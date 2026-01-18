Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Tóc Tiên mới đây đã khiến khán giả tiếc nuối khi chia sẻ thông tin đã ly hôn Hoàng Touliver sau 6 năm về chung nhà. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Trước khi xảy ra chuyện hôn nhân tan vỡ, Tóc Tiên đã nổi tiếng với người hâm mộ bởi giọng hát lẫn nhan sắc "hack tuổi".