Nữ nghệ sĩ cải lương cả đời gắn với mũ mão sân khấu, tuổi xế chiều tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm "quái kiệt sân khấu" Bo Bo Hoàng. Bà hiện ở trong một căn nhà chật hẹp, cũ nát, chất đầy đồ đạc.

Ở tuổi 79, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được tính cách hài hước, vui vẻ, liên tục pha trò, gây cười. Bà cho biết vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn, không có bệnh nền. Tuy nhiên, cuộc sống hơi khó khăn, hàng ngày bà vẫn làm nghề kết mão (là mũ, mão cho các đoàn cải lương, tuồng cổ) để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Nghệ sĩ có thể ngồi một chỗ suốt cả ngày tỉ mẩn bẻ sợi kẽm tạo hình, kết từng hạt cườm gia công mão đội đầu, trâm cài tóc theo đơn đặt hàng từ nghệ sĩ, tiểu thương. Qua từng chiếc mũ mão, từng bộ trang phục do chính tay mình thực hiện, Bo Bo Hoàng gửi gắm tâm huyết và sự trân trọng đối với mỗi nhân vật mà đồng nghiệp hóa thân trên sân khấu.

Những món đồ mũ, mão cho các đoàn cải lương, tuồng cổ được nghệ sĩ Bo Bo Hoàng làm thủ công ở tuổi U80.

"Tôi làm nghề này cũng đã 50 năm rồi. Ban đầu mình làm để biểu diễn, rồi từ từ sống được nhờ nghề này. Tôi hạnh phúc với công việc này và làm một cách say mê, khi đã tập trung làm thì mọi chuyện đều bị gạt sang một bên", bà chia sẻ.

Điều khiến nhiều người cảm phục hơn cả là tinh thần sống biết đủ, an nhiên trước mọi hoàn cảnh. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi không có bệnh trong người, không nợ tiền thì còn mong muốn gì nữa. Bây giờ tôi vẫn còn được làm việc, kiếm được tiền. Tôi hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống như thế này.

Nhiều người không biết thấy tội nghiệp cho tôi, nhưng tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Như vậy là đủ rồi, chứ cứ mong cầu hoài không biết khi nào mới hết. Nhiều nghệ sĩ bây giờ còn phải ở nhà trọ, tôi có nhà mà sao chê nó nhỏ được. Cuộc sống này của tôi đã hơn rất nhiều người rồi".

Phi Phụng, Phương Dung ngưỡng mộ trước năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan của nghệ sĩ Bo Bo Hoàng.

Trong dịp ghé thăm, nhóm Ngũ long du ký đã gửi tặng bà một khoản tiền nhỏ cùng chút quà của các nhà hảo tâm. Trước tình cảm ấy, nữ nghệ sĩ xúc động: "Tôi quá trân trọng và hạnh phúc khi mọi người còn nhớ đến. Những món quà này dù nhiều dù ít không quan trọng, cái chính là mình còn được nhớ đến. Tôi cảm ơn khán giả đã còn nhớ đến em bé Bo Bo ngày nào".

Bo Bo Hoàng tên thật Lê Thị Hoàng, sinh năm 1948 trong gia đình có cha mẹ là chủ gánh hát cải lương tại TP.HCM nên có cơ hội làm quen sân khấu từ lúc bốn tuổi. Khi tám tuổi, bà vào vai bé Bo Bo trong vở Tiếng trống sang canh - đóng cùng những nghệ sĩ nổi tiếng như Út Trà Ôn, Thanh Thanh Hoa, tên tuổi nổi tiếng khắp miền Nam. Khán giả gặp bà đều gọi là Bo Bo nên nghệ sĩ thêm chữ Hoàng đằng sau tạo thành nghệ danh. Bà từng tham gia nhiều đoàn hát như: Minh Tơ, Hương Mùa Thu, Huỳnh Long và ghi dấu ấn trong vở Tấm Cám, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Phụng Nghi Đình.

Tên tuổi bà không rực rỡ như những ngôi sao cải lương cùng thời nhưng được nhiều người gọi là "quái kiệt" vì diễn được nhiều loại vai: đào thương, lẳng, độc. Nghệ sĩ nhận huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1965 với vai cô Đào trong vở Tiếng súng một giờ khuya.

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng gặp gỡ nhóm Ngũ long du ký.



