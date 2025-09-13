Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Đặng Thái Huyền nói từ khi Mưa đỏ ra rạp vẫn luôn đọc gần như không sót bài báo, bài viết về tác phẩm, nhất là bài chê để rút kinh nghiệm, khắc phục ở phim sau nếu có.

Dù vậy, nếu được cấp trên tiếp tục giao làm phim truyện lịch sử, chiến tranh cách mạng, chị vẫn giữ quan điểm "không thể ôm hết sử lên phim".

"Tôi không thể đi lang thang ngày này tháng khác gặp hết các nhân chứng mà mọi người chỉ ra là phải nhân chứng này, nhân chứng kia mới đúng… để lĩnh hội hết ý kiến được.

Ai đổ xương máu vì đất nước, với tôi đều là anh hùng. Nhưng tôi chỉ chọn lọc được những điều mình có thể gửi trao trên phim. Nếu khán giả xem xong phim được truyền cảm hứng để tìm hiểu sâu, kỹ hơn về những câu chuyện lịch sử, thấy yêu ông cha, yêu đất nước và trân quý hòa bình… là tôi sướng lắm rồi", chị viết.

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền. Ảnh: Tư liệu

Nữ đạo diễn nhấn mạnh: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà sai, chưa cần khán giả lên tiếng đâu, tôi phải làm mấy trang tường trình với hội đồng duyệt các cấp".

Đặng Thái Huyền khẳng định vẫn lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp như từ trước đến nay.

Dù không nhắc trực tiếp bài viết nào, chia sẻ của Đặng Thái Huyền vẫn được hiểu là phản hồi quan điểm trái chiều xuất hiện từ lúc phim Mưa đỏ ra rạp.

Dù lập kỷ lục về doanh thu với sức lan tỏa mạnh mẽ, phim Mưa đỏ vẫn vấp phải luồng quan điểm trái chiều nhỏ, nhất là từ một số cựu chiến binh từng tham gia chiến trận ở Quảng Trị nói chung và Thành cổ nói riêng.

Theo đó, họ chỉ ra một số chi tiết bất hợp lý, phi thực tế hoặc sai khác lịch sử về vũ khí, chiến lược, võ thuật, thực tiễn chiến đấu; các nhân vật, sự kiện lịch sử... xoay quanh trận Thành cổ.

Tính đến 22h ngày 12/9, phim Mưa đỏ thu 616 tỷ đồng, lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.