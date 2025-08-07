Tối nay diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Sự kiện được Bộ Y tế chỉ đạo , do Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu .

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống .

Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc. Lễ trao giải tối nay sẽ vinh danh 20 cơ sở y tế tiêu biểu, chia theo 5 tuyến: trung ương, tỉnh, huyện (nay là khu vực), xã và khối tư nhân với các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Quan trọng hơn cả, đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của hàng nghìn cán bộ y tế trên cả nước – những người đã không ngừng cải tiến từng hành lang, từng phòng bệnh, từng góc xanh, nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh. Từ những thể lệ, tiêu chí tưởng như khô khan trên giấy, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” đã thực sự bước ra đời sống, trở thành chuyển động tích cực, sâu rộng trong toàn ngành.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Tối nay, chúng ta sẽ không chỉ trao giải cho các đơn vị xuất sắc, mà còn tôn vinh cả một hành trình của đổi mới – xuất phát từ sự tận tâm và ý chí thay đổi từ bên trong từng cơ sở y tế”.

Lễ trao giải sẽ khép lại hành trình một năm thi đua bằng một đêm tỏa sáng của những mô hình y tế xanh, sạch, đẹp – và mở ra một giai đoạn mới, nơi những giá trị nhân văn tiếp tục được nhân lên trong hành trình xây dựng ngành y tế hiện đại, thân thiện, vì người bệnh.

Kính mời Quý khán giả đón xem!

Ban Tổ chức Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp lần thứ I