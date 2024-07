Tòa nhà bị đình chỉ vẫn mở cửa đón khách, Phòng khám Dinh dưỡng nhi Dr. Nutri đang coi thường tính mạng người dân?

1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù đã bị UBND - Công an phường Nghĩa Đô dán thông báo đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vẫn hoạt động bình thường bất chấp lệnh đình chỉ.