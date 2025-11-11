Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.
Niềm vui ngắn ngủi sau ngày nghỉ hưu
Tôi từng làm việc hơn 30 năm trong một nhà máy sản xuất bánh kẹo. Công việc tuy vất vả, lương không cao nhưng vẫn đều đặn giúp tôi nuôi gia đình và lo cho con ăn học. Khi bước sang tuổi 55, tôi chính thức nghỉ hưu.
Ngày nhận quyết định, tôi thấy mình như được giải thoát: không còn ca kíp, không còn đau lưng mỗi tối. Tôi háo hức lên kế hoạch cho những năm tháng được "sống cho mình".
Con trai tôi khi ấy vừa kết hôn. Để giúp con mua nhà ở thành phố, vợ chồng tôi gom góp toàn bộ khoản tiết kiệm hơn 400.000 NDT để trả trước tiền nhà.
Khi mọi việc đã đâu vào đấy, tôi tự nhủ: "Từ nay, chỉ cần tận hưởng thôi."
Chi tiêu 'trả thù': Cái bẫy ngọt ngào của tuổi nghỉ hưu
Từ đó, tôi bắt đầu một cuộc sống tiêu xài thoải mái chưa từng có.
Ngày nào tôi cũng xem livestream bán hàng, đặt mua hết món này đến món khác. Cảm giác bù đắp cho những năm tháng tằn tiện khiến tôi thấy vô cùng dễ chịu.
Tôi còn rủ bạn bè đi du lịch liên tục. Chúng tôi chọn toàn khách sạn 4–5 sao, ăn ngon, mặc đẹp.
Ông xã có góp ý rằng nên tiết kiệm một chút, nhưng tôi luôn đáp lại: "Chúng ta có lương hưu đều đặn hàng tháng, giờ là lúc phải tận hưởng chứ."
Thế nhưng tận hưởng bao nhiêu cũng chẳng đủ. Cuối tháng, toàn bộ lương hưu đều hết sạch, chúng tôi chẳng còn đồng nào tiết kiệm. Khi ấy tôi vẫn cho rằng "tiền kiếm ra là để tiêu, không mang theo được".
Gặp lại người bạn cũ và cú thức tỉnh đầu tiên
Trong một chuyến du lịch đến Nam Ninh, tôi tình cờ gặp lại người đồng nghiệp cũ, người từng có cuộc sống khó khăn hơn tôi nhiều. Thế nhưng giờ đây, cô sống trong căn nhà 3 tầng khang trang, nội thất gỗ sáng bóng.
Hóa ra, sau khi nghỉ hưu, cô không ngồi yên hưởng thụ mà cùng chồng mở quầy bán xiên nướng.
Nhờ chịu khó làm ăn, chỉ vài năm, họ đã có nguồn thu hơn 300.000 NDT mỗi năm và còn dự định tích góp 2 triệu NDT trước khi nghỉ hẳn.
Nghe chuyện của cô, tôi thấy trong lòng dấy lên cảm giác chộn rộn. Còn tôi, ngoài những món đồ không cần thiết và vài bức ảnh du lịch, chẳng có gì đáng kể.
Bệnh tật ập đến và bài học đắt giá tuổi già
Ít lâu sau, tôi bất ngờ bị đau bụng dữ dội. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi có khối u và cần phẫu thuật gấp. Chi phí lên đến 50.000 NDT – một con số khổng lồ với tôi, bởi trong tài khoản chỉ còn hơn 5.000 NDT.
Con trai tôi khi ấy cũng vừa trả hết tiền vay mua nhà nên không thể giúp đỡ nhiều. Cuối cùng, con phải vay mượn bạn bè để lo viện phí cho mẹ.
Nằm trên giường bệnh, tôi mới thấm thía: suốt bao năm làm việc cực nhọc, tôi chưa từng biết trân trọng giá trị của đồng tiền khi nghỉ hưu.
Tôi đã "trả thù" cuộc sống bằng chi tiêu bốc đồng và giờ phải trả giá cho sự thiếu chuẩn bị ấy.
Bài học cho tuổi nghỉ hưu: Tiêu có kế hoạch, sống có dự phòng
Nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lo toan. Ở độ tuổi này, sức khỏe yếu đi, khả năng tạo thu nhập gần như không còn. Nếu không có khoản tiết kiệm hoặc kế hoạch tài chính rõ ràng, chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể khiến bạn rơi vào khủng hoảng.
Hãy tận hưởng nhưng tận hưởng trong giới hạn.
Hãy tiêu nhưng tiêu với kế hoạch.
Và hơn hết, hãy dự phòng cho sức khỏe, vì chi phí y tế tuổi già có thể vượt xa tưởng tượng.
Cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu không đến từ việc tiêu thật nhiều, mà đến từ cảm giác an tâm khi biết mình vẫn còn đủ cho ngày mai.
Bài viết là lời tâm sự của dì Trương (Trung Quốc) đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.
