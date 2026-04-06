Bạch Cúc 'Người đẹp Tây Đô' nức tiếng một thời ở tuổi trung niên làm mẹ đơn thân, nuôi con trai khôn lớn

Thứ hai, 19:00 06/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việt Trinh ở thập niên 90 nức tiếng với danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch" nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất. Ngoài ra, thời điểm đó với vai diễn Bạch Cúc, cô luôn được khán giả quan tâm cho đến tận bây giờ.

Việt Trinh - Ảnh 1.Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

GĐXH - Diễn viên Thúy Hà là cái tên quen thuộc với khán giả ở cả sân khấu, phim ảnh. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai.

Trong những năm của thập niên 90, Việt Trinh là đại mỹ nhân đình đám bởi sở hữu cả tài lẫn sắc. Nếu như Diễm Hương sở hữu vẻ dịu dàng, ngọt ngào đậm chất Á Đông thì Việt Trinh lại đẹp sắc sảo và "Tây" hơn. Có lẽ vì thế, mà các vai diễn của chị cũng có phần cá tính, gai góc hơn đàn chị.

Vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp diễn xuất của Việt Trinh là Bạch Cúc trong phim "Người đẹp Tây Đô". Chị đã hóa thân xuất sắc vào vai một nữ chiến sĩ quân báo gan dạ, thông minh phải trải qua nhiều sóng gió trong đời.

Thời kỳ hoàng kim, Việt Trinh đi đến đâu cũng được săn đón nồng nhiệt. Chị là một trong những ngôi sao nhận cát-sê cao nhất. Người đẹp kể: "Thời ấy, có khi một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng".

Dù có sự nghiệp thăng hoa, nhưng cuộc sống của Việt Trinh lại trải qua không ít thăng trầm. Sau một số biến cố đời tư, nữ chính "Người đẹp Tây Đô" ở ẩn, tạm rời xa showbiz trong một thời gian dài. Phải đến năm 2010, mỹ nhân sinh năm 1972 mới trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức với vai trò đạo diễn.

Tuy vậy đến tháng 1/2022, Việt Trinh chính thức tuyên bố giải nghệ. Sau đó, chị chuyển về sống ở Bình Dương, làm mẹ đơn thân một mình nuôi con trai. Khi còn sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Trinh thuê hai người giúp việc để trông nom vườn. Đến mùa thu hoạch, cô sẽ về quê để mang những loại trái cây, rau củ tươi sạch lên thành phố ăn. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc và dạy con học Việt Trinh thiền, đọc kinh Phật, tối đến cô tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, livestream bán hàng online hoặc trò chuyện với khán giả.

Nữ diễn viên cho biết thu nhập hiện tại vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt vì nhiều năm nay cô đã chọn cách sống tiết kiệm, không tiêu xài phung phí hay mua đồ hiệu. Thậm chí, nghệ sĩ còn trích lợi nhuận từ việc kinh doanh làm thiện nguyện.

Tâm sự về cuộc sống của mình, Việt Trinh từng thổ lộ trong một livestream: "Hạnh phúc không tìm ở đâu xa cả. Tôi hài lòng với việc một ngày ăn ba bữa, ngủ một giấc thật say và gần gũi với thiên nhiên".

Còn về chuyện tình yêu, Việt Trinh cho hay chị "không cần bờ vai nào khác" ngoài con trai. "Đã hơn 10 năm vượt qua nhiều thị phi, khó khăn và gian khổ. Nay nhìn con trưởng thành và ngoan hiền, mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có con luôn bên cạnh, mẹ thấy mình là người phụ nữ có phúc nhất rồi. Mẹ không cần bờ vai nào khác. Mẹ yêu con nhất trên đời chàng trai của mẹ ạ", nữ diễn viên tâm sự. Ngoài sống trong tình yêu bình yên cùng con trai, cô còn có một cuộc sống vật chất ổn định. Hiện, Việt Trinh và con ở trong một căn biệt thự nhà vườn có diện tích lên đến 2.500m2 với khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn trái và rau sạch. Hàng ngày, cô chăm sóc và dạy dỗ con trai, ngồi thiền và đọc kinh Phật. Ngoài ra, cô cũng livestream bán kính mắt hoặc trò chuyện với khán giả về cuộc sống hiện tại cũng như quan điểm với nghệ thuật.

Ngoài việc chăm nuôi con và kiếm tiền, Việt Trinh còn tận hưởng cuộc sống bình yên trong khu vườn nhiều hoa trái của mình.

Nhan sắc diễn viên Việt Trinh ở tuổi U60.

