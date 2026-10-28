Tôi kết hợp những nguyên liệu rẻ tiền này thành mâm cơm 5 sao không kém nhà hàng

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Điểm quan trọng không nằm ở việc mua nguyên liệu đắt tiền mà là cách phối món. Một món có màu vàng nâu, một món xanh mướt, thêm bát canh trong và một đĩa rau củ nhiều màu sẽ khiến tổng thể mâm cơm cân bằng hơn.

Không phải cứ muốn mâm cơm đẹp mắt, ngon miệng là phải mua những nguyên liệu đắt tiền. Chỉ cần chọn vài món có màu sắc và cách chế biến khác nhau, bữa cơm gia đình cũng có thể trông đầy đặn, hấp dẫn chẳng kém một bữa ăn ngoài hàng.

Mâm cơm này gồm gà sốt tiêu đen, bí ngòi áp chảo sốt tỏi, canh rau ngót nấu tôm và một đĩa rau củ luộc. Các món đều quen thuộc, nguyên liệu không quá đắt nhưng khi đặt cạnh nhau lại khá bắt mắt.

Gà sốt tiêu đen

Ảnh minh họa

Thịt gà có thể dùng phần đùi lọc xương hoặc ức gà, cắt miếng vừa ăn rồi ướp với một chút nước mắm, tiêu, tỏi băm và dầu ăn. Áp chảo gà trên lửa vừa đến khi hai mặt vàng nhẹ, sau đó thêm một ít nước tương, dầu hào, đường và tiêu đen xay. Đảo đều cho phần sốt bám quanh miếng thịt là được.

Món này nên để phần sốt sệt vừa phải, không cần cho quá nhiều nước. Khi bày ra đĩa, rắc thêm chút tiêu xay và hành lá sẽ khiến món ăn trông hấp dẫn hơn hẳn.

Bí ngòi áp chảo sốt tỏi

Bí ngòi rửa sạch, thái lát hơi dày để khi áp chảo vẫn giữ được độ giòn mềm. Làm nóng chảo với một chút dầu, áp bí ngòi đến khi hai mặt vàng nhẹ rồi cho tỏi băm vào đảo nhanh.

Có thể nêm một chút muối hoặc nước tương cho vừa miệng. Bí ngòi không nên xào quá lâu vì dễ ra nhiều nước và mất độ giòn. Khi xếp thành từng lớp trên đĩa, món rau đơn giản này lại có vẻ khá chỉn chu.

Ảnh minh họa

Canh rau ngót nấu tôm

Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm nhỏ rồi phi sơ với hành khô. Thêm nước, đun sôi và cho rau ngót đã vò nhẹ vào. Nêm nước mắm, muối vừa ăn rồi tắt bếp khi rau vừa chín tới.

Canh rau ngót có màu xanh đẹp mắt, vị ngọt tự nhiên của tôm nên rất hợp với hai món áp chảo đậm vị phía trên.

Điểm quan trọng không nằm ở việc mua nguyên liệu đắt tiền mà là cách phối món. Một món có màu vàng nâu, một món xanh mướt, thêm bát canh trong và một đĩa rau củ nhiều màu sẽ khiến tổng thể mâm cơm cân bằng hơn.

Khi bày, không nên cho tất cả món vào những chiếc đĩa quá lớn. Gà sốt tiêu đen nên dùng đĩa sáng màu, bí ngòi xếp gọn thành từng lớp, còn canh để trong bát sâu lòng. Chỉ cần thêm một chút hành lá, tiêu xay hoặc rau thơm đúng chỗ, mâm cơm bình dân cũng có thể trở nên hấp dẫn và có cảm giác như một bữa ăn được chuẩn bị rất cầu kỳ.

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