm Phật".

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm "quái kiệt sân khấu" Bo Bo Hoàng. Bà hiện ở trong một căn nhà chật hẹp, cũ nát, chất đầy đồ đạc.

Ở tuổi 79, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được tính cách hài hước, vui vẻ, liên tục pha trò, gây cười. Bà cho biết vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn, không có bệnh nền. Tuy nhiên, cuộc sống hơi khó khăn, hàng ngày bà vẫn làm nghề kết mão (là mũ, mão cho các đoàn cải lương, tuồng cổ) để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. 

Nghệ sĩ có thể ngồi một chỗ suốt cả ngày tỉ mẩn bẻ sợi kẽm tạo hình, kết từng hạt cườm gia công mão đội đầu, trâm cài tóc theo đơn đặt hàng từ nghệ sĩ, tiểu thương. Qua từng chiếc mũ mão, từng bộ trang phục do chính tay mình thực hiện, Bo Bo Hoàng gửi gắm tâm huyết và sự trân trọng đối với mỗi nhân vật mà đồng nghiệp hóa thân trên sân khấu.

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng sống lạc quan ở tuổi 79 giữa cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Những món đồ mũ, mão cho các đoàn cải lương, tuồng cổ được nghệ sĩ Bo Bo Hoàng làm thủ công ở tuổi U80.

"Tôi làm nghề này cũng đã 50 năm rồi. Ban đầu mình làm để biểu diễn, rồi từ từ sống được nhờ nghề này. Tôi hạnh phúc với công việc này và làm một cách say mê, khi đã tập trung làm thì mọi chuyện đều bị gạt sang một bên", bà chia sẻ.

Điều khiến nhiều người cảm phục hơn cả là tinh thần sống biết đủ, an nhiên trước mọi hoàn cảnh. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi không có bệnh trong người, không nợ tiền thì còn mong muốn gì nữa. Bây giờ tôi vẫn còn được làm việc, kiếm được tiền. Tôi hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống như thế này. 

Nhiều người không biết thấy tội nghiệp cho tôi, nhưng tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Như vậy là đủ rồi, chứ cứ mong cầu hoài không biết khi nào mới hết. Nhiều nghệ sĩ bây giờ còn phải ở nhà trọ, tôi có nhà mà sao chê nó nhỏ được. Cuộc sống này của tôi đã hơn rất nhiều người rồi".

Nữ nghệ sĩ cải lương cả đời gắn với mũ mão sân khấu, tuổi xế chiều tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3.

Phi Phụng, Phương Dung ngưỡng mộ trước năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan của nghệ sĩ Bo Bo Hoàng.

Trong dịp ghé thăm, nhóm Ngũ long du ký đã gửi tặng bà một khoản tiền nhỏ cùng chút quà của các nhà hảo tâm. Trước tình cảm ấy, nữ nghệ sĩ xúc động: "Tôi quá trân trọng và hạnh phúc khi mọi người còn nhớ đến. Những món quà này dù nhiều dù ít không quan trọng, cái chính là mình còn được nhớ đến. Tôi cảm ơn khán giả đã còn nhớ đến em bé Bo Bo ngày nào".

Bo Bo Hoàng tên thật Lê Thị Hoàng, sinh năm 1948 trong gia đình có cha mẹ là chủ gánh hát cải lương tại TP.HCM nên có cơ hội làm quen sân khấu từ lúc bốn tuổi. Khi tám tuổi, bà vào vai bé Bo Bo trong vở Tiếng trống sang canh - đóng cùng những nghệ sĩ nổi tiếng như Út Trà Ôn, Thanh Thanh Hoa, tên tuổi nổi tiếng khắp miền Nam. Khán giả gặp bà đều gọi là Bo Bo nên nghệ sĩ thêm chữ Hoàng đằng sau tạo thành nghệ danh. Bà từng tham gia nhiều đoàn hát như: Minh Tơ, Hương Mùa Thu, Huỳnh Long và ghi dấu ấn trong vở Tấm Cám, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Phụng Nghi Đình.

Tên tuổi bà không rực rỡ như những ngôi sao cải lương cùng thời nhưng được nhiều người gọi là "quái kiệt" vì diễn được nhiều loại vai: đào thương, lẳng, độc. Nghệ sĩ nhận huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1965 với vai cô Đào trong vở Tiếng súng một giờ khuya.

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng gặp gỡ nhóm Ngũ long du ký.


Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xóm

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xóm

GĐXH - Bà Diện xúi chồng ăn vạ để kiện hàng xóm nhằm lấy bằng được bí kíp làm hương gia truyền.

Tin vui của đạo diễn phim 'Mưa đỏ'

Tin vui của đạo diễn phim 'Mưa đỏ'

GĐXH - Sau thành công rực rỡ cả về giải thưởng nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé, "Mưa đỏ" còn giúp đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận được thêm nhiều tin vui.

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

GĐXH - Nỗi đau quá lớn sau chia tay Thương đã khiến Quân thay đổi, anh chọn sống hời hợt, cam chịu trước bố mẹ.

Chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi, Lê Phương vẫn trẻ đẹp ở tuổi 41

Chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi, Lê Phương vẫn trẻ đẹp ở tuổi 41

GĐXH - Lê Phương khi chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi Quốc Huy, cô vẫn trẻ đẹp, rạng rỡ. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc nhờ chăm sóc bản thân thật tốt.

Phim kinh dị chiếu vào mùa hè 2026 gây tò mò bởi tín ngưỡng 'thờ ma' trong đời sống người Hà Giang

Phim kinh dị chiếu vào mùa hè 2026 gây tò mò bởi tín ngưỡng 'thờ ma' trong đời sống người Hà Giang

GĐXH - Trong đời sống tâm linh dân gian Việt Nam, bàn lễ không đơn thuần là nơi thờ cúng, mà là không gian giao thoa giữa niềm tin, nghi thức và ký ức cộng đồng. Ở mỗi vùng miền, cách bày biện bàn lễ thờ ma mang những sắc thái khác nhau, phản ánh điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và quan niệm riêng về linh hồn và thế giới vô hình.

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

GĐXH - Thương nói lời chia tay trong nước mắt, Quân van xin người yêu đừng rời bỏ mình.

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Sự xuất hiện của nam MC duyên dáng này tại chương trình "Ai là triệu phú" khiến nhiều khán giả thích thú.

Bạch Cúc 'Người đẹp Tây Đô' nức tiếng một thời ở tuổi trung niên làm mẹ đơn thân, nuôi con trai khôn lớn

Bạch Cúc 'Người đẹp Tây Đô' nức tiếng một thời ở tuổi trung niên làm mẹ đơn thân, nuôi con trai khôn lớn

GĐXH - Việt Trinh ở thập niên 90 nức tiếng với danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch" nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất. Ngoài ra, thời điểm đó với vai diễn Bạch Cúc, cô luôn được khán giả quan tâm cho đến tận bây giờ.

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

GĐXH - Vợ MC Quyền Linh chia sẻ hình ảnh chúc mừng sinh nhật 20 tuổi con gái Lọ Lem. Khán giả trầm trồ sắc vóc rạng rỡ của 2 mẹ con.

Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood sau bộ phim "Sex Education" đã liên tiếp có được những vai diễn đáng chú ý và vươn tầm ảnh hưởng tới khán giả toàn cầu.

Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood sau bộ phim "Sex Education" đã liên tiếp có được những vai diễn đáng chú ý và vươn tầm ảnh hưởng tới khán giả toàn cầu.

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
