Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương đẹp nao lòng,… món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp

Thứ hai, 19:00 02/03/2026
DH
DH
GĐXH - Trong vô vàn món quà ý nghĩa để tặng dịp 8/3 thì trang sức tặng phái đẹp luôn là sự ưu tiên hàng đầu, không chỉ bởi giá trị vật chất mà còn bởi giá trị tinh thần sâu sắc.

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương,…món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp? - Ảnh 1.Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?

GĐXH - Ngân sách có hạn nhưng nhiều người vẫn muốn mua vàng. Vậy với 2 triệu đồng có thể thể mua được bao nhiêu vàng để tích trữ?

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp đặc biệt để bày tỏ tình cảm, sự trân trọng và ngợi ca vẻ đẹp của những người phụ nữ. Năm nay, xu hướng trang sức tặng phái đẹp 8/3 không chỉ dừng lại ở những mẫu truyền thống, mà còn bùng nổ sáng tạo với thiết kế hiện đại, đa phong cách, phù hợp với mọi độ tuổi và sở thích.

Vì nên tặng trang sức cho phái đẹp ngày 8/3?

Thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ

Trang sức không chỉ là món phụ kiện, nó là biểu tượng của phong cách. Một chiếc dây chuyền tinh tế, đôi bông tai lấp lánh hay chiếc nhẫn đính đá sang trọng đều có thể nói lên rất nhiều điều về người đeo.

Gắn kết cảm xúc và lưu giữ kỷ niệm

Khác với quà tặng tiêu dùng như nước hoa hay mỹ phẩm, trang sức đi cùng phái đẹp qua nhiều dịp đặc biệt. Mỗi khi nhìn vào món quà, họ sẽ nhớ về người đã tặng và những khoảnh khắc đẹp đã qua.

Giá trị bền vững và không lỗi thời

Trang sức chất lượng cao, đặc biệt là vàng, kim cương hay đá quý, có giá trị lâu dài, không phụ thuộc vào thời gian hay biến động thời trang. Đây chính là lý do hàng đầu khiến trang sức tặng phái đẹp 8/3 luôn đứng đầu trong lựa chọn quà tặng.

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương,…món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp? - Ảnh 2.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp đặc biệt để bày tỏ tình cảm, sự trân trọng dành cho những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời bạn.

Gợi ý những loại trang sức làm quà tặng dịp 8/3 giúp ‘đốn tim’ phái đẹp

Năm nay, thị trường trang sức chứng kiến nhiều thay đổi rõ rệt trong thiết kế, chất liệu và cách phối hợp phụ kiện. Dưới đây là những xu hướng nổi bật:

Trang sức vàng trắng kết hợp kim cương nhân tạo

Thiết kế vàng trắng kết hợp cùng kim cương nhân tạo đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích nhờ vẻ đẹp tinh khiết và hiện đại. Với khả năng bắt sáng ấn tượng cùng độ lấp lánh không thua kém kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo mang đến diện mạo sang trọng, tinh tế và phù hợp với phong cách phụ nữ thời nay.

Loại trang sức này phù hợp với nhiều dịp, từ môi trường công sở đến những buổi tiệc sang trọng. Đây là món quà đầy bất ngờ dành cho người phụ nữ hiện đại yêu thích sự tinh tế.

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương,…món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp? - Ảnh 3.

Một món quà ý nghĩa không chỉ thể hiện tấm lòng mà còn giúp người nhận cảm thấy hạnh phúc, được yêu thương.

Trang sức đá quý màu sắc tươi sáng

Những gam màu rực rỡ đang "lên ngôi" mạnh mẽ trong năm nay. Các thiết kế sử dụng đá quý như topaz xanh, ruby đỏ hay sapphire hồng mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới và đầy cá tính.

Trang sức đá quý là biểu tượng của sự sang trọng và quý phái, đặc biệt phù hợp để tặng mẹ, chị, em gái. Một món trang sức không chỉ là phụ kiện tôn vinh phong cách mà còn mang giá trị vững bền theo thời gian, thể hiện sự yêu thương và trân trọng mà bạn dành cho mẹ, chị gái hay em gái.

Ưu điểm của loại trang sức này là màu sắc bắt mắt giúp tôn da và làm nổi bật phong cách cá nhân lựa chọn lý tưởng cho những dịp đặc biệt như 8/3 hoặc sinh nhật.

Một chiếc vòng tay vàng 24K hay dây chuyền đính đá quý sang trọng sẽ là món quà hoàn hảo giúp họ tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Tùy thuộc vào thiết kế và chất liệu món quà này sẽ có giá giao động từ 3 triệu đồng – 30 triệu đồng.

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương,…món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp? - Ảnh 4.

Trang sức đá quý là biểu tượng của sự sang trọng và quý phái, đặc biệt phù hợp để tặng mẹ, chị, em gái.

Trang sức phong thủy

Trang sức phong thủy không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn mang ý nghĩa tâm linh giúp chủ nhân thu hút tài lộc, bình an, may mắn. Các sản phẩm vòng charm hiện tại đang bán ngoài thị trường có giá giao động từ 2 triệu đồng - 9 triệu đồng.

Người mua có thể chọn trang sức phong thủy về cung hoàng đạo, 12 con giáp cho đến các mẫu charm độc đáo khác. Vòng tay charm vàng không chỉ là một món trang sức đẹp mắt với tính cá nhân hóa cao, vòng charm còn là cách người đeo lưu giữ kỷ niệm thay vì vòng tay hoặc lắc tay bình thường.

Dây chuyền bạc S925 thiết kế thanh lịch

Một sợi dây chuyền mảnh mai đính đá lấp lánh là lựa chọn an toàn nhưng cực kỳ hiệu quả. Sắc trắng tinh khôi của bạc S925 giúp nàng dễ dàng phối hợp với mọi trang phục.

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương,…món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp? - Ảnh 5.

Một sợi dây chuyền mảnh mai đính đá lấp lánh là lựa chọn an toàn nhưng cực kỳ hiệu quả.

Vòng chuỗi đá tự nhiên

Nếu bạn đang tìm mua quà 8/3 ý nghĩa tặng mẹ hoặc bà, một chiếc vòng đá cẩm thạch hay thạch anh tím là lựa chọn số 1. Loại đá này không chỉ sang trọng mà còn hỗ trợ giấc ngủ và ổn định huyết áp.

Nhẫn đính đá Moissanite

Với độ lấp lánh không thua kém kim cương, nhẫn Moissanite là món quà tặng người yêu 8/3 tuyệt vời để các chàng trai khẳng định sự trân trọng dành cho "nửa kia".

Lắc tay cỏ bốn lá

Biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc, lắc tay cỏ bốn lá bằng bạc là món quà trẻ trung, phù hợp với các cô nàng năng động, yêu đời.

Bộ trang sức ngọc trai

Ngọc trai luôn là biểu tượng của sự bao dung và thuần khiết. Đây là món quà đẳng cấp dành cho những người phụ nữ thành đạt.

Trang sức thiết kế tối giản, phong cách hiện đại

Bên cạnh những thiết kế cầu kỳ, phong cách tối giản (minimalism) đang được yêu thích nhờ sự thanh lịch và tính ứng dụng cao. Những đường nét gọn gàng, ít chi tiết nhưng được hoàn thiện tinh xảo tạo nên vẻ đẹp hiện đại, dễ phối hợp trang phục.

Dòng trang sức này có ưu điểm là không lỗi mốt, dễ dàng kết hợp với trang phục đi làm, dạo phố hay tham dự sự kiện.

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương,…món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp? - Ảnh 6.

Trang sức là biểu tượng của sự sang trọng và quý phái, đặc biệt phù hợp để tặng mẹ, chị, em gái.

Trang sức tone–sur–tone

Xu hướng phối trang sức đồng bộ về màu sắc hoặc phong cách thiết kế giúp tổng thể trở nên hài hòa và chuyên nghiệp hơn. Một bộ trang sức được phối hợp tinh tế sẽ tạo ấn tượng mạnh và thể hiện gu thẩm mỹ rõ nét của người đeo.

Loại trang sức này giúp xây dựng phong cách cá nhân thống nhất, nổi bật trong mọi sự kiện hoặc buổi tiệc quan trọng.

Trang sức cá nhân hóa theo tên hoặc chữ cái

Cá nhân hóa là xu hướng không thể bỏ qua. Những thiết kế khắc tên, chữ cái hoặc thông điệp riêng mang đến giá trị cảm xúc đặc biệt, biến món trang sức trở thành kỷ vật đầy ý nghĩa thay vì chỉ là phụ kiện làm đẹp.

Trang sức này không chỉ làm tăng tính cá nhân hóa, mà còn giúp món quà trở nên độc đáo và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương,…món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp? - Ảnh 7.

Với những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời bạn, một chiếc vòng tay vàng 24K hay dây chuyền đính đá quý sang trọng sẽ là món quà hoàn hảo giúp họ tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc

Lưu ý khi mua trang sức tặng phái đẹp 8/3

Khi lựa chọn trang sức tặng phái đẹp 8/3, có một vài điều nhỏ nhưng quan trọng bạn nên nhớ để món quà thêm ý nghĩa:

Kiểm tra chất lượng: Đảm bảo trang sức đi kèm giấy chứng nhận chất lượng (đặc biệt với kim cương và đá quý).

Đảm bảo chính sách hậu mãi: Lựa chọn thương hiệu uy tín sẽ giúp bạn yên tâm về dịch vụ bảo hành, chăm sóc và sửa chữa sau khi mua.

Gói quà đẹp và sáng tạo: Một món quà đẹp không chỉ ở sản phẩm mà còn ở cách bạn trao tặng, hãy gói quà cẩn thận, kèm thiệp chúc mừng và lời yêu thương chân thành.

Năm nay, xu hướng trang sức tặng phái đẹp 8/3 tiếp tục phát triển với nhiều thiết kế sáng tạo, đa phong cách và phù hợp với mọi đối tượng. Dù bạn chọn kim cương lấp lánh, đá quý rực rỡ hay thiết kế tối giản tinh tế, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng và thông điệp yêu thương gửi gắm trong món quà.

