Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại 'trong vai trò vợ chồng'
GĐXH - Tóc Tiên đã chính thức thông báo cô và Hoàng Touliver đã chính thức chia tay sau 10 năm ở bên nhau. Cả 2 đã trải qua những tháng ngày khó khăn và thử thách để đưa ra quyết định này.
Tóc Tiên thời gian qua vướng phải thông tin đã ly hôn Hoàng Touliver và người trong cuộc vẫn không lên tiếng. Cuối cùng, sau khoảng thời gian suy nghĩ và trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, cặp đôi đã quyết định dừng lại mối quan hệ vợ chồng.
Tóc Tiên đã thông báo: "Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp.
Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".
Theo Tóc Tiên, với cô, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho biết cô và chồng cũ đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau.
Tóc Tiên chia sẻ nếu không có Hoàng Touliver, 10 năm của cô đã không thể trọn vẹn đến thế. "Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "lựa chọn". Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra "kết thúc là để khởi đầu", Tóc Tiên trải lòng.
Sau thông báo nay, Tóc Tiên chia sẻ cô sẽ không chia sẻ thêm bất cứ điều gì về câu chuyện riêng tư của cả hai. Vì sự dừng lại này hoàn toàn văn minh, tử tế, Tóc Tiên cũng tha thiết thương mong khán giả và truyền thông sẽ thấu hiểu và tôn trọng quyết định cũng như không lan truyền những thông tin xuyên tạc sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm người trong cuộc.
Trước khi công bố thông tin ly hôn, Tóc Tiên và Hoàng Touliver được xem là cặp đôi đẹp của làng nhạc. Ở thời điểm còn hạnh phúc, trên trang cá nhân, cô vẫn duy trì sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư một cách cân bằng. Cặp đôi vẫn ngọt ngào bên nhau trong sinh hoạt đời thường. Tóc Tiên còn trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong mắt mọi người. Cô không chỉ nấu ăn ngon cho chồng mà còn cực kỳ chịu khó luyện tập để giữ được vóc dáng nóng bỏng.
Khi nhìn lại chặng đường 10 năm hạnh phúc của họ, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi.
