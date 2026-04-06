Bạch Cúc 'Người đẹp Tây Đô' nức tiếng một thời ở tuổi trung niên làm mẹ đơn thân, nuôi con trai khôn lớn

Còn về chuyện tình yêu, Việt Trinh cho hay chị "không cần bờ vai nào khác" ngoài con trai. "Đã hơn 10 năm vượt qua nhiều thị phi, khó khăn và gian khổ. Nay nhìn con trưởng thành và ngoan hiền, mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có con luôn bên cạnh, mẹ thấy mình là người phụ nữ có phúc nhất rồi. Mẹ không cần bờ vai nào khác. Mẹ yêu con nhất trên đời chàng trai của mẹ ạ", nữ diễn viên tâm sự. Ngoài sống trong tình yêu bình yên cùng con trai, cô còn có một cuộc sống vật chất ổn định. Hiện, Việt Trinh và con ở trong một căn biệt thự nhà vườn có diện tích lên đến 2.500m2 với khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn trái và rau sạch. Hàng ngày, cô chăm sóc và dạy dỗ con trai, ngồi thiền và đọc kinh Phật. Ngoài ra, cô cũng livestream bán kính mắt hoặc trò chuyện với khán giả về cuộc sống hiện tại cũng như quan điểm với nghệ thuật.